Robot 'vệ sĩ' có thể hạ gục kẻ cầm dao, nâng ôtô

Một kẻ đột nhập cầm dao bị khống chế, một chiếc ôtô được nâng lên để giải cứu người mắc kẹt, hay người đi bộ được kéo khỏi đường đi của chiếc xe đang lao tới. Những tình huống này xuất hiện trong video quảng cáo mẫu robot vệ sĩ H2-X của Unitree Robotics, công ty công nghệ Trung Quốc có trụ sở tại Hàng Châu.

Robot H2-X bảo vệ một phụ nữ trước kẻ đột nhập cầm dao trong video quảng cáo do Unitree Robotics công bố hôm thứ Tư. Ảnh: SCMP.

Được công bố hôm 21/10, video cho thấy nỗ lực của Unitree trong việc mở rộng ứng dụng thực tế của robot hình người, thay vì chỉ tập trung vào những màn trình diễn võ thuật, khiêu vũ và nhào lộn gây chú ý trên mạng xã hội, theo SCMP.

H2-X được giới thiệu với tên gọi “Kung Fu Legend: The Bodyguard” (tạm dịch: Huyền thoại kung fu - Vệ sĩ). Mẫu robot này được phát triển dựa trên robot hình người H2 của Unitree, có chiều cao 1,8 m và trọng lượng khoảng 70 kg.

Unitree cho biết H2-X có thể hoạt động liên tục khoảng 8 giờ khi đứng yên, nhưng chưa công bố thông số kỹ thuật đầy đủ của mẫu robot mới, thời điểm mở bán hay giá bán dự kiến.

Ở cuối video, Unitree khuyến cáo người dùng không tự ý sửa đổi hoặc sử dụng thiết bị sai mục đích, đồng thời duy trì khoảng cách an toàn 2-3 m.

Unitree từng thu hút sự quan tâm lớn nhờ các video robot thực hiện những động tác phức tạp, qua đó huy động được nguồn vốn đáng kể. Tuy nhiên, ngành công nghiệp robot Trung Quốc ngày càng chịu áp lực phải chứng minh khả năng thương mại hóa sản phẩm và tạo ra doanh thu bền vững.

Tháng trước, công ty cho biết mô hình trí tuệ nhân tạo UnifoLM-X2-1.0 có thể giúp robot hình người tự động đấu tập bằng cách đấm, đỡ đòn và né tránh. Đây là một trong những hướng phát triển nhằm nâng cao khả năng vận động và phản ứng của robot.

Việc giới thiệu H2-X diễn ra trong bối cảnh Unitree và các doanh nghiệp cùng ngành chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ nhà đầu tư. Thị trường đang đòi hỏi các công ty chứng minh lộ trình tăng trưởng doanh thu, lợi thế công nghệ và khả năng triển khai sản phẩm trên quy mô thực tế.

Cổ phiếu Unitree đóng cửa giảm 2,1%, xuống 515 nhân dân tệ trong phiên 21/10, chấm dứt chuỗi tăng ba phiên liên tiếp, trong đó giá cổ phiếu đã tăng gần 30%. Hiện cổ phiếu công ty thấp hơn khoảng 39% so với mức giá chào bán ban đầu 845 nhân dân tệ khi niêm yết trên sàn STAR Market tại Thượng Hải hồi tháng 8.

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