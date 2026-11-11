Robot Việt Nam biết “cảm nhận” và “thể hiện” cảm xúc như con người

Trong bối cảnh robot xã hội ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục, y tế và dịch vụ, khả năng giao tiếp cảm xúc đang trở thành yếu tố quyết định để xây dựng sự tin tưởng giữa con người và máy móc.

Nghiên cứu của nhóm tác giả thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất mô hình kết hợp giữa Fuzzy C-Means (FCM), Fuzzy Inference System (FIS) và dữ liệu nhân trắc học người Việt Nam nhằm giúp robot nhận biết, diễn giải và biểu lộ cảm xúc một cách tự nhiên hơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ thống đạt độ chính xác lên đến 96% trong xác định trạng thái cảm xúc và 97% trong điều khiển biểu cảm khuôn mặt robot, mở ra triển vọng phát triển các thế hệ robot xã hội mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Từ trí tuệ đến cảm xúc: Mảnh ghép còn thiếu của robot hiện đại

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) đã giúp robot đạt được những bước tiến vượt bậc về khả năng nhận diện hình ảnh, xử lý ngôn ngữ và ra quyết định. Tuy nhiên, phần lớn các robot hiện nay vẫn chủ yếu hoạt động theo nguyên tắc “nhận lệnh – thực hiện lệnh”, thiếu đi khả năng biểu đạt cảm xúc – một yếu tố nền tảng trong giao tiếp của con người. Thực tế cho thấy, trong giao tiếp, con người không chỉ lắng nghe lời nói mà còn cảm nhận cảm xúc thông qua ánh mắt, nụ cười và những biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt. Chính những tín hiệu phi ngôn ngữ này giúp tạo nên sự đồng cảm, tin cậy và kết nối cảm xúc. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để robot không chỉ “thông minh” mà còn có thể “thấu cảm”? Đây chính là động lực thúc đẩy nhóm nghiên cứu của UEH phát triển mô hình robot có khả năng hiểu và biểu đạt cảm xúc giống con người hơn, từ đó tạo nên những tương tác tự nhiên và nhân văn hơn giữa người và máy.

Rào cản tâm lý trong tương tác giữa con người và robot

Một trong những rào cản lớn nhất trong lĩnh vực robot hình người là hiện tượng được nhà nghiên cứu Masahiro Mori gọi là “Thung lũng kỳ lạ” (Uncanny Valley). Theo giả thuyết này, khi robot ngày càng giống con người, mức độ thiện cảm của con người đối với robot sẽ tăng lên. Tuy nhiên, đến một ngưỡng nhất định, thường khoảng 70% mức độ giống người, nếu robot vẫn còn những biểu cảm hoặc chuyển động thiếu tự nhiên, con người sẽ bắt đầu cảm thấy bất an, khó chịu hoặc thậm chí sợ hãi. Nói cách khác, một robot “gần giống người nhưng chưa đủ giống” có thể tạo ra cảm giác tiêu cực mạnh hơn cả một robot rõ ràng là máy móc. Điều này lý giải vì sao nhiều robot hiện đại dù có ngoại hình rất chân thực nhưng vẫn chưa được đón nhận rộng rãi trong các môi trường giao tiếp xã hội. Để vượt qua thách thức này, robot không chỉ cần có hình dáng giống người mà còn phải thể hiện được cảm xúc một cách mềm mại, tự nhiên và phù hợp với bối cảnh giao tiếp.

