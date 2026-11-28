Nhóm học sinh Trường THCS Tam Hiệp trưng bày sản phẩm Thành phố Toán học thông minh tại Ngày hội STEM.

Dù được tổ chức nhiều năm nhưng sân chơi này vẫn thu hút đông đội thi đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố. Đây là không gian để học sinh thỏa sức khám phá, thực hành và phát huy khả năng sáng tạo.

Thử sức, khám phá năng lực bản thân

Được trải nghiệm, thử sức và nhận diện năng lực bản thân là một trong những mong muốn của nhiều thí sinh khi đến với cuộc thi Robotics. Anh Dương Quốc Dũng, Khoa Công nghệ thông tin, Trường cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi lần đầu tiên tham gia sân chơi này.

Theo anh Dũng, so với những cuộc thi Robotics từng tìm hiểu, nội dung thi lần này đơn giản hơn. Nếu trước đây, các đội phải lắp ráp robot, lập trình và thực hiện nhiệm vụ trên sa bàn thì lần này, mỗi đội gồm 2 thành viên điều khiển robot sử dụng khối giải pháp làm đổ các khối năng lượng. Ban giám khảo sẽ căn cứ vào thành tích cao nhất để đánh giá.

Thông tin từ Thành đoàn cho biết, cuộc thi Robotics và Ngày hội STEM lần thứ 2-2026 được tổ chức tại 2 cụm ở phường Bình Phước và phường Trấn Biên. Cuộc thi Robotics thu hút gần 380 đội tham gia; Ngày hội STEM trưng bày, giới thiệu 90 sản phẩm sáng tạo của học sinh.

Dù nhiệm vụ không quá phức tạp nhưng anh Dũng và người bạn đồng hành vẫn dành gần một tuần tập luyện, làm quen với robot và rèn kỹ năng điều khiển. Chưa hài lòng với kết quả thi đấu, song anh cho rằng trải nghiệm này giúp bản thân nhận diện trình độ, năng lực để tiếp tục trau dồi; đồng thời rèn khả năng tập trung, nâng cao hiểu biết về robot và học cách giữ tâm lý vững vàng, không quá đặt nặng thành tích.

Cũng lần đầu tham gia cuộc thi Robotics, em Đặng Tiến Đạt, học sinh lớp 9/11, Trường THCS Quang Trung (phường Tân Phú), không tránh khỏi bỡ ngỡ, hồi hộp nhưng vẫn hào hứng khi được thử sức. “Ngay từ đầu, em đã xác định sẽ có nhiều đội thi mạnh tham gia. Vì vậy, mục tiêu của em không chỉ là đạt thành tích mà còn là cơ hội được giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm. Sau cuộc thi, em sẽ tiếp tục tìm hiểu, rèn luyện thêm kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm để nếu có cơ hội tham gia sân chơi Robotics em sẽ tự tin và đạt kết quả tốt hơn” - Tiến Đạt bộc bạch.

Lan tỏa ý tưởng sáng tạo từ Ngày hội STEM

Bên cạnh cuộc thi Robotics, Ngày hội STEM là dịp để học sinh giới thiệu ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, đồng thời giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường. Ngày hội thu hút gần 40 sản phẩm, mô hình của học sinh các trường khu vực phía Nam Đồng Nai, với nhiều ý tưởng độc đáo, gắn liền với thực tiễn.

Nổi bật là sản phẩm Lọ hoa thông điệp xanh của nhóm học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (xã La Ngà). Em Hoàng Thục Chi, học sinh lớp 9A5, đại diện nhóm chia sẻ: Hằng tuần, hằng tháng, nhà trường đều tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường, nhưng việc chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể vẫn còn hạn chế. Từ đó, nhóm nảy ra ý tưởng làm lọ hoa từ vật liệu tái chế như chai nhựa, giấy vụn.

Để hoàn thành sản phẩm, nhóm sử dụng chai nhựa tạo hình, sau đó ngâm giấy vụn trong nước, xay nhuyễn và phơi khô. Phần giấy được trộn với keo sữa rồi đắp lên chai nhựa, bên ngoài phủ thêm một lớp giấy ăn để tăng độ kết dính, giúp sản phẩm chắc chắn hơn. Sau khoảng một ngày phơi khô, nhóm tiến hành trang trí, tô màu.

Những lọ hoa tái chế vừa góp phần hạn chế rác thải vừa truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường đến thầy cô, bạn bè. Hằng tháng, căn cứ vào chủ điểm tuyên truyền của trường, nhóm Thục Chi vẽ hình ảnh, thông điệp tương ứng lên sản phẩm và trưng bày tại không gian STEM. Tham gia ngày hội, nhóm mong muốn lan tỏa tinh thần tái sử dụng vật liệu, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Một sản phẩm đáng chú ý khác là mô hình Thành phố Toán học thông minh của nhóm học sinh Trường THCS Tam Hiệp (phường Tam Hiệp). Mô hình thể hiện ý tưởng về một thành phố Đồng Nai thông minh, xanh, văn minh, hiện đại.

Em Sùng Phan Thanh Hà, học sinh lớp 8/1, Trường THCS Tam Hiệp cho biết: Sản phẩm xuất phát từ niềm đam mê Toán học và mong muốn vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Nhóm hoàn thành mô hình trong khoảng một tuần, sử dụng các vật liệu như: que kem, bìa carton, giấy màu. Các thành viên vận dụng kiến thức Toán học để đo đạc, tính toán diện tích, xác định kích thước, tạo nên mô hình khu đô thị xanh - sạch - đẹp với hệ thống đèn tự động thông qua cảm biến, sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời và bố trí nhiều cây xanh.

Cô Trần Thị Thu Hiền, giáo viên Trường THCS Tam Hiệp cho biết: Ngày hội STEM là sân chơi bổ ích, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, tinh thần học hỏi và khả năng sáng tạo của học sinh. Qua đây, các em có cơ hội giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm thực tế, giao lưu và hoàn thiện ý tưởng. Giáo viên cũng có thêm động lực đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng hành, khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức vào đời sống, xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo.