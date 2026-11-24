Robot hình người được giới thiệu tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN

Những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ chế tạo bàn tay robot đang thu hẹp khoảng cách giữa máy móc và con người. Khi robot có thể cầm nắm, sử dụng công cụ và thực hiện thao tác tinh vi, nhiều ngành nghề có nguy cơ đối mặt làn sóng tự động hóa mới.

Theo The Guardian, tại một trung tâm phân phối của Amazon gần Luton, Anh, những kệ hàng liên tục di chuyển theo hệ thống điều khiển kỹ thuật số. Máy tính quyết định vị trí lưu trữ, kích thước hộp đóng gói và lượng băng keo cần sử dụng. Nhân viên chủ yếu thực hiện thao tác lấy, sắp xếp và đóng gói hàng hóa theo hướng dẫn.

Điều này cho thấy một giới hạn của tự động hóa hiện nay khi máy móc đã có khả năng xử lý thông tin và điều phối công việc, nhưng vẫn cần bàn tay con người để hoàn thành nhiều thao tác vật lý.

Khả năng tái tạo sự khéo léo của bàn tay là một trong những thách thức lớn nhất còn lại của ngành robot học. Nếu giải quyết được bài toán này, không chỉ lao động trong nhà kho mà nhiều ngành nghề khác cũng có thể đối mặt nguy cơ bị thay thế.

Bàn tay người vẫn là thách thức lớn

Bàn tay con người có 27 chiếc xương, hệ thống cơ và dây thần kinh phức tạp, phối hợp liên tục với não bộ để cảm nhận môi trường và điều chỉnh lực tác động. Nhờ đó, chúng ta có thể thực hiện những thao tác tưởng chừng đơn giản như nhặt quả mọng mà không làm dập, hay cầm một vật nhỏ bằng đầu ngón tay.

Alistair Hunter, bác sĩ phẫu thuật bàn tay và cổ tay tại các bệnh viện thuộc Đại học College London, cho biết sự kết hợp giữa cảm nhận, vận động và khả năng dự đoán của não bộ khiến bàn tay trở nên đặc biệt khó sao chép.

Khi cầm một quả mâm xôi, các đầu ngón tay lập tức nhận biết độ mềm và hình dạng của vật thể. Não bộ sử dụng thông tin này để điều chỉnh lực bóp, đồng thời dự đoán mức lực cần thiết trước khi chạm vào. Robot hiện vẫn gặp khó khăn trong việc tái tạo đồng thời những cơ chế này.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp công nghệ đang đẩy mạnh nghiên cứu để thu hẹp khoảng cách.

Tại Anh, công ty Shadow Robot phát triển những bàn tay máy có thể nhặt từng quả nho, xếp cốc nhựa thành hình tháp và phân loại vật thể. Một mẫu khác mang tên DEX-EE, được chế tạo cho Google DeepMind, có khả năng chịu va đập và thực hiện hàng nghìn lần thử nghiệm để học cách thao tác.

Thông qua quá trình lặp lại, mắc lỗi và tự điều chỉnh, robot có thể cải thiện khả năng sử dụng công cụ. Công nghệ này đã góp phần giúp DeepMind phát triển robot có thể buộc dây giày, treo áo lên móc và sửa chữa những robot khác.

Chi phí sản xuất cũng giảm đáng kể. Trong khi bàn tay robot cao cấp của Shadow Robot có giá khởi điểm khoảng 20.000 bảng Anh, một số sản phẩm từ Trung Quốc hiện có giá dưới 2.000 bảng.

Rich Walker, Giám đốc Shadow Robot, cho biết thị trường đang phát triển nhanh chóng. Một công ty phân tích Trung Quốc từng đưa tới 110 mẫu bàn tay robot vào danh sách theo dõi, phản ánh quy mô cạnh tranh ngày càng lớn.

Không ngành nghề nào hoàn toàn an toàn?

Theo Nathan Lepora, giáo sư robot học và AI tại Đại học Bristol, mục tiêu trước mắt không nhất thiết là tạo ra bàn tay giống con người hoàn toàn, mà là giúp robot có thể cầm nắm vật thể và sử dụng công cụ trong nhiều môi trường khác nhau. Ông dự đoán khả năng sử dụng công cụ phổ quát của robot có thể xuất hiện trước cuối thập kỷ này.

Điều đó khiến tương lai của lao động phổ thông trở nên kém chắc chắn. Những công việc lặp lại như lấy hàng, sắp xếp và đóng gói tại các trung tâm phân phối có thể sớm được tự động hóa. Trung Quốc hiện đã vận hành các nhà máy hoàn toàn tự động, hoạt động liên tục mà không cần công nhân trực tiếp.

Ngay cả những nghề đòi hỏi kỹ năng thực hành như sửa ống nước cũng không hoàn toàn nằm ngoài xu hướng. Trong khi một số chuyên gia cho rằng robot khó thích ứng với những không gian chật hẹp và tình huống bất thường, những tiến bộ về khả năng thao tác có thể dần thay đổi lợi thế này.

Đáng chú ý, nếu robot có thể tự chế tạo những bàn tay robot khác, quá trình cải tiến công nghệ sẽ được đẩy nhanh. Khi đó, chi phí sản xuất có thể giảm, trong khi năng lực của máy móc tăng lên đáng kể.

Việt Nam cần chuẩn bị cho làn sóng tự động hóa

Xu hướng này đặt ra yêu cầu mới đối với Việt Nam trong quá trình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết 57 xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng hàng đầu để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đồng thời ưu tiên các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, robot và tự động hóa.

Đây là cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, phát triển các lĩnh vực như robot công nghiệp, cảm biến, vật liệu mới và hệ thống điều khiển thông minh. Việc ứng dụng robot cũng có thể góp phần nâng cao năng suất trong sản xuất, nông nghiệp, y tế và logistics.

Tuy nhiên, thách thức lớn không chỉ nằm ở khả năng làm chủ công nghệ mà còn ở việc chuẩn bị nguồn nhân lực. Khi máy móc thay thế những công việc lặp lại, nhu cầu về kỹ sư robot, chuyên gia AI và lao động có kỹ năng vận hành hệ thống tự động sẽ tăng lên.

Vì vậy, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người lao động cần song hành với quá trình chuyển đổi số. Thực hiện Nghị quyết 57 không chỉ là thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới mà còn phải giúp doanh nghiệp và người lao động thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Sự xuất hiện của bàn tay robot cho thấy ranh giới giữa những việc con người và máy móc có thể thực hiện đang dần thu hẹp. Câu hỏi không còn đơn thuần là robot có thay thế con người hay không, mà là xã hội sẽ chuẩn bị thế nào khi ngày càng nhiều công việc không còn cần đến đôi bàn tay con người.