Thương hiệu Rogbid đã chính thức gia nhập cuộc đua thiết bị đeo thông minh bằng việc trình làng mẫu nhẫn thông minh mới nhất mang tên VitalRing.

Thay vì chỉ dừng lại ở các tính năng đếm bước chân hay theo dõi vận động cơ bản, sản phẩm mới của Rogbid được định hướng tập trung mạnh mẽ vào khả năng theo dõi sức khỏe tim mạch chuyên sâu, nổi bật với việc tích hợp cảm biến đo điện tâm đồ ECG ngay trên một thiết bị nhỏ gọn đeo trên ngón tay.

VitalRing là thiết bị đeo đầu tiên đánh dấu thương hiệu Rogbid bước chân vào thị trường.

Về mặt thiết kế, Rogbid VitalRing được chế tác với lớp vỏ ngoài làm từ hợp kim titan cao cấp kết hợp cùng lớp lót bên trong bằng nhựa epoxy thân thiện với da tay người.

Nhờ việc lựa chọn vật liệu titan, chiếc nhẫn đạt được trọng lượng vô cùng ấn tượng, chỉ nặng khoảng 5g với bản rộng 8mm. Theo công bố từ nhà sản xuất, cấu trúc titan này giúp VitalRing nhẹ hơn tới 45% so với các sản phẩm tương đương làm từ thép không gỉ, đồng thời vẫn đảm bảo được độ bền bỉ cần thiết cho các hoạt động thường ngày.

Bên cạnh đó, thiết bị cũng đạt chuẩn kháng nước 5ATM, cho phép người dùng thoải mái đeo nhẫn khi rửa tay, tắm rửa hay thậm chí là đi bơi mà không phải lo lắng về nguy cơ hư hỏng linh kiện bên trong.

Đi sâu vào khả năng theo dõi sức khỏe, sức mạnh xử lý của VitalRing đến từ sự kết hợp giữa chip điều khiển chính Nordic 54L15 và chip xử lý tín hiệu analog TI4950.

Cận cảnh các cảm biến ở mặt trong nhẫn thông minh VitalRing.

Hệ thống phần cứng này đảm nhiệm việc thu thập và phân tích chính xác các chỉ số PPG, ECG và nồng độ oxy trong máu SpO2. Điểm đáng chú ý nhất trên thiết bị là khả năng đo điện tâm đồ theo nhu cầu thông qua hệ thống tiếp xúc chạm kép.

Khi muốn thực hiện phép đo, người dùng chỉ cần dùng một ngón tay từ bàn tay đối diện chạm vào nhẫn để hoàn thành mạch điện kín, từ đó ghi lại dữ liệu tim mạch một cách nhanh chóng.

Ngoài tính năng chủ lực này, chiếc nhẫn vẫn duy trì khả năng theo dõi liên tục nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu, biến thiên nhịp tim HRV và nhiệt độ cơ thể. Các dữ liệu thu thập được sẽ hỗ trợ người dùng nắm bắt chi tiết các giai đoạn giấc ngủ, mức độ căng thẳng hàng ngày cũng như theo dõi chu kỳ kinh nguyệt đối với phái nữ.

Trên phương diện phần mềm và các tiện ích thông minh, Rogbid VitalRing đáp ứng đầy đủ nhu cầu ghi nhận các chỉ số vận động cơ bản như số bước chân, quãng đường di chuyển và lượng calo tiêu thụ thông qua nhiều chế độ thể thao khác nhau.

Nhờ sử hữu thiết kế hợp kim titan, mẫu smart-ring này chỉ nặng vỏn vẹn 5g.

Để tăng cường tính kết nối và sự an tâm, hãng đã tích hợp tính năng chăm sóc từ xa, cho phép người dùng chia sẻ trực tiếp dữ liệu sức khỏe của mình với các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, chiếc nhẫn còn đóng vai trò như một công cụ điều khiển tiện lợi với tính năng nhận diện cử chỉ, hỗ trợ kích hoạt màn trập camera trên điện thoại thông minh từ xa để chụp ảnh dễ dàng hơn.

Một trong những rào cản lớn nhất của các thiết bị đeo nhỏ gọn là thời lượng pin, tuy nhiên Rogbid khẳng định VitalRing có thể hoạt động bền bỉ từ 8 đến 10 ngày chỉ với một lần sạc đầy.

Để tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng và giúp người dùng dễ dàng nạp lại năng lượng mọi lúc mọi nơi, sản phẩm được bán kèm với một hộp sạc nam châm có dung lượng pin lên đến 400mAh.

Hiện tại, Rogbid VitalRing đã chính thức lên kệ thông qua cửa hàng trực tuyến của hãng với mức giá quy đổi khoảng 3,3 triệu đồng. Người dùng có thể lựa chọn giữa ba phiên bản màu sắc sang trọng bao gồm vàng Aura Gold, bạc Lunar Silver và đen Obsidian Black, đi kèm dải kích thước theo chuẩn Mỹ từ size 8 đến size 13 để phù hợp với nhiều cỡ ngón tay khác nhau.

Video: Gặp gỡ Rogbid VisionMax - Kính thông minh tích hợp đa nền tảng AI cùng camera 20MP, quay phim 4K