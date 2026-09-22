Robot làm pizza, phục vụ trà tại hội chợ Trung Quốc - ASEAN

Đông đảo người dân tập trung tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Nam Ninh khi Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 quy tụ các doanh nghiệp, quan chức và khách tham quan từ Trung Quốc, Đông Nam Á và nhiều nơi khác.

Khách tham quan theo dõi những robot nhảy múa và tương tác với các cỗ máy. Một số robot phục vụ trà, kem hoặc làm pizza, trong khi một robot khác thực hiện một quy trình trị liệu cho khách tham quan.

Tại một khu vực khác, các đơn vị trưng bày giới thiệu và bán thực phẩm cùng nhiều sản phẩm đến từ các quốc gia trong khu vực. Timor-Leste, thành viên mới nhất của ASEAN, lần đầu tiên tham dự với tư cách thành viên đầy đủ của khối, giới thiệu nhiều sản phẩm, trong đó có cà phê.

AI giữ vị trí nổi bật tại hội chợ năm nay, với một khu vực riêng giới thiệu hơn 500 sản phẩm.

Các gian hàng khác giới thiệu những ứng dụng công nghệ trong giao thông, logistics thông minh, quản lý đô thị và phát triển công nghiệp.

Hội chợ năm nay diễn ra với chủ đề “Cơ hội CAFTA 3.0, Cuộc sống tốt đẹp hơn”, trong đó thương mại, đầu tư, AI và công nghệ số là những nội dung được chú trọng./.