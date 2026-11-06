Rogbid Model R5 mang camera xoay 190 độ lên smartwatch

Rogbid vừa chính thức ra mắt Model R5, một sản phẩm mang tính đột phá khi thu hẹp ranh giới giữa đồng hồ thông minh truyền thống và điện thoại di động thu nhỏ.

Khác với những chiếc smartwatch thông thường vốn phụ thuộc chặt chẽ vào kết nối di động, dòng máy mới của Rogbid hoạt động như một thiết bị độc lập hoàn chỉnh nhờ nền tảng phần cứng mạnh mẽ cùng khả năng kết nối mạng di động trực tiếp.

Mẫu smartwatch Rogbid Model R5 xóa nhòa ranh giới giữa smartphone và thiết bị đeo.

Rogbid Model R5 sở hữu màn hình AMOLED kích thước lên tới 2,4 inch với độ phân giải 480 x 480 pixel. Thông số này vượt trội hoàn toàn so với chuẩn kích thước phổ biến từ 1,2 đến 1,5 inch trên các dòng đồng hồ thông minh phổ thông hiện nay.

Không gian hiển thị rộng rãi giúp thao tác cảm ứng trở nên chính xác, đồng thời tối ưu hóa trải nghiệm đọc tin nhắn, xem bản đồ hay thao tác trên các ứng dụng phức tạp.

Lý do Rogbid trang bị màn hình lớn xuất phát từ việc thiết bị này chạy hệ điều hành Android bản đầy đủ thay vì các hệ điều hành tối giản như Wear OS hay watchOS. Nhờ đó, người dùng có thể tải về và vận hành trực tiếp các ứng dụng Android chuẩn ngay trên cổ tay mà không gặp phải rào cản về tương thích phần mềm.

Về mặt cấu hình, Rogbid Model R5 được trang bị vi xử lý Unisoc W527 kết hợp với dung lượng RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB. Điểm đáng chú ý là khay SIM tích hợp hỗ trợ kết nối 4G LTE băng tần kép, tương thích tốt với hạ tầng mạng tại cả khu vực Bắc Mỹ lẫn Âu Á.

Tích hợp sim 4G cùng với khả năng cài ứng dụng trực tiếp như một smartphone.

Người dùng hoàn toàn có thể thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn hay truy cập internet tốc độ cao mà không cần mang theo điện thoại bên mình. Khi không có nhu cầu hoạt động độc lập, thiết bị vẫn dễ dàng chuyển sang chế độ Bluetooth để kết nối và đồng bộ dữ liệu với điện thoại như một chiếc đồng hồ phụ trợ.

Khả năng chụp ảnh của thiết bị cũng được chăm chút với ống kính camera 5 megapixel đặt ở đỉnh phần vỏ bảo vệ. Điểm đặc biệt nằm ở phần bản lề xoay 190 độ linh hoạt, cho phép người dùng xoay ống kính hướng về phía trước để thực hiện cuộc gọi video trực tuyến hoặc gập ngược ra ngoài để chụp ảnh khung cảnh và quét mã QR một cách tiện lợi.

Cung cấp năng lượng cho màn hình lớn cùng các kết nối di động tiêu tốn nhiều điện năng là viên pin dung lượng 1.350mAh. Nhà sản xuất cho biết thiết bị mất khoảng 80 phút để sạc đầy từ mức pin yếu.

Camera tích hợp trên núm có thể xoay 190 độ là điểm đáng chú ý nhất của Rogbid Model R5.

Bên cạnh các tính năng công nghệ di động, sản phẩm vẫn giữ trọn vẹn vai trò của một thiết bị theo dõi sức khỏe chuyên nghiệp khi tích hợp cảm biến đo nhịp tim, đo nồng độ ôxy trong máu cùng hệ thống phân tích chất lượng giấc ngủ.

Hệ thống định vị đa vệ tinh GPS tích hợp sẵn cùng la bàn số giúp việc dẫn đường trở nên chính xác hơn. Chuẩn chống nước IP67 giúp đồng hồ hoạt động bền bỉ dưới mưa rào hoặc chống chịu mồ hôi trong quá trình tập luyện, tuy nhiên vẫn cần lưu ý tránh đeo thiết bị khi bơi lội.

Thiết kế phần dây đeo của máy sử dụng chuẩn ngàm tháo nhanh 22mm rất phổ biến, giúp việc thay thế dây theo sở thích cá nhân trở nên dễ dàng. Đáng chú ý, Rogbid còn tặng kèm một bộ chuyển đổi dây đeo cổ, mang lại lựa chọn biến chiếc đồng hồ thành một chiếc thẻ đeo công nghệ độc đáo trước ngực.

Rogbid Model R5 hiện được phân phối chính thức trên trang web của hãng với hai tùy chọn màu sắc là đen và vàng. Mức giá ưu đãi mở bán ban đầu được ấn định ở mức khoảng 3,5 triệu đồng. Trong hộp sản phẩm, nhà sản xuất còn chu đáo tặng kèm các bộ dây đeo bằng thép không gỉ, dây da cao cấp cùng dây đeo cổ, mang lại giá trị sử dụng đa dạng cho người sở hữu.

Video: Tận mục chiếc smartwatch nghe gọi, chạy Android cùng camera xoay 190 độ độc đáo.