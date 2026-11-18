Tesla công bố kế hoạch đầu tư 3,3 tỷ USD để mở rộng nhà máy Gigafactory tại Gruenheide, ngoại ô Berlin. Đây là động thái đi ngược xu hướng thu hẹp hoạt động sản xuất của nhiều thương hiệu xe Đức, khi đẩy mạnh kế hoạch phát triển mẫu robotaxi Tesla Cybercab.

Trái ngược với tình trạng ảm đạm của ngành công nghiệp ôtô Đức, Tesla mở rộng nhà máy Gigafactory tại Gruenheide nhằm sản xuất Cybercab với mục tiêu sản xuất tối đa 1 triệu robotaxi/năm.

Theo kế hoạch, Tesla sẽ xây dựng thêm một cơ sở sản xuất tại khu vực Gruenheide. Nếu được triển khai đầy đủ, dự án có thể giúp nhà máy duy nhất của hãng tại châu Âu trở thành cơ sở sản xuất ôtô có công suất lớn nhất nước Đức, vượt qua nhà máy Wolfsburg của Volkswagen.

Tesla hiện là một trong số ít điểm sáng tăng trưởng của ngành công nghiệp ôtô Đức. Trong khi đó, những thương hiệu lớn như Volkswagen, Mercedes-Benz và BMW đều đang cắt giảm nhân sự, đồng thời cân nhắc đóng cửa một số nhà máy trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các nhà sản xuất Trung Quốc.

Tesla dự kiến nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng dự án trước khi năm 2026 kết thúc. Quá trình xây dựng sẽ bắt đầu trong nửa đầu năm 2027, trong khi hoạt động sản xuất được lên kế hoạch triển khai từ năm 2029.

Tesla cho biết hãng đặt mục tiêu sản xuất tối đa 1 triệu robotaxi Cybercab mỗi năm tại Gruenheide. Dù vậy, mẫu xe này hiện chưa được thương mại hóa trên quy mô lớn ở bất kỳ thị trường nào. Công ty dự kiến nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng dự án trước khi năm 2026 kết thúc. Quá trình xây dựng sẽ bắt đầu trong nửa đầu năm 2027, trong khi hoạt động sản xuất được lên kế hoạch triển khai từ năm 2029.

Kế hoạch mở rộng tại Đức diễn ra song song với những điều chỉnh trong hoạt động sản xuất của Tesla tại Mỹ. CEO Elon Musk cho biết hãng sẽ dừng sản xuất Cybertruck tại nhà máy Austin, bang Texas, vào cuối mùa hè năm 2027. Theo ông, việc này sẽ giúp giải phóng năng lực sản xuất để phục vụ mục tiêu tăng sản lượng Tesla Cybercab.

Kế hoạch mở rộng tại Đức diễn ra song song với những điều chỉnh trong hoạt động sản xuất của Tesla tại Mỹ. CEO Elon Musk cho biết hãng sẽ dừng sản xuất Cybertruck tại nhà máy Austin, bang Texas, vào cuối mùa hè năm 2027.

Với khoản đầu tư mới, Tesla đang đặt cược lớn vào tương lai của robotaxi tại châu Âu. Tuy nhiên, việc biến mục tiêu sản xuất 1 triệu xe mỗi năm thành hiện thực sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng thương mại hóa Tesla Cybercab cũng như mức độ chấp nhận của thị trường đối với mô hình vận tải tự hành.