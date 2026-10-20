Robot Mỹ có thể làm việc liên tục 20 tiếng chỉ sau 9 phút sạc

Agility Robotics vừa công bố mẫu robot hình người tiếp theo mang tên Digit 5, hướng tới khả năng làm việc hơn 20 giờ trong một ngày 24 tiếng để phục vụ các nhà xưởng và đơn vị vận hành kho bãi. Thay vì mất nhiều thời gian cắm sạc làm gián đoạn dây chuyền, cỗ máy thế hệ mới được thiết kế để vận hành trơn tru tới 90 phút chỉ sau một lần nạp năng lượng kéo dài 9 phút.

Một mẫu robot Digit 5 của hãng Agility Robotics.

Bước tiến này đạt được nhờ việc Agility Robotics trang bị công nghệ pin công suất cao của Nyobolt với tỷ lệ hoạt động trên sạc đạt 10:1, vượt trội so với mức 2:1 trên thế hệ Digit 4 tiền nhiệm. Ông Daniel Diez, giám đốc Kinh doanh của Agility Robotics, nhấn mạnh thời gian duy trì làm việc là bài toán kinh tế cốt lõi, giúp doanh nghiệp khai thác tối đa hiệu quả khi đáp ứng hơn hai ca làm việc trọn vẹn mỗi ngày.

Công nghệ pin của Nyobolt tập trung vào khả năng cung cấp nhiều năng lượng hơn từ khối pin nhỏ gọn và nhẹ hơn, giúp giảm trọng lượng toàn hệ thống nhưng vẫn chịu được các môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Ông Sai Shivareddy, tổng g iám đốc của Nyobolt, cho biết hai bên đã thiết lập các tiêu chuẩn chịu đựng đặc biệt cao cho bộ pin nhằm giải quyết những đòi hỏi khắt khe nhất trong lĩnh vực trí tuệ người tạo vật lý.

Bên cạnh hiệu năng sạc, Digit 5 còn là robot hình người đầu tiên của Agility được thiết kế để phối hợp làm việc an toàn ở cự ly gần với con người trên quy mô lớn. Chương trình tiếp cận sớm dự kiến bắt đầu triển khai vào nửa đầu năm 2027 cho các đối tác sản xuất và phân phối, trước khi tăng dần mức độ sẵn sàng cung ứng trong 6-9 tháng tiếp theo.

Các mẫu Digit 5 đang làm việc.

Song song với kế hoạch thử nghiệm thực tế, Agility Robotics đang chuẩn bị niêm yết lên sàn chứng khoán Nasdaq với mã "AGLT" thông qua thỏa thuận sáp nhập cùng Churchill Capital Corp XI trong quý 4/2026. Đây là bước đệm quan trọng giúp công ty đưa công nghệ pin của Digit 5 vào khai thác thương mại quy mô đầy đủ.