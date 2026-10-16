Robot sàm sỡ thiếu nữ 16 tuổi trên phố với những cử chỉ gây phẫn nộ

Theo AP, cảnh sát tại thành phố Cologne, miền tây nước Đức, đang điều tra vụ việc xảy ra vào đêm 10/10, liên quan đến một robot bị cáo buộc chạm vào vòng ba của một thiếu nữ 16 tuổi và thực hiện những động tác khiếm nhã hướng về phía cô.

Hai người bị tình nghi liên quan đến vụ việc là chủ sở hữu robot, 16 tuổi, và một người đi cùng 19 tuổi. Theo thông tin ban đầu, cả hai được cho là đã quay lại sự việc, phát trực tiếp lên mạng xã hội và bình luận trong lúc phát sóng.

Người phát ngôn cảnh sát Cologne, Christoph Bermel, cho biết hai thanh niên chưa bị truy tố nhưng đang thuộc diện nghi vấn. Cơ quan điều tra cũng đang xác minh liệu các chuyển động của robot được lập trình sẵn hay do con người điều khiển trực tiếp.

Hình ảnh robot bị cảnh sát thu giữ hôm 11/10/2026, do lực lượng cảnh sát Cologne cung cấp. (Ảnh: AP)

Ông Bermel cho biết đây là dạng vụ việc mà lực lượng cảnh sát địa phương chưa từng gặp trước đó, đồng thời mô tả nó là một tình huống mới đối với cơ quan chức năng.

Theo thông báo của cảnh sát Cologne hôm 12/10, lực lượng ứng cứu được điều đến hiện trường gần một nhà hàng thức ăn nhanh và phát hiện robot nằm trong cốp một chiếc xe. Cảnh sát sau đó thu giữ robot cùng điện thoại di động của hai người bị tình nghi để phục vụ điều tra.

Hình ảnh do cảnh sát Cologne đăng tải trên mạng xã hội Facebook cho thấy robot có màu đỏ và vàng, cao khoảng 120 cm. Thiết bị mặc áo ba lỗ màu trắng, quần thể thao đen, đeo dây chuyền vàng và kính râm. Robot còn có một bộ ria mép giả.

Một số video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh hai thanh niên dẫn robot tiến về phía một nhóm phụ nữ trên con phố đông người vào ban đêm. Robot được cho là đã va vào một người và ôm những người khác.

Trong một đoạn video, một người đàn ông liên tục quát robot và kéo thiết bị lùi lại sau khi nó thực hiện những cử chỉ mang tính tình dục. Một số người xung quanh bật cười trước sự việc.

Trên tài khoản Facebook hôm 13/10, cảnh sát Cologne cũng lên tiếng chỉ trích những bình luận không phù hợp liên quan đến vụ việc, đồng thời cảnh báo rằng việc chia sẻ hoặc đùa cợt về những sự việc như vậy có thể khiến tổn thương của người bị ảnh hưởng trở nên nghiêm trọng hơn.

Hiện cảnh sát tiếp tục làm rõ cách robot vận hành cũng như vai trò cụ thể của hai người bị tình nghi. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.