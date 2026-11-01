Rock concert 'Thái Nguyên bừng sáng' tiếp nối ngọn lửa 'Tự hào là người Việt Nam'

Sự kiện do Tỉnh ủy – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp cùng Công ty Netmedia tổ chức, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cùng ê kíp nghệ sĩ thực hiện.

Rock concert "Thái Nguyên bừng sáng" diễn ra tối 2-11, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ban nhạc. Ảnh: Ban tổ chức

Chia sẻ về ý tưởng kết nối hai sự kiện âm nhạc lớn liên tiếp này, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết: “Khi xây dựng kịch bản cho Rock concert “Thái Nguyên bừng sáng” chúng tôi xác định đây không phải là một sự kiện đứng độc lập. Đêm nhạc chính là mạch chảy tiếp nối trực tiếp ngọn lửa tự hào từ Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn” diễn ra tối 1-11, dùng ngôn ngữ âm nhạc đại để khơi gợi tình đoàn kết của triệu triệu trái tim Việt. Trong Rock concert “Thái Nguyên bừng sáng” chọn rock là chất xúc tác. Rock có sự gai góc, cuồn cuộn nội lực nhưng cũng rất chân thành. Nhịp rung cảm xúc sẽ được dịch chuyển từ niềm tự hào chung của dân tộc sang sức trẻ sục sôi, tinh thần đổi mới và khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên hội nhập”.

Đặc biệt, sự kiện diễn ra ngay trong khuôn khổ của Festival Trà quốc tế Thái Nguyên năm 2026 (từ ngày 30-10 đến 7-11) với mong muốn kết nối bạn bè quốc tế bằng tinh thần hiếu khách, năng động.

Chương trình được cấu trúc thành ba phần, tạo nên hành trình âm nhạc kết nối mạch nguồn truyền thống với tinh thần đương đại, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên của thế hệ hôm nay.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng. Ảnh: Ban tổ chức

Phần 1 “Mạch nguồn đất Việt” đưa khán giả trở về với những giai điệu giàu truyền thống cách mạng, tái hiện tinh thần kiên cường, ý chí và niềm tin của các thế hệ đi trước, qua các tiết mục “Dậy mà đi”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Vết chân tròn trên cát”, “Đường lên phía trước”, “Kỷ nguyên hòa ca”…

Phần 2 “Thái Nguyên – Sức trẻ – Bừng sáng – Vươn xa” mở ra không gian âm nhạc trẻ trung, hiện đại, thể hiện sức sống, sự tự tin và khát vọng hội nhập của con người Thái Nguyên trong nhịp phát triển mới, với các tiết mục “Rừng vàng biển bạc”, “Bống bống bang bang”, “Mẹ yêu con”, mashup “Đôi mắt – Chiếc khăn gió ấm”, “Rực rỡ Việt Nam tôi”…

Phần 3 “Rock bùng nổ giới trẻ – Kết nối triệu trái tim” với những giai điệu rock mạnh mẽ, kết hợp chất liệu âm nhạc dân gian, tạo nên sự giao thoa giữa bản sắc truyền thống và hơi thở đương đại, qua các tiết mục “Cô Đôi thượng ngàn”, “Người ở đừng về”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Tham gia biểu diễn trong chương trình có các nghệ sĩ Hồ Ngọc Hà, Đông Hùng, Anh Tú (Tú Voi), Thái Thùy Linh, Isaac, ban nhạc Bộ Đội, ban nhạc Ngũ Cung…