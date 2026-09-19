Rơi đá tảng xuống đường đèo Prenn

Tối 19/9, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt vẫn có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tiết giao thông, khắc phục sự cố sạt lở.

Trước đó, khoảng 16h30 cùng ngày, do mưa lớn, 3 tảng đátừ taluy dương cao hàng chục mét bất ngờ đổ ập xuống bề mặt đường đèo Prenn.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông, khắc phục sự cố sạt lở. Ảnh M.L.

Một số tài xế lưu thông trên đường phát hiện vụ việc đã chủ động dừng phương tiện, né tránh nên không gây thiệt hại về người và tài sản.

Cũng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, khoảng 14h30 cùng ngày, tại xóm Ga (thôn Phú Thuận, xã D'Ran), nước từ khu vực cầu Suối Cát chảy về lớn khiến chân mố cầu bị sạt lở. Sự cố khiến 8 hộ dân với 35 nhân khẩu bị cô lập. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo, ngăn người dân qua lại khu vực cầu bị sập. Ảnh K.P.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã D'Ran đã cử cán bộ phối hợp với Công an xã kiểm tra và nắm tình hình. Các lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo, ngăn người dân qua lại khu vực cầu bị sập và tổ chức canh gác nhằm bảo đảm an toàn.