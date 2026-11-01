Rock Concert 'Thái Nguyên bừng sáng': Đánh thức sức trẻ

Chưa đầy 24 giờ sau Concert Quốc gia "Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn" diễn ra tối 1/11, Thái Nguyên tiếp tục đón một sự kiện âm nhạc quy mô lớn với Rock Concert "Thái Nguyên bừng sáng". Chương trình sẽ diễn ra tối 2/11 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên với quy mô khoảng 30.000 khán giả.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình Rock Concert "Thái Nguyên bừng sáng".

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, mà còn ở lựa chọn ngôn ngữ âm nhạc. Giữa một vùng đất gắn với truyền thống cách mạng, chiều sâu lịch sử và văn hóa trà, ban tổ chức lựa chọn rock – dòng nhạc vốn gắn với năng lượng mạnh mẽ, tinh thần tự do và cá tính biểu đạt – làm màu sắc chủ đạo cho chương trình.

Đây cũng là cách ê kíp đặt âm nhạc vào một mạch kết nối rộng hơn, từ niềm tự hào dân tộc đến tình yêu quê hương và khát vọng phát triển của địa phương.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, chương trình không được xây dựng như một sự kiện đứng độc lập, mà là sự tiếp nối tinh thần từ Concert Quốc gia "Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn".

Nếu concert trước sử dụng ngôn ngữ âm nhạc đại chúng để khơi gợi tình đoàn kết và niềm tự hào dân tộc, thì "Thái Nguyên bừng sáng" lựa chọn rock làm chất xúc tác, chuyển tải tinh thần ấy thành sức trẻ, tinh thần đổi mới và khát vọng bứt phá của người dân xứ Trà.

Theo Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, rock có sự gai góc, nội lực nhưng cũng rất chân thành. Đó là những phẩm chất được ê kíp lựa chọn để chuyển tải tinh thần của một Thái Nguyên có truyền thống lịch sử, đồng thời hướng tới tương lai trong bối cảnh hội nhập.

Một trong những lựa chọn đáng chú ý của ê kíp là không xây dựng "Thái Nguyên bừng sáng" thành một đêm nhạc rock thuần túy, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, rock chiếm khoảng 50% tổng thể chương trình, 50% còn lại là pop rock và pop. Cấu trúc này nhằm giữ tinh thần mạnh mẽ, bùng nổ của rock concert, đồng thời tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận với khán giả ở nhiều độ tuổi và sở thích âm nhạc khác nhau.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, chương trình được chỉ đạo trực tiếp bởi Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên và Sở VH,TT&DL phối hợp cùng Công ty Netmedia tổ chức.

Theo ông, mục tiêu là để những người yêu rock được sống trọn vẹn với năng lượng của dòng nhạc mình yêu thích, trong khi khán giả đại chúng vẫn có thể hòa mình vào chương trình qua những giai điệu quen thuộc, giàu cảm xúc và tính cộng đồng.

Đây là lựa chọn có ý nghĩa về mặt nghệ thuật. Rock được xác định là trục chủ đạo, nhưng không trở thành giới hạn của chương trình. Sự kết hợp với pop rock và pop mở rộng biên độ tiếp cận, giúp concert vừa giữ được cá tính âm nhạc, vừa tạo không gian thưởng thức chung cho nhiều nhóm công chúng.

Cấu trúc ba phần của chương trình cũng được xây dựng theo hướng đó, với một hành trình từ cội nguồn lịch sử đến âm nhạc đương đại và cao trào rock.

Phần mở đầu mang tên "Mạch nguồn đất Việt" không lựa chọn cách tiếp cận hoài niệm tĩnh lặng mà tạo điểm nhấn bằng những ca khúc đi cùng năm tháng được làm mới qua màu sắc rock. Thái Thùy Linh và Ban nhạc Bộ Đội thể hiện "Dậy mà đi", "Hát mãi khúc quân hành", "Vết chân tròn trên cát". Tiếng guitar điện kết hợp với tinh thần người lính tạo nên cách thể hiện mới cho những giai điệu quen thuộc.

Tiếp nối là Đông Hùng với "Đường lên phía trước" và "Kỷ nguyên hòa ca", đưa câu chuyện từ ký ức lịch sử đến bước tiến của thế hệ hôm nay.

Ở phần thứ hai, "Thái Nguyên - Sức trẻ - Bừng sáng - Vươn xa", không gian âm nhạc chuyển sang sắc thái đương đại. Isaac mang đến "Rừng vàng biển bạc", "Bống bống bang bang"; Anh Tú (Tú Voi) thể hiện "Mẹ yêu con" và mashup "Đôi mắt" - "Chiếc khăn gió ấm"; Hồ Ngọc Hà trình diễn "Rực rỡ Việt Nam tôi", "Keep Me In Love" và "Cô đơn trên sofa".

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ thuộc những màu sắc âm nhạc khác nhau giúp chương trình mở rộng đối tượng khán giả, đồng thời tạo nhịp chuyển trước khi bước vào phần cao trào.

Ở phần ba, "Rock bùng nổ giới trẻ - Kết nối triệu trái tim", Ngũ Cung Band đảm nhận vai trò tạo điểm nhấn bằng sự kết hợp giữa rock với âm hưởng dân gian Bắc Bộ và Tây Bắc qua các ca khúc "Cô Đôi thượng ngàn", "Người ở đừng về" và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Đây cũng là phần thể hiện rõ nhất dụng ý kết hợp giữa chất liệu âm nhạc hiện đại với những âm hưởng văn hóa truyền thống. Rock không đứng tách biệt mà trở thành phương tiện làm mới, đưa các chất liệu quen thuộc vào một không gian biểu diễn khác.

Đêm nhạc dự kiến khép lại bằng "Nối vòng tay lớn". Khoảnh khắc 30.000 khán giả cùng hòa giọng được đặt làm điểm kết nối giữa các thế hệ, khép lại hành trình âm nhạc từ mạch nguồn đất Việt đến sức trẻ Thái Nguyên.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, chương trình hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật chất lượng cao của người dân và du khách, đồng thời gửi đi thông điệp về một Thái Nguyên không chỉ giàu tài nguyên, có chiều sâu lịch sử mà còn trẻ trung, hiện đại và sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Với lựa chọn rock làm ngôn ngữ chủ đạo, kết hợp pop rock, pop và những chất liệu âm nhạc truyền thống, "Thái Nguyên bừng sáng" đặt ra một cách tiếp cận đáng chú ý: khơi dậy niềm tự hào từ những giá trị đã có, nhưng biểu đạt bằng ngôn ngữ nghệ thuật của hôm nay. Ở đó, âm nhạc không chỉ là cuộc gặp gỡ của các dòng nhạc, mà còn là điểm kết nối giữa ký ức, bản sắc và khát vọng của một vùng đất.