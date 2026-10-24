Rơi 2 máy bay quân sự tại Philippines khiến 4 phi công tử nạn

Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Không quân Philippines cho biết hai chiếc SF-260 đã rơi gần một căn cứ không quân ở thành phố Lipa vào khoảng 15 giờ 51 phút ngày 23/10 theo giờ địa phương. PAF đã tạm thời đình chỉ hoạt động của toàn bộ máy bay SF-260 để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đại tá Alvin Jay Capinguian - người phát ngôn của Không quân Philippines xác nhận các đội ứng phó đã được triển khai để bảo đảm an ninh khu vực và đánh giá tình hình. Bên cạnh đó, biện pháp ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt ngay khi sự việc xảy ra.

Ông Capinguian khẳng định với các phóng viên: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là an toàn và phúc lợi của các nhân sự liên quan, cũng như của những người có mặt tại khu vực gần nơi xảy ra sự việc”.

SF-260 là loại máy bay hạng nhẹ được Không quân Philippines sử dụng để huấn luyện phi công. Ngày 20/5 vừa qua, một máy bay SF-260 cũng bị rơi tại tỉnh Benguet, khu vực miền núi ở phía Bắc Philippines, khiến 2 phi công thiệt mạng.