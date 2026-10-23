Robot vệ sĩ phô diễn sức mạnh như phim viễn tưởng: Múa võ, nhảy lầu và đỡ ô tô cứu người

Một đoạn video thực nghiệm vừa được công bố đã khiến giới công nghệ sửng sốt khi mẫu robot hình người phô diễn sức mạnh thể chất và độ bền vượt ngoài sức tưởng tượng: từ bảo vệ chủ nhân khỏi kẻ gian, đấm móp cửa xe, nâng bổng đầu ô tô cứu người cho đến việc bị xe hơi cán qua nhưng vẫn đứng dậy nguyên vẹn.

Hình ảnh dựng lại từ video.

Mẫu robot này mang mã hiệu H2-X, là sản phẩm mới của nhà sản xuất robot hàng đầu Trung Quốc Unitree. Được biết, mẫu robot này còn có biệt danh là "Kung Fu Legend Guardian", đúng với cái tên, nó có thể "múa võ" và trở thành "người bảo vệ" thực thụ trong các tình huống nguy hiểm cho chủ nhân.

Dù các tình huống trong đoạn băng chỉ mới dừng lại ở mức độ mô phỏng tại thao trường thử nghiệm, màn trình diễn của H2-X vẫn cho thấy bước tiến vượt bậc về độ bền vật liệu và khả năng chịu tải của ngành công nghiệp robot hình người.

Video thú vị về mẫu Robot vệ sĩ mới của Unitree.

Nếu chính thức được thương mại hóa, những cỗ máy sở hữu thể lực phi thường như H2-X hứa hẹn sẽ trở thành lực lượng đắc lực thay thế con người trong các nhiệm vụ cứu hộ thảm họa, tuần tra an ninh và làm việc tại những môi trường nguy hiểm bậc nhất.