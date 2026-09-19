Robotaxi sẽ đến Singapore vào năm 2028

Waymo, công ty phát triển công nghệ xe tự hành thuộc Alphabet, sẽ triển khai dịch vụ robotaxi sử dụng xe điện tại Singapore vào năm 2028, đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp này gia nhập thị trường Đông Nam Á.

Người dân Singapore sẽ được trải nghiệm dịch vụ robotaxi của Waymo kể từ năm 2028. Đây là thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á được trải nghiệm dịch vụ gọi xe tự hành của doanh nghiệp đến từ Mỹ.

Những chiếc xe thuần điện Jaguar I-Pace của Waymo sẽ được đưa đến Singapore trong vài tháng tới. Trong năm 2027, các chuyên gia tự hành được đào tạo sẽ tiến hành lái xe thủ công ban đầu, nhằm giúp hệ thống Waymo Driver làm quen với đặc điểm hình học đường sá và các kiểu thời tiết gió mùa tại địa phương.

Waymo dự kiến ra mắt dịch vụ cho công chúng vào năm 2028. Công ty đang phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và Cơ quan Giao thông Đường bộ (LTA) để đưa dịch vụ vào hoạt động tại quốc gia này.

Waymo công bố mục tiêu triển khai dịch vụ taxi thương mại hoàn toàn tự hành đầu tiên của Nhật Bản tại Tokyo vào năm 2027. Tại Mỹ, hãng cũng đứng trước sự cạnh tranh mạnh mẽ đến từ Tesla hay Zoox.

Bộ trưởng Giao thông Jeffrey Siow cho biết: "Singapore hoan nghênh Waymo gia nhập với tư cách nhà vận hành xe tự hành mới nhất. Waymo mang đến công nghệ đẳng cấp thế giới cùng kinh nghiệm vận hành, góp phần thúc đẩy tầm nhìn của chúng tôi trong việc tạo ra những lựa chọn giao thông mới cho người dân Singapore".

Cũng trong tuần này, Waymo công bố mục tiêu triển khai dịch vụ taxi thương mại hoàn toàn tự hành đầu tiên của Nhật Bản tại Tokyo vào năm 2027. Được định giá 126 tỷ USD sau khi huy động 16 tỷ USD, Waymo đang mở rộng đội xe robotaxi trong bối cảnh cạnh tranh với Zoox của Amazon và Tesla trên thị trường phương tiện tự hành.