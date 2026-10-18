Robot, kính Meta khuấy đảo làng thời trang

Gương mặt quen thuộc của làng thời trang Kylie Jenner quảng cáo cho kính Meta. Ảnh: Meta.

Sau influencer ảo, chiến dịch quảng cáo bằng AI hay chatbot mua sắm, ngành thời trang tiếp tục chứng kiến sự hiện diện ngày càng rõ nét của công nghệ. Kính thông minh được quảng bá rộng rãi, robot hình người xuất hiện trên sàn diễn và các lãnh đạo công nghệ ngồi ở hàng ghế đầu tại sự kiện thời trang.

Trong bối cảnh đó, nhiều influencer, nhà báo và biên tập viên thời trang bắt đầu hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn. Những lời mời tham dự sự kiện, nội dung được tài trợ và quà tặng công nghệ mang lại lợi ích thương mại. Song, chúng cũng đặt câu hỏi về ranh giới giữa trải nghiệm sản phẩm và quảng bá AI, theo The New York Times.

Giới thời trang dè dặt khi quảng bá AI

Tại Vogue World ở Milan (Italy) gần đây, Meta Glasses là một trong những nhà tài trợ chính. Tháng trước, Meta cũng mời các influencer và nhà thiết kế đến khuôn viên công ty tại California để tham dự một ngày hội thảo. Chương trình kết thúc bằng bài phát biểu của Mark Zuckerberg và tiệc tối. Một số khách mời nhận được kính Meta miễn phí.

Tuy nhiên, khi công chúng ngày càng lo ngại về tác động của AI đối với công việc sáng tạo, những người hợp tác với các công ty công nghệ phải truyền thông một cách thận trọng. Họ cần tránh bị xem là quảng bá công nghệ một cách thiếu suy xét.

Leandra Medine Cohen, influencer thời trang, từng đặt tiêu đề cho bản tin của mình: “Không muốn phải thừa nhận, nhưng AI phối đồ cho tôi rất tốt”.

Bài viết được tài trợ bởi Yahoo Scout, công cụ tìm kiếm và trả lời bằng AI của Yahoo. Cohen sử dụng công cụ này để gợi ý cách phối trang phục chuyển từ mùa hè sang mùa thu, sau đó đăng ảnh bản thân mặc những bộ đồ được đề xuất.

Dù nhiều người lo ngại AI thay thế con người, cô tin rằng công nghệ có thể giúp con người phát huy khả năng tốt hơn nếu được sử dụng đúng cách.

Kylie Jenner và Mark Zuckerberg tại buổi ra mắt các dòng kính Meta Glasses. Ảnh: Hunter Abrams.

Quan điểm này lập tức vấp phải phản ứng. Emily Holtzman, nhà sáng lập Sunday on Bowery, một xưởng nghệ thuật chuyên vẽ bài bằng tay, đăng ký nhận bản tin chỉ để bình luận rằng bài viết của Cohen là điều đáng thất vọng đối với những người làm sáng tạo.

Trao đổi với The New York Times, Holtzman cho rằng việc một nhà sáng tạo mà cô ngưỡng mộ quảng bá AI gây thất vọng lớn. Theo Holtzman, những người sáng tạo bị nhắm đến như phương tiện truyền bá thông điệp có lợi cho AI.

Đáp lại bình luận, Cohen cho rằng chuyện thử nghiệm công cụ không đồng nghĩa với việc từ bỏ sáng tạo. Theo cô, AI có thể hỗ trợ quá trình làm việc, nhưng con người vẫn cần vận dụng năng lượng sáng tạo để phối trang phục.

Phản ứng trái chiều cho thấy giới thời trang vẫn chưa thống nhất về vai trò của AI. Một số người xem công nghệ là công cụ giúp nâng cao năng suất, trong khi những người khác lo ngại trí tuệ nhân tạo làm suy yếu giá trị lao động sáng tạo.

Jonah Weiner, đồng tác giả bản tin thời trang Blackbird Spyplane, cho rằng câu hỏi về việc liệu con người thực sự kiểm soát công nghệ hay bị nó chi phối vẫn còn bỏ ngỏ. Trước đó, bản tin này từng chỉ trích J.Crew sử dụng AI để tạo loạt hình ảnh mang phong cách cổ điển. Sau đó, thương hiệu bổ sung chú thích trên Instagram, gọi những hình ảnh này là “nghệ thuật kỹ thuật số”.

Meta muốn trở nên thời thượng

Meta tích cực mở rộng sự hiện diện trong ngành thời trang. Vogue World, sự kiện kết hợp trình diễn thời trang và giải trí, trở thành một trong những sân khấu để công ty quảng bá kính thông minh.

Tổ chức tại trung tâm mua sắm Galleria Vittorio Emanuele II ở Milan, chương trình được giới thiệu như lời tôn vinh nghề thủ công và dấu ấn con người. Tuy nhiên, phản ứng của khán giả thay đổi khi robot hình người của công ty Trung Quốc Unitree Robotics xuất hiện trên sàn diễn, bên cạnh các người mẫu Alex Consani, Ruth Deng và Yumi Nu.

Một trong 5 chủ đề của chương trình là “Kỷ nguyên trí tuệ”. Trên Instagram của Vogue, nhiều bình luận bày tỏ sự phản đối, chế giễu màn xuất hiện của robot. Vogue thừa nhận robot “gây chia rẽ Internet”.

Robot xuất hiện trên sàn diễn Vogue World, gây chia rẽ cộng đồng thời trang. Ảnh: Vogue.

Đoạn video ghi lại phản ứng của nhà thiết kế Miuccia Prada và Alessandro Michele, Giám đốc sáng tạo Valentino, khi robot xuất hiện cũng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người suy đoán cả 2 tỏ ra hoài nghi về sự tham gia của robot.

Đại diện Vogue cho biết robot và AI ngày càng hiện diện rõ nét trong đời sống, nhưng tiềm năng của chúng vẫn chưa được thể hiện đầy đủ. Theo tạp chí, chương trình muốn phản ánh một công nghệ mạnh mẽ.

Với Meta, Vogue World còn là cầu nối đến Meta Connect, hội nghị thường niên nơi công ty giới thiệu sản phẩm mới. Đại diện Meta nói với The New York Times rằng việc mời những người nổi tiếng trong ngành thời trang nhằm tạo ra sự công nhận về mặt văn hóa.

Eva Chen, Giám đốc quan hệ đối tác thời trang của Instagram, cho rằng sự hợp tác đem lại lợi ích cho cả 2 phía. Meta cung cấp nền tảng để các nhà sáng tạo kể câu chuyện và giới thiệu tác phẩm, trong khi công ty có cơ hội đưa sản phẩm công nghệ đến gần hơn với cộng đồng thời trang.

Nhà báo thời trang Laura Reilly dành riêng một bài viết trên bản tin Magasin để kể về sự kiện Meta Connect, gọi chương trình là “Meta Gala”. Theo Reilly, thông điệp xuyên suốt của sự kiện là Meta muốn trở nên thời thượng hơn.