Tham dự Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 tại Phú Quốc, Nhà hát Múa rối Truyền thống Htwe Oo Myanmar giới thiệu Yoke Thé Pwe, chương trình gồm bảy cảnh múa truyền thống được thể hiện qua nghệ thuật rối dây. Ba nghệ sĩ của Nhà hát mang tới 16 con rối với hệ thống dây điều khiển phức tạp, phục trang giàu màu sắc cùng âm nhạc truyền thống Myanmar.

Chương trình do ông Khin Maung Htwe, Giám đốc Nhà hát, đảm nhiệm vai trò giám đốc nghệ thuật và đạo diễn. Cùng biểu diễn là nghệ sĩ Tin Tin Oo và Thet Paing Htwe Oo. Nhà hát được thành lập năm 2006 tại Yangon, với mong muốn góp phần gìn giữ và trao truyền nghệ thuật rối dây truyền thống trong đời sống đương đại.

Di sản có lịch sử hàng thế kỷ

Chia sẻ về chương trình, ông Khin Maung Htwe cho biết Yoke Thé Pwe là loại hình nghệ thuật truyền thống có bề dày hàng thế kỷ tại Myanmar. Không chỉ xuất hiện trong không gian sân khấu, loại hình này còn gắn với đời sống lễ hội và tín ngưỡng của người dân.

“Yoke Thé Pwe, nghệ thuật múa rối truyền thống của Myanmar, là một di sản văn hóa có bề dày hàng thế kỷ tại đất nước chúng tôi. Loại hình này thường được biểu diễn xuyên đêm trong các lễ hội chùa, hòa quyện cùng dàn nhạc dân tộc Saing Waing và lối kể chuyện qua những làn điệu ca cổ điển”, nghệ sĩ người Myanmar chia sẻ.

Trong những chương trình biểu diễn truyền thống, con rối, âm nhạc và giọng hát cùng tham gia kể chuyện. Người nghệ sĩ không chỉ điều khiển những nhân vật gỗ thực hiện các chuyển động, mà còn phải phối hợp chặt chẽ với tiết tấu của dàn nhạc và mạch diễn.

Đến Phú Quốc lần này, Nhà hát không tái hiện toàn bộ một chương trình xuyên đêm, mà lựa chọn những lớp diễn tiêu biểu, qua đó giới thiệu khái quát vẻ đẹp của nghệ thuật Yoke Thé Pwe tới khán giả quốc tế.

“Chúng tôi mang đến những tiết mục tinh túy nhất được chắt lọc từ chương trình biểu diễn xuyên đêm đó, bao gồm các điệu múa muông thú mang tên Himawunta Khan, tái hiện cảnh sắc rừng núi Himalaya, cùng các trích đoạn từ Jataka, Chuyện tiền thân Đức Phật”, Giám đốc Nhà hát cho biết.

Sự lựa chọn này tạo nên một chương trình cô đọng, trong đó các lớp diễn nối tiếp nhau như những lát cắt của văn hóa Myanmar. Hình tượng muông thú, cảnh sắc thiên nhiên và những câu chuyện gắn với Phật giáo được chuyển tải qua chuyển động của con rối, âm nhạc cùng phục trang truyền thống.

Yoke Thé từng được nuôi dưỡng trong không gian cung đình trước khi lan tỏa vào đời sống dân gian. Loại hình này nổi bật với hệ thống dây điều khiển phức tạp, đòi hỏi nghệ sĩ phải trải qua quá trình luyện tập lâu dài để làm chủ từng chuyển động của nhân vật.

Cơ hội tìm hiểu và vun đắp tình hữu nghị

Với nghệ sĩ Khin Maung Htwe, việc tham dự Liên hoan không chỉ là cơ hội biểu diễn. Quan trọng hơn, đây là dịp để các nghệ sĩ giới thiệu di sản của đất nước mình, tiếp xúc với những truyền thống múa rối khác và mở rộng sự hiểu biết giữa các nền văn hóa.

“Việc tham dự Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 lần này là một cơ hội vô cùng quý giá để chúng tôi chia sẻ nghệ thuật múa rối truyền thống của Myanmar tới bạn bè quốc tế tham dự Liên hoan cũng như đông đảo khán giả đến thưởng thức”, ông nói.

Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 quy tụ các đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế, hướng tới thúc đẩy hợp tác văn hóa, tạo cơ hội để nghệ sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu bản sắc của mỗi quốc gia.

Trong không gian ấy, mỗi đoàn mang đến một kỹ thuật, phong cách biểu diễn và câu chuyện riêng. Sự hiện diện của Yoke Thé Pwe góp thêm một sắc màu truyền thống vào bức tranh chung, đồng thời giúp khán giả tiếp cận gần hơn với văn hóa Myanmar qua ngôn ngữ của con rối.

“Đây không chỉ là dịp để các quốc gia tìm hiểu văn hóa của nhau, mà còn là cơ hội học hỏi những giá trị truyền thống và vun đắp tình hữu nghị giữa các nước. Vì vậy, xin chân thành cảm ơn Ban Tổ chức đã trân trọng gửi lời mời đến chúng tôi”, ông Khin Maung Htwe nhấn mạnh.

Từ những chương trình từng được trình diễn xuyên đêm trong lễ hội chùa đến sân khấu quốc tế tại Phú Quốc, Yoke Thé Pwe tiếp tục hành trình vượt qua biên giới. Những sợi dây điều khiển con rối cũng trở thành những sợi dây kết nối văn hóa, đưa câu chuyện truyền thống của Myanmar đến gần hơn với nghệ sĩ và công chúng năm châu.