Rock concert nối tiếp Concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Ngày 1/11, Ban tổ chức Rock concert “Thái Nguyên bừng sáng” cho biết, đây không chỉ đơn thuần là một đêm đại nhạc hội ngoài trời quy mô 30.000 người, mà còn là bản giao hưởng tự hào nối liền quá khứ 195 năm lịch sử với khát vọng vươn mình ra thế giới tại Festival Trà quốc tế.

Việc tổ chức Rock concert tại “thủ đô gió ngàn” giàu truyền thống cách mạng ngay sau Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn” mang ý nghĩa đặc biệt. Nếu Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn” là tiếng gọi của bản sắc và lòng tự tôn dân tộc trên quy mô toàn quốc, thì Rock concert “Thái Nguyên bừng sáng” là lời đáp lời kiêu hãnh của giới trẻ và nhân dân xứ Trà – Thái Nguyên. Sự kiện được chỉ đạo trực tiếp bởi Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Công ty Netmedia thực hiện.

Rock concert "Thái Nguyên bừng sáng" sẽ diễn ra vào tối 2/11.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, Rock concert “Thái Nguyên bừng sáng” là mạch chảy đầy tự hào, tiếp nối trực tiếp từ Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn”. Ê kíp sáng tạo sử dụng ngôn ngữ âm nhạc đương đại để khơi dậy tình đoàn kết, trong đó, rock là màu sắc chủ đạo, tạo nên tinh thần và năng lượng của chương trình nhưng sẽ không quá chuyên biệt.

Theo Nguyễn Trung Dũng, rock có sự gai góc, cuồn cuộn nội lực nhưng cũng rất chân thành. Nhịp rung cảm xúc sẽ được dịch chuyển từ niềm tự hào chung của dân tộc sang sức trẻ sục sôi, tinh thần đổi mới và khát vọng bứt phá của người dân xứ Trà trong kỷ nguyên hội nhập. Tuy nhiên, Rock concert “Thái Nguyên bừng sáng” không phải là một đêm nhạc chỉ dành riêng cho những người yêu rock, mà rock là ngôn ngữ chủ đạo, kết hợp với pop rock và pop để kết nối đông đảo khán giả.

“Trong tổng thể chương trình, khoảng 50% là rock, 50% còn lại là pop rock và pop. Tỷ lệ này vừa bảo đảm tinh thần bùng nổ, mạnh mẽ của một rock concert, vừa tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận với khán giả ở nhiều độ tuổi và sở thích âm nhạc khác nhau. Chúng tôi muốn khán giả yêu rock được sống trọn vẹn với năng lượng của dòng nhạc mình yêu thích, đồng thời những khán giả đại chúng cũng có thể dễ dàng hòa mình vào chương trình qua những giai điệu quen thuộc, giàu cảm xúc và có tính cộng đồng”, Tổng đạo diễn chia sẻ.

Chương trình được dẫn dắt bởi MC Phí Linh, có sự tham gia biểu diễn của Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú ( Tú voi), Đông Hùng, Thái Thùy Linh, Bảo Trâm Idol, Nhật Huyên, Ban nhạc Ngũ Cung, Ban nhạc Bộ đội, Vũ đoàn Hà Nội trẻ.

Dự kiến, chương trình gồm 3 phần. Phần 1 “Mạch nguồn đất Việt” giới thiệu nhiều tác phẩm đi cùng năm tháng nhưng được làm mới hơn: Dậy mà đi, Hát mãi khúc quân hành, Vết chân tròn trên cát. Ca sĩ Đông Hùng biểu diễn “Đường lên phía trước" và “Kỷ nguyên hòa ca” thay lời sự tiếp bước vững chắc của thế hệ hôm nay.

Phần 2 “Thái Nguyên - Sức trẻ - Bừng sáng - Vươn xa” là không gian âm nhạc đương đại của giới trẻ. Sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu V-Pop sẽ biến sân vận động thành đại tiệc ánh sáng. Isaac với “Rừng vàng biển bạc” và bản hit quốc dân “Bống bống bang bang”; Anh Tú (Tú Voi) với “Mẹ yêu con” và mashup “Đôi mắt + Chiếc khăn gió ấm”. Hồ Ngọc Hà sẽ trình diễn “Rực rỡ Việt Nam tôi”, “Keep me in love” và “Cô đơn trên sofa”.

Trong Phần 3, rock bùng nổ giới trẻ. Đỉnh cao của đêm nhạc thuộc về Ngũ Cung Band, bằng việc kết hợp điêu luyện giữa Rock và âm hưởng dân gian Bắc Bộ/Tây Bắc trong “Cô Đôi thượng ngàn”, “Người ở đừng về”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Dự kiến, đêm nhạc sẽ khép lại với phần hoà ca “Nối vòng tay lớn” của các nghệ sĩ cùng 30.000 khán giả.