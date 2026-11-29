Vòng Chung kết Quốc tế Cuộc thi AI IoT Robotics Challenge (AIROC) quy tụ khoảng 200 đội thi đến từ 6 quốc gia gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bhutan, với tổng số người tham dự trên 1.500 người. Ảnh: Bách Hợp

Dấu ấn công nghệ Việt

Vừa giành chức vô địch, em Trịnh Xuân Sơn, học sinh lớp 11 Toán C, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), vẫn cảm thấy hồi hộp và hạnh phúc khi đạt được mục tiêu đặt ra từ ngày đầu tham gia cuộc thi. Thành tích của đội FreeWorld góp phần làm nên dấu ấn của nhà trường khi giành trọn ba giải cao nhất tại bảng Ưu tú (Master), gồm Vô địch, Á quân 1 và Á quân 2.

Em Trịnh Xuân Sơn chia sẻ: “Sau khi tham gia cuộc thi, em đã học được rất nhiều kiến thức, kỹ năng, đồng thời bổ sung thêm những kiến thức ngoài chương trình học tại nhà trường. Các nội dung này chủ yếu tập trung vào ngôn ngữ lập trình, kỹ năng làm việc nhóm và tư duy phân tích, phân chia nhiệm vụ”.

Diễn ra ngày 29/11/2026 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026 quy tụ trên 1.500 người tham dự. Các đội thi đến từ Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bhutan. Cuộc thi do UBND tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ là cơ quan thường trực.

Trong 5 bảng thi, học sinh Việt Nam giành 4 chức vô địch. Cùng với thành tích của Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Tiểu học Bình Thủy - Phân hiệu 2 (TP. Cần Thơ) giành chức vô địch ở cả bảng Sơ cấp và Trung cấp. Can Tho University Elite High School (TP. Cần Thơ) vô địch bảng Mở, trong khi giải vô địch bảng Cao cấp thuộc về SMJK Katholik (Malaysia).

Theo thể lệ, mỗi bảng thi Regular (Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp và Ưu tú) có một giải Vô địch, một giải Á quân 1 và một giải Á quân 2. Tổng giá trị tiền thưởng của bốn bảng này là 3.900 USD. Riêng ở bảng Mở, các đội thi theo hình thức dự án.

Bên cạnh thành tích của học sinh, AIROC 2026 còn ghi dấu ấn về năng lực làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam. Theo Ban Tổ chức, đây là lần đầu tiên một cuộc thi Robotics quốc tế tổ chức tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn nền tảng robot do doanh nghiệp trong nước phát triển. Đó là robot Leanbot, sản phẩm do Công ty Cổ phần Công nghệ DTT nghiên cứu, thiết kế và làm chủ công nghệ tại Việt Nam.

AIROC có tiền thân là Robothon, sân chơi Robotics quốc tế được khởi xướng tại Malaysia và phát triển gần 20 năm. Từ năm 2026, cuộc thi chính thức mang tên AIROC, đánh dấu bước chuyển với việc tích hợp sâu hơn trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT).

Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026. Ảnh: Bách Hợp

Với chủ đề “Synapse City - Thành phố kết nối thông minh 2050”, cuộc thi đặt học sinh trước bài toán ô nhiễm không khí tại các siêu đô thị tương lai. Trong vai những kỹ sư trưởng, các em điều phối robot tự hành kiểm soát nguồn ô nhiễm, triển khai thiết bị làm sạch và thu thập mẫu vật để phân tích.

Được thiết kế theo định hướng Physical AI (trí tuệ nhân tạo vật lý), với tinh thần Code to Think (lập trình để tư duy), cuộc thi đòi hỏi học sinh vận dụng cảm biến để nhận biết môi trường, sử dụng thuật toán để đưa ra quyết định và kết nối thiết bị thông qua IoT.

Điểm nhấn của AIROC 2026 là toàn bộ các bảng thi sử dụng robot Leanbot do Công ty Cổ phần Công nghệ DTT nghiên cứu, thiết kế và làm chủ công nghệ tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi Robotics quốc tế tổ chức tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn robot do doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Việc học sinh 6 quốc gia cùng tranh tài trên một nền tảng robot của Việt Nam góp phần khẳng định năng lực nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa và tiềm năng xuất khẩu sản phẩm công nghệ giáo dục của doanh nghiệp trong nước.

Leanbot tích hợp Robotics, IoT và AI trên cùng một nền tảng. Trong đó, dòng Leanbot Standard dành cho học sinh tiểu học, dòng Leanbot IoT hỗ trợ học sinh trung học thu thập và phân tích dữ liệu cảm biến. Mỗi robot có bản sao số (Digital Twin), cho phép học sinh lập trình, mô phỏng trước khi vận hành thực tế.

YB Datuk James bin Ratib - Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bang Sabah, Malaysia chào đón các thí sinh, chuyên gia và bạn bè quốc tế đến thành phố Kota Kinabalu vào năm 2027. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Bồi dưỡng nguồn nhân lực số

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026, bày tỏ niềm tự hào khi robot Leanbot, sản phẩm công nghệ Make in Vietnam được sản xuất tại Phú Thọ, trở thành nền tảng để các tài năng trẻ từ nhiều quốc gia cùng học tập, sáng tạo và tranh tài.

Theo ông Hiếu, việc đăng cai cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), phát triển năng lực số và mở rộng cơ hội học tập, sáng tạo, hội nhập quốc tế cho thế hệ trẻ.

Tại Phú Thọ, ngành giáo dục đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch dài hạn giai đoạn 2026- 2030, chú trọng đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong nhà trường.

Đội FreeWorld - Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) giành chức vô địch bảng Ưu tú (Ảnh BTC)

Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, cho biết: “Sau cuộc thi này, chúng tôi sẽ có những kế hoạch cụ thể để đưa giáo dục STEM phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong các nhà trường. Đặc biệt, ngành sẽ chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, AI, IoT và Robotics vào hoạt động của các câu lạc bộ STEM”.

Tiếp nối hành trình của cuộc thi, quyền đăng cai Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2027 đã được chuyển giao cho bang Sabah, Malaysia. YB Datuk James bin Ratib - Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bang Sabah, Malaysia khẳng định, địa phương sẽ chào đón các thí sinh, chuyên gia và bạn bè quốc tế tại thành phố Kota Kinabalu vào năm 2027.

Theo Ban Tổ chức, AIROC hướng tới việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, tăng cường kết nối nhà trường với doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, quốc tế. Việc tổ chức cuộc thi góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.