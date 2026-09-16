Robot thế hệ mới 'chăm sóc' người cao tuổi ở Hàn Quốc

Công ty NT Robot giới thiệu robot hỗ trợ cho ăn dạng mô-đun, có thể di chuyển. Thiết bị được thiết kế nhằm hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật gặp khó khăn khi tự ăn uống. Ảnh: NT Robot

Theo trang The Korea Times, không phải những robot hình người thường thấy trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng, đây là những hệ thống robot chuyên dụng, được phát triển để đáp ứng các nhu cầu thực tế trong chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ người khuyết tật.

Tại một sự kiện giới thiệu công nghệ ở Seoul, các nhà phát triển và quan chức y tế đã trình diễn những thiết bị có thể vượt qua bậc cửa, hỗ trợ tắm rửa và theo dõi sức khỏe đường tiết niệu.

Sự xuất hiện của những công nghệ này phản ánh một hướng đi mới trong bối cảnh Hàn Quốc già hóa nhanh chóng: sử dụng robot để giảm áp lực cho đội ngũ chăm sóc, đồng thời giúp người cần hỗ trợ duy trì khả năng sinh hoạt và sự riêng tư.

Một trong những thiết bị được giới thiệu là robot hỗ trợ di chuyển trong nhà do Trung tâm Y tế Đại học Công giáo Daegu phát triển. Robot có thể vượt qua các chướng ngại vật như bậc cao 100 mm, đồng thời hỗ trợ tư thế cho người bệnh khi di chuyển đến và từ nhà vệ sinh.

Trong khi đó, ghế tắm dạng khoang có thể chuyển đổi của Daewon Inmul cho phép người bệnh nằm giường tắm rửa an toàn mà không đòi hỏi điều dưỡng phải dùng nhiều sức lực. Công nghệ này hướng tới việc hỗ trợ chăm sóc mà vẫn bảo đảm sự riêng tư và phẩm giá của người bệnh.

Ông Kim Dong-ah, Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng Quốc gia, nói: “Không thể nhìn nhận công tác chăm sóc một cách tách biệt – tách điều trị y tế khỏi phúc lợi hay bệnh viện khỏi cộng đồng”. Theo ông, hoạt động chăm sóc cần gắn liền với cuộc sống của mỗi người, trong khi robot phải được phát triển để giải quyết những vấn đề thực tế, dựa trên đặc điểm môi trường sống của người cao tuổi và người khuyết tật, thay vì chỉ chạy theo mục tiêu công nghệ.

Nhu cầu này ngày càng rõ nét khi Hàn Quốc đối mặt với tỷ lệ sinh giảm mạnh và dân số cao tuổi gia tăng. Nhu cầu chăm sóc dài hạn đang vượt quá khả năng đáp ứng của lực lượng lao động, thúc đẩy chính phủ và doanh nghiệp tìm cách đưa các giải pháp robot từ bệnh viện vào đời sống hằng ngày.

Nhiều công nghệ mới tập trung vào những công việc chăm sóc vốn gây áp lực lớn cho con người. Hijera Networks giới thiệu thiết bị xử lý bài tiết tự động có khả năng dự đoán các rối loạn nghiêm trọng ở đường tiết niệu. Neable phát triển hệ thống hỗ trợ chuyển người bệnh phù hợp với không gian chật hẹp trong gia đình, trong khi NT Robot giới thiệu thiết bị hỗ trợ ăn uống di động, giúp người hạn chế khả năng vận động có thể tự ăn.

Robot cũng được phát triển để giảm gánh nặng thể chất trong quá trình chăm sóc lâu dài. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang đã giới thiệu trang phục mềm tích hợp sợi cơ nhân tạo, hỗ trợ người mặc vận động. Một hệ thống giường tự động khác có khả năng thay đổi tư thế người bệnh nhằm phòng ngừa loét do tì đè.

Xu hướng này không dừng ở việc phát triển các thiết bị riêng lẻ. Các kỹ sư đang kết nối robot với những nền tảng kỹ thuật số, cho phép dữ liệu chăm sóc được duy trì khi người bệnh chuyển từ bệnh viện về nhà.

Các nền tảng giám sát do những công ty như Robocare phát triển có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của người bệnh xuyên suốt quá trình chuyển sang chăm sóc tại nhà, qua đó hạn chế gián đoạn trong theo dõi và hỗ trợ.

Trung tâm Phục hồi chức năng Quốc gia cho biết sẽ mở rộng các thử nghiệm thực tế, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo chuyên biệt vào những mẫu robot tương lai. Mục tiêu là nâng cao khả năng để robot nhận biết và đáp ứng nhu cầu của con người theo thời gian thực, qua đó đưa công nghệ hỗ trợ chăm sóc tiến gần hơn tới đời sống hằng ngày.