Thiết kế robot từ dữ liệu khuôn mặt người Việt

Nếu hiện tượng “Thung lũng kỳ lạ” xuất phát từ sự thiếu hài hòa giữa ngoại hình và biểu cảm của robot, thì việc xây dựng một khuôn mặt có tỷ lệ và đặc điểm gần gũi với con người là điều kiện tiên quyết để tạo cảm giác thân thiện trong giao tiếp. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu nhân trắc học từ 182 người Việt Nam với độ tuổi trung bình khoảng 22 tuổi, đồng thời tính toán 12 chỉ số quan trọng trên khuôn mặt như khoảng cách giữa hai mắt, chiều dài mũi, độ rộng miệng, chiều cao trán và các tỷ lệ hình thái đặc trưng khác (Hình 1). Bộ dữ liệu này được sử dụng để xây dựng mô hình đầu robot trong không gian ba chiều, tạo nên một khuôn mặt có cấu trúc hài hòa và phù hợp với đặc điểm nhân chủng học của người Việt. Bên cạnh việc thiết kế hình thái bên ngoài, nghiên cứu còn xác định 20 điểm mốc (facial landmarks) trên khuôn mặt để theo dõi sự dịch chuyển của các vùng cơ mặt trong quá trình biểu lộ cảm xúc. Đây là cơ sở quan trọng để chuyển đổi các biểu hiện cảm xúc của con người thành dữ liệu định lượng, phục vụ cho việc điều khiển các chuyển động trên khuôn mặt robot một cách chính xác và tự nhiên hơn.

Dữ liệu nhân trắc học khuôn mặt và cấu trúc hệ thống truyền động được sử dụng để tái tạo biểu cảm cảm xúc trên robot. (Nguồn: Tác giả)

Từ cảm xúc con người đến biểu cảm của robot

Sau khi xây dựng được hệ thống các điểm mốc trên khuôn mặt, thách thức tiếp theo của nghiên cứu là làm thế nào để chuyển những trạng thái cảm xúc vốn rất trừu tượng của con người thành các chuyển động cụ thể trên khuôn mặt robot. Khác với các đại lượng vật lý có thể đo lường chính xác, cảm xúc thường mang tính chủ quan và tồn tại dưới nhiều mức độ khác nhau.

Điển hình là, một người có thể “hơi vui”, “rất vui”, “khá bất ngờ” hoặc “hơi lo lắng”, những trạng thái khó có thể biểu diễn bằng các giá trị rời rạc. Để xử lý tính mơ hồ này, nghiên cứu đã ứng dụng Logic mờ – một phương pháp cho phép mô hình hóa cách con người nhận thức và diễn giải cảm xúc trong thực tế. Trước hết, thuật toán Fuzzy C-Means (FCM) được sử dụng để phân tích sự thay đổi của các điểm mốc trên khuôn mặt người và chuyển đổi chúng thành hai tham số tâm lý học cơ bản gồm Valence và Arousal. Trong đó, Valence phản ánh mức độ tích cực hoặc tiêu cực của cảm xúc, còn Arousal thể hiện cường độ hoặc mức độ kích hoạt cảm xúc.

Ví dụ, trạng thái hạnh phúc thường có Valence dương, trong khi buồn bã có Valence âm; tương tự, cảm giác phấn khích sẽ có Arousal cao hơn nhiều so với trạng thái bình tĩnh (Hình 2). Nhờ cơ chế xử lý mờ, hệ thống không chỉ nhận diện các cảm xúc cơ bản như vui, buồn hay ngạc nhiên mà còn có thể phân biệt nhiều sắc thái cảm xúc trung gian với mức độ khác nhau.

Điều này giúp robot hiểu được những biến đổi cảm xúc tinh tế hơn thay vì chỉ phản ứng theo các trạng thái cố định. Các giá trị Valence và Arousal sau đó được đưa vào hệ thống suy diễn mờ Fuzzy Inference System (FIS). Dựa trên tập hợp các quy tắc dạng “IF-THEN”, hệ thống sẽ chuyển đổi trạng thái cảm xúc thành các lệnh điều khiển cụ thể cho khuôn mặt robot. Ví dụ, khi mức Arousal cao và Valence tích cực, hệ thống sẽ điều khiển miệng mở rộng hơn, lông mày nâng lên và đôi mắt trở nên sinh động hơn để thể hiện cảm xúc vui vẻ hoặc hào hứng.

Để tái tạo các biểu cảm này, nhóm nghiên cứu đã thiết kế hệ thống gồm 18 động cơ đặt dưới lớp da mặt nhân tạo (Hình 1). Các động cơ được bố trí tương ứng với những nhóm cơ quan trọng trên khuôn mặt người, bao gồm 4 động cơ điều khiển lông mày, 2 động cơ cho mí mắt, 2 động cơ điều khiển chuyển động của mắt, 6 động cơ dành cho môi và 4 động cơ hỗ trợ chuyển động của hàm.

