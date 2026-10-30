Robot 'vệ sĩ' múa võ, nhảy cao 4 m, nâng đầu ôtô

H2-X thực hiện các động tác múa võ phức tạp. Ảnh: Unitree Robotics.

Trong đoạn quảng sản phẩm mới, robot hình người Unitree múa võ, nhào lộn sau khi nhảy từ độ cao 4m, rồi nâng đầu xe để giải cứu người mắc kẹt. "H2-X Kungfu Legend Guardian" là mẫu robot được công ty Trung Quốc Unitree Robotics công bố gần đây.

Trong video, robot xuất hiện giữa một bãi xe cũ và liên tiếp thực hiện các động tác đấm, đá, lên gối, xoay người và nhào lộn. Một số cú đánh khiến cửa xe biến dạng, trong khi các động tác bật nhảy và tiếp đất được thể hiện theo phong cách phim hành động.

Sau khi tiếp đất từ bục cao khoảng 4 m, robot vẫn đứng vững và tiếp tục di chuyển. Màn trình diễn tập trung vào khả năng phối hợp chuyển động, giữ thăng bằng và tạo lực của hệ thống cơ khí. Ở một cảnh mô phỏng nhiệm vụ bảo vệ, một người cầm dao tiến về phía người phụ nữ. H2-X di chuyển lên phía trước, đứng chắn và tìm cách hất văng vũ khí khỏi tay đối phương.

H2-X bảo vệ một người phụ nữ trước kẻ gian cầm dao trong video quảng cáo do hãng công bố. Ảnh: Unitree Robotics.

Trong cảnh khác, robot nâng phần đầu của một chiếc ôtô để tạo khoảng trống bên dưới, nơi có hình nộm mô phỏng người mắc kẹt. Người máy cũng được cho thấy đang đẩy một hình nộm ra khỏi đường đi của phương tiện đang lao tới.

Những tình huống này được dùng để minh họa tiềm năng ứng dụng của robot trong lĩnh vực an ninh và cứu hộ.

Theo thông tin được công bố, H2-X cao khoảng 1,8m, nặng 70 kg. Unitree cho biết thời lượng hoạt động tối đa của robot vào khoảng 8 giờ. Tuy nhiên, điều kiện vận hành cụ thể chưa được làm rõ đầy đủ. Mức tiêu thụ năng lượng thực tế còn phụ thuộc vào cường độ vận động, tải trọng, địa hình và cách sử dụng.

H2-X được giới thiệu trong bối cảnh các doanh nghiệp robot Trung Quốc đang tìm cách đưa robot hình người ra khỏi phạm vi nghiên cứu và trình diễn, hướng tới những công việc có giá trị thương mại.vNhững tiến bộ về cảm biến, cơ cấu truyền động và phần mềm điều khiển đã giúp robot thực hiện nhiều chuyển động phức tạp hơn. Dù vậy, khả năng vận động chỉ là một phần trong yêu cầu của một robot làm nhiệm vụ bảo vệ.

Tờ SCMP lưu ý rằng video chưa làm rõ robot có thể tự nhận diện mối đe dọa và đưa ra phản ứng phù hợp hay không. Đây là điểm then chốt nếu H2-X được sử dụng như một vệ sĩ. Trong thực tế, hệ thống cần phân biệt hành vi nguy hiểm với những cử chỉ vô hại, tránh gây thương tích cho người xung quanh và biết khi nào cần can thiệp hoặc yêu cầu con người hỗ trợ.

Tương tự, khả năng hoạt động ổn định trong thời gian dài, độ bền sau nhiều lần nhảy hoặc va chạm và mức độ an toàn khi tiếp xúc gần với con người đều cần được đánh giá thêm. Một màn trình diễn thành công không tự động chứng minh robot có thể lặp lại động tác với độ tin cậy cao trong nhiều điều kiện khác nhau.