Rời ánh đèn showbiz, Ngân Khánh tìm bình yên trong cuộc sống mới ở Mỹ

Nhắc đến Ngân Khánh, nhiều khán giả vẫn nhớ hình ảnh cô gái có gương mặt trong trẻo, nụ cười dịu dàng và lối diễn xuất tự nhiên trên màn ảnh. Từng được gọi bằng danh xưng “tình đầu quốc dân”, nữ diễn viên có thời điểm là một trong những gương mặt nổi bật của phim truyền hình và điện ảnh Việt. Thế nhưng, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô lại lựa chọn bước ra khỏi ánh đèn sân khấu để theo đuổi một hành trình khác.

Sinh năm 1985, Ngân Khánh được đông đảo khán giả biết đến sau vai diễn trong bộ phim Gọi giấc mơ về, đóng cùng Minh Hằng, Huỳnh Đông và Tấn Phát. Thành công của tác phẩm giúp tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Tường Vy cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Cô dâu đại chiến và Ma Dai.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Ngân Khánh còn ghi dấu ấn nhờ khả năng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật. Hình ảnh trong sáng, gần gũi khiến cô được khán giả dành nhiều thiện cảm. Đặc biệt, vai Tường Vy trong Tường Vy cánh mỏng vẫn là một trong những dấu ấn được người hâm mộ nhắc lại sau nhiều năm.

Hình ảnh mới nhất của Ngân Khánh ở Mỹ.

Năm 2015, khi sự nghiệp đang có nhiều cơ hội phát triển, Ngân Khánh kết hôn với doanh nhân Đỗ Thiếu Quân. Sau hôn lễ, cô quyết định tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để sang Singapore theo học ngành sản xuất phim. Quãng thời gian du học kéo dài khoảng 5 năm cũng đồng nghĩa nữ diễn viên phải sống xa chồng trong một thời gian.

Đến năm 2020, Ngân Khánh hoàn thành khóa học và trở về Việt Nam. Tuy nhiên, cô không trở lại với lịch trình hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước. Sau đó, nữ diễn viên chuyển sang sinh sống tại Mỹ, gần như rút khỏi các hoạt động giải trí trong nước. Sự vắng bóng kéo dài khiến khán giả không khỏi tò mò về cuộc sống của người đẹp một thời.

Ngân Khánh chọn cuộc sống kín tiếng nhiều năm qua.

Khác với hình ảnh thường xuyên xuất hiện trước công chúng khi còn hoạt động nghệ thuật, Ngân Khánh hiện chọn cách sống khá kín tiếng. Cô ít chia sẻ về chuyện gia đình, cũng không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Những hình ảnh được nữ diễn viên đăng tải chủ yếu xoay quanh sinh hoạt thường ngày, chăm sóc nhà cửa, tập luyện, làm đẹp, nấu ăn và du lịch.

Trong một video chia sẻ gần đây, Ngân Khánh cho biết cô đang sống tại một thị trấn gần thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ. Nhịp sống nơi đây mang đến cho nữ diễn viên những trải nghiệm khác biệt. Cô duy trì thói quen thức dậy từ 6h30, bắt đầu buổi sáng bằng một tách cà phê, sữa hạnh nhân tự làm hoặc trà. Yoga cũng trở thành hoạt động quen thuộc giúp cô duy trì sự dẻo dai và cân bằng cơ thể.

Điều khiến Ngân Khánh thích thú ở nơi ở mới là các khu vực sinh hoạt, mua sắm và ăn uống không cách nhau quá xa. Cuộc sống không còn gắn với lịch quay hay những chuyến đi liên tục, thay vào đó là những khoảng thời gian dành cho bản thân và khám phá môi trường sống xung quanh.

Dẫu vậy, rời xa quê nhà không có nghĩa những ký ức cũ phai nhạt. Trong một chia sẻ về Halloween, hình ảnh những quả bí ngô được trang trí tại Mỹ khiến cô nhớ đến Tết Trung thu và những ngày thơ ấu ở Việt Nam. Nữ diễn viên kể lại chuyện các anh chị em trong nhà quây quần, tranh nhau những hạt bí được rang từ quả bí mua ngoài chợ.

Với cô, đó là những kỷ niệm nhỏ nhưng càng đi xa càng trở nên đáng quý. Nỗi nhớ không nằm ở những điều lớn lao, mà hiện lên từ món ăn quen thuộc, góc chợ hay khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên nhau.

Dịp sinh nhật hồi đầu tháng 10, Ngân Khánh cũng bày tỏ sự xúc động khi nhận được nhiều lời chúc từ khán giả. Cô đặc biệt vui khi mọi người vẫn nhớ đến những vai diễn cũ, nhất là nhân vật Tường Vy. Nữ diễn viên chia sẻ mong một ngày có thể gặp lại người hâm mộ qua những thước phim.

Ở tuổi 41, Ngân Khánh vẫn nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài trẻ trung. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý hơn cả có lẽ là lựa chọn sống khác biệt của cô. Từ một diễn viên từng được săn đón, Ngân Khánh giờ đây ưu tiên sự riêng tư và những niềm vui đời thường. Cô chưa công bố kế hoạch cụ thể về việc trở lại màn ảnh, nhưng tình cảm mà khán giả dành cho nữ diễn viên vẫn còn nguyên sau nhiều năm vắng bóng.