Sự phối hợp đồng bộ của các động cơ này cho phép robot thực hiện nhiều chuyển động tinh tế như nhướng mày, chớp mắt, mỉm cười, mím môi hay mở rộng khẩu hình khi biểu lộ cảm xúc. Nhờ sự kết hợp giữa mô hình Logic mờ và hệ thống truyền động sinh học, robot không chỉ tái hiện được các cảm xúc cơ bản mà còn thể hiện được những trạng thái giàu sắc thái như vui nhẹ, phấn khích, ngạc nhiên thoáng qua hay lo lắng. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp các biểu cảm trở nên tự nhiên hơn, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa con người và máy móc trong quá trình giao tiếp.

Biểu diễn sáu cảm xúc cơ bản của robot trên không gian cảm xúc Valence – Arousal, bao gồm hạnh phúc (Happy), ngạc nhiên (Surprised), sợ hãi (Fear), tức giận (Anger), ghê tởm (Disgust) và buồn bã (Sad). (Nguồn: Tác giả)

Từ biểu cảm tự nhiên đến những ứng dụng xã hội thực tiễn

Việc giúp robot biểu lộ được những cảm xúc tự nhiên như vui vẻ, ngạc nhiên hay lo lắng không chỉ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa con người và máy móc trong giao tiếp, mà còn mở ra những hướng ứng dụng mới trong đời sống xã hội. Khi robot có khả năng hiểu và phản hồi cảm xúc phù hợp với từng tình huống, chúng có thể tham gia hiệu quả hơn vào các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ.

Đây chính là giá trị cốt lõi mà nghiên cứu hướng tới: thu hẹp khoảng cách cảm xúc giữa con người và máy móc thông qua việc trang bị cho robot khả năng hiểu và phản hồi phù hợp với trạng thái cảm xúc của người đối diện. Tiềm năng ứng dụng của công nghệ này rất rộng, cụ thể là trong giáo dục, robot có thể đóng vai trò trợ giảng thông minh, nhận biết mức độ hứng thú hoặc căng thẳng của học sinh để điều chỉnh cách tương tác phù hợp hơn.

Trong y tế và chăm sóc sức khỏe, robot có thể hỗ trợ người cao tuổi hoặc bệnh nhân bằng cách phát hiện những dấu hiệu lo âu, căng thẳng hay cô đơn, từ đó tạo ra các tương tác mang tính hỗ trợ tinh thần. Trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch, robot có thể trở thành lễ tân hoặc hướng dẫn viên thông minh với khả năng giao tiếp linh hoạt, thân thiện và phù hợp với văn hóa Việt Nam.

Những ứng dụng này cho thấy tương lai của robot không chỉ được quyết định bởi khả năng xử lý thông tin hay ra quyết định thông minh, mà còn bởi năng lực thấu hiểu và tương tác cảm xúc. Nói cách khác, bên cạnh trí tuệ nhân tạo, một xu hướng đang dần hình thành là trí tuệ cảm xúc nhân tạo (Artificial Emotional Intelligence) – nơi robot không chỉ giúp con người giải quyết công việc mà còn mang lại cảm giác được lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành trong cuộc sống hằng ngày.

Như vậy, nghiên cứu đã chứng minh việc tích hợp dữ liệu nhân trắc học người Việt Nam với Logic mờ hoàn toàn có thể tạo ra các hệ thống robot có khả năng nhận diện và biểu đạt cảm xúc một cách tự nhiên, linh hoạt và mang tính nhân văn cao.

Với hiệu quả ấn tượng trong nhận diện trạng thái cảm xúc lẫn điều khiển biểu cảm khuôn mặt, nghiên cứu không chỉ đóng góp về mặt học thuật trong lĩnh vực robot xã hội mà còn mở ra nhiều hướng ứng dụng thực tiễn trong giáo dục, y tế và dịch vụ.

Quan trọng hơn, đây là một bước tiến trong hành trình phát triển các robot hình người “Made in Vietnam”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu và phát triển robot cảm xúc trong khu vực Đông Nam Á.