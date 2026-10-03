Robot pha trà AI gây sốt với hơn 40 bằng sáng chế

Thị trường thiết bị thông minh tại Trung Quốc đang xuất hiện một hướng đi khá đặc biệt khi công nghệ AI được đưa vào nghệ thuật pha trà. ChaXplorer, startup có trụ sở tại Hạ Môn, vừa hoàn tất vòng gọi vốn thiên thần trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ, do Quỹ Khoa học Công nghệ Đồng Lăng đầu tư. Khoản vốn mới được doanh nghiệp sử dụng để mở rộng sản xuất robot pha trà ChaXplorer N5, phát triển thuật toán và mở rộng danh mục sản phẩm.

Đứng sau dự án là đội ngũ sáng lập có sự kết hợp giữa kỹ thuật robot và kinh nghiệm trong ngành trà. Nhà sáng lập kiêm giám đốc công nghệ Tân Tuấn Tiếu từng nghiên cứu về kỹ thuật cơ khí, tự động hóa và bàn tay robot. Trong khi đó, đồng sáng lập Lâm Yến Mai có nền tảng kỹ thuật công nghiệp và xuất thân từ gia đình làm trà lâu đời tại Phúc Kiến. Sự kết hợp này giúp ChaXplorer tập trung vào một lĩnh vực mà các hãng gia dụng thông thường khó có đủ kiến thức chuyên sâu về trà.

ChaXplorer N5 kết hợp cánh tay robot và hệ thống AI nhằm tự động hóa nhiều công đoạn trong quy trình pha trà.

Điểm đáng chú ý nhất của ChaXplorer N5 nằm ở khả năng số hóa kinh nghiệm pha trà. Hệ thống được xây dựng với dữ liệu về hơn 600 loại trà Trung Quốc, dựa trên nhiều đặc điểm như độ non, độ già, mức độ nén, độ vò, kỹ thuật sao và quá trình lên men. Người dùng có thể lựa chọn nhóm trà trên thiết bị hoặc quét mã qua ứng dụng để máy thiết lập quy trình chiết xuất phù hợp. Camera cũng được tích hợp nhằm nhận diện trà rời không có nhãn và đưa ra thông số pha tương ứng.

Ở phần cơ khí, thiết bị sở hữu hơn 40 bằng sáng chế được công ty giới thiệu, kết hợp cánh tay robot, cảm biến và hệ thống điều khiển đa phương thức. Máy có thể thực hiện chuỗi thao tác gồm làm nóng chén, cho trà, rót nước và chiết trà theo quy trình đã thiết lập. Đáng chú ý, ChaXplorer còn tích hợp hệ thống tự làm sạch và phân tách bã trà khô, ướt nhằm hạn chế lưu mùi giữa các lần sử dụng. Phần nắp trong suốt cho phép người dùng quan sát toàn bộ quá trình robot vận hành.

Cánh tay robot của N5 mô phỏng các thao tác pha trà truyền thống thay vì chỉ đơn thuần tự động rót nước.

ChaXplorer kỳ vọng robot pha trà có thể tiếp cận cả hộ gia đình, doanh nghiệp, khách sạn và các không gian tiếp khách. Công ty cho biết 1.000 sản phẩm đầu tiên được bàn giao vào tháng 1/2026 ghi nhận tỷ lệ khách hàng mua thêm từ 20-30%. Về dài hạn, startup này muốn kết nối trực tiếp với các vùng nguyên liệu trà, đồng thời đặt mục tiêu doanh thu 10 tỷ nhân dân tệ và hướng tới trở thành doanh nghiệp công nghệ trong ngành trà có khả năng niêm yết.