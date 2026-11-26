Có thể xoay đầu theo tiếng gọi, tỏ vẻ ngượng ngùng khi được vuốt ve, robot treo túi Mirumi liên tục "cháy hàng" tại nhiều quốc gia, nối tiếp cơn sốt Labubu.

Theo The New York Times, chú robot nhỏ này là món phụ kiện có giá 150 USD, do Yukai Engineering, công ty công nghệ có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản), phát triển.

Mirumi sở hữu bộ lông mềm mại, đôi mắt tròn xoe, phụ kiện gợi liên tưởng đến chim cú, con lười và đồ chơi Furby. Robot có 4 phiên bản màu sắc gồm hồng, trắng, xám và đen, có khả năng cử động đầu khi nghe tiếng người hoặc được chạm vào.

Đối thủ Labubu "cháy hàng"

Phụ kiện này đang được săn đón tại nhiều quốc gia. Tại Nhật Bản, robot được bán hết chỉ sau 4 ngày ra mắt, sau đó tiếp tục "cháy hàng" tại Hong Kong (Trung Quốc).

Tại London (Anh), gian hàng Mirumi tại Harrods, trung tâm bách hóa xa xỉ nổi tiếng, ban đầu chỉ dự kiến mở cửa trong 4 tuần. Tuy nhiên, nhờ sức mua lớn, thời gian mở bán được kéo dài tới cuối năm. Robot cũng trở thành món đồ chơi bán chạy thứ hai tại Harrods.

Trên mạng xã hội, món phụ kiện nhận được sự quan tâm của nhiều người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung. Paris Hilton thậm chí để lại bình luận hỏi cách đặt mua dưới bài đăng trên Instagram của thương hiệu.

Robot lông xù đang khiến giới mộ điệu thời trang mê mẩn.

Trong tháng 11, Mirumi được đưa lên kệ tại 8 cửa hàng thuộc Nordstrom, chuỗi bán lẻ thời trang cao cấp của Mỹ, bao gồm cửa hàng flagship tại Manhattan (New York, Mỹ). Trước đó, sản phẩm "cháy hàng" chỉ sau một ngày bán thử nghiệm tại Costa Mesa (bang California, Mỹ).

“Chúng tôi chưa từng bán sản phẩm nào như thế này. Món hàng này là sự kết hợp giữa công nghệ và thời trang”, Tacey Powers, lãnh đạo phụ trách ngành hàng tại Nordstrom, nhận định.

Sự xuất hiện của robot lông xù nối tiếp làn sóng săn đón phụ kiện túi trên toàn cầu. Trước đó, Labubu từng tạo nên cơn sốt với sự hưởng ứng của những người nổi tiếng như Rihanna, Lisa hay Naomi Osaka. Các thiết kế treo túi hình động vật giá khoảng 800 USD của Loewe hay phụ kiện hình quả cherry giá 95 USD của Coach cũng trở thành món đồ thời trang được ưa chuộng.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Circana, doanh số các sản phẩm thuộc xu hướng danglecore (phong cách trang trí bằng phụ kiện treo), chẳng hạn móc khóa và móc túi, tăng 200% trong năm 2026.

Christopher Morency, chuyên gia tư vấn thương hiệu thời trang, cho rằng sức hút ngày càng lớn của những món phụ kiện này xuất phát từ nhu cầu thể hiện cá tính, đồng thời giúp người tiêu dùng tiếp cận thời trang xa xỉ với mức chi phí dễ chịu hơn.

Người lớn mê mẩn

Điểm khác biệt của Mirumi so với những món phụ kiện cho túi thông thường như Labubu là khả năng tương tác với con người.

Shunsuke Aoki, CEO Yukai Engineering, cho biết robot không có chức năng thu thập, lưu trữ dữ liệu. Đội ngũ phát triển chủ đích giới hạn khả năng của sản phẩm nhằm khơi gợi cảm giác iyashi, khái niệm trong tiếng Nhật chỉ sự an ủi, chữa lành mà con người có thể cảm nhận khi chăm sóc những sinh vật nhỏ bé, dễ tổn thương như trẻ sơ sinh hay động vật.

“Robot này được lấy cảm hứng từ hình ảnh một em bé bám trên người mẹ trong tàu điện ngầm, tò mò quan sát xung quanh và khiến những người có mặt cảm thấy vui vẻ”, Aoki chia sẻ.

Hồi mùa hè, khi phụ kiện bắt đầu nhận đơn đặt hàng trực tuyến tại Mỹ, Laura Steele-Liebman (56 tuổi, bang New Jersey, Mỹ) đặt báo thức lúc nửa đêm để mua 6 robot. Theo bà, sản phẩm "cháy hàng" chỉ sau 1-2 phút.

Bà tặng những món đồ chơi này cho con trai 27 tuổi, người bạn 62 tuổi và mẹ chồng 92 tuổi. Tất cả đều tỏ ra thích thú, riêng mẹ chồng bà còn buồn mỗi khi robot hết pin.

Mỗi khi mang robot ra ngoài, Steele-Liebman thường được người lạ hỏi han, bắt chuyện vì tò mò về món phụ kiện.

Shunsuke Aoki, nhà sáng lập kiêm CEO Yukai Engineering. Ảnh: Elizabeth Beattie.

Sức hút của Mirumi diễn ra trong bối cảnh người trưởng thành ngày càng mạnh tay chi tiền cho đồ chơi. Theo Circana, các hộ gia đình chỉ có thành viên trưởng thành chiếm phần lớn doanh số đồ chơi tại Mỹ trong nửa đầu năm 2026.

Báo cáo The Rise of Kidulting (Sự lên ngôi của xu hướng người lớn tìm về tuổi thơ) do đơn vị nghiên cứu The Harris Poll công bố hồi tháng 10 cho thấy khoảng một nửa người Mỹ thích mua đồ chơi hoặc tham gia các hoạt động thời thơ ấu để giải tỏa tinh thần hơn là tìm gặp chuyên gia tâm lý.

Joshua Paul Dale, giáo sư nghiên cứu văn hóa tại Đại học Chuo (Nhật Bản), cho hay người trưởng thành ở quốc gia này này đã yêu thích những món đồ chơi đáng yêu suốt nhiều thập kỷ. Xu hướng đặc biệt nở rộ sau khi bong bóng kinh tế Nhật Bản vỡ năm 1991, khi người tiêu dùng tìm kiếm niềm an ủi giữa những bất ổn của cuộc sống.

Tại Harrods, Ella Brecknell (19 tuổi) thích thú với vẻ đáng yêu của món đồ chơi này, cho rằng robot có thể là món quà dành tặng bà của mình, giúp bà có thêm một người bạn nhỏ.

Bella Taylor (19 tuổi), một khách hàng khác, cũng dành nhiều thiện cảm cho Mirumi hơn Labubu. Theo cô, vẻ ngoài ngộ nghĩnh của robot dễ khiến ngay cả người lớn xiêu lòng. Taylor cho biết nếu tài chính dư dả, cô sẵn sàng chi tiền để sở hữu món phụ kiện này.

Như Phương