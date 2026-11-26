CEO He Xiaopeng của XPENG đứng cạnh robot hình người IRON. Ảnh: IE.

Hãng xe điện Trung Quốc XPENG vừa công bố kiến trúc trí tuệ nhân tạo vật lý mới cùng robot hình người IRON, đồng thời lên kế hoạch đưa robot này vào hoạt động tại các cửa hàng bán lẻ từ năm 2027. Động thái cho thấy hãng đang mở rộng chiến lược từ ô tô thông minh sang robot hình người và các phương tiện tự hành.

Tại sự kiện AI Day lần thứ 8 tổ chức ở Quảng Châu ngày 25/11, XPENG giới thiệu kiến trúc Turing Physical AI Architecture, còn gọi là VLA 3.0. Hệ thống được thiết kế để kết nối các mô hình AI với năng lực tính toán, cảm biến, hệ thống điều khiển và phần cứng vật lý trên cả xe thông minh lẫn robot hình người.

Theo XPENG, kiến trúc này gồm ba hệ thống hoạt động ở những tốc độ khác nhau.

System 0 điều phối các chức năng phần cứng, bao gồm nguồn điện, năng lượng, liên lạc và thực thi lệnh, đồng thời thu thập thông tin về trạng thái của robot hoặc phương tiện để phản hồi trở lại vòng xử lý AI.

System 1, vận hành dựa trên mô hình VLA 2.0 của công ty, có nhiệm vụ diễn giải môi trường xung quanh và chuyển thông tin đó thành các hành động theo thời gian thực.

Trong khi đó, System 2 đảm nhiệm khả năng nhận thức ở cấp độ cao hơn. Hệ thống sử dụng công nghệ lập kế hoạch nhiệm vụ dựa trên thị giác và ngôn ngữ, kết hợp với môi trường vận hành tác nhân AI (agent runtime system), để diễn giải mục tiêu và điều phối những nhiệm vụ phức tạp.

XPENG cho biết ba lớp hệ thống này tạo thành một vòng phản hồi liên tục, trong đó kết quả của các hành động vật lý được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho những quyết định tiếp theo.

Phiên bản mới nhất của mô hình VLA 2.0, mang số hiệu 6.4.0, hỗ trợ huấn luyện vòng kín do các tác nhân AI điều khiển. Theo XPENG, công nghệ này giúp tăng tốc độ huấn luyện lên 10-12 lần.

Robot IRON có 76 bậc tự do, hướng tới công việc tại cửa hàng

Robot hình người IRON lần đầu xuất hiện công khai tại sự kiện AI Day. Theo XPENG, robot có 76 bậc tự do và hơn 1.500 điểm cảm biến xúc giác. Các cảm biến bao phủ hơn 80% những khu vực quan trọng trên cơ thể, trong khi ba chip AI Turing do công ty tự phát triển đảm nhiệm vận hành các mô hình AI tích hợp và điều khiển toàn thân.

IRON kết hợp khả năng nhận thức đa phương thức và lập kế hoạch nhiệm vụ với các chức năng điều hướng, thao tác vật thể và giám sát an toàn.

Theo giới thiệu của hãng, robot có thể tự điều hướng, tiếp nhận nhiệm vụ thông qua lệnh thoại hoặc ứng dụng, tự sạc pin và thông báo khi phát hiện những trạng thái bất thường.

XPENG dự kiến bắt đầu huấn luyện IRON làm trợ lý tại các cửa hàng bán lẻ trong quý I/2027. Phiên bản thương mại chính thức dự kiến được ra mắt trong quý II cùng năm.

Để phục vụ quá trình phát triển, công ty đã xây dựng một nhà máy dữ liệu dành riêng cho robot, bao phủ hơn 250 kịch bản hoạt động và 15 nhóm công việc.

Dây chuyền lắp ráp tự động của XPENG có hơn 600 hạng mục kiểm tra chất lượng bằng công nghệ ảnh toàn ký (holographic inspection), cùng hơn 1.000 bài kiểm tra đối với robot hoàn chỉnh và các bộ phận quan trọng.

XPENG mở rộng AI vật lý sang ô tô và taxi tự hành

Không chỉ tập trung vào robot hình người, XPENG còn mở rộng chiến lược AI vật lý (physical AI) sang các phương tiện giao thông.

Hệ thống điều khiển chuyển động X-VMC 2.0 của hãng kết nối các bộ phận truyền động, phanh, hệ thống lái và giảm xóc. Nhờ đó, phần mềm có thể phối hợp các chức năng vận hành xe, an toàn, tiện nghi và quản lý năng lượng.

Một tính năng mang tên VLA Adaptive Deceleration có khả năng tự điều chỉnh lực giảm tốc và mức thu hồi năng lượng khi người lái nhấc chân khỏi bàn đạp ga.

XPENG cho biết các thử nghiệm trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc cho thấy tính năng này giúp tăng 12,4% quãng đường di chuyển có thể sử dụng so với khi tắt hệ thống thu hồi năng lượng. Công nghệ dự kiến được triển khai lần đầu thông qua bản cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) vào tháng 12/2026.

Trong lĩnh vực taxi tự hành, XPENG cho biết chương trình robotaxi của hãng đã chuyển từ thử nghiệm có nhân viên giám sát sang thử nghiệm xe không người lái trên đường công cộng chỉ trong 8 tháng. Công ty cũng được cấp chứng nhận đủ điều kiện vận hành trình diễn cấp độ L4 tại Quảng Châu.

Các thử nghiệm chở khách không cần người lái đã bắt đầu, trong khi hoạt động trình diễn tại một số khu vực được lựa chọn dự kiến triển khai trước cuối năm 2026.

Mẫu robotaxi được thiết kế chuyên biệt đầu tiên của XPENG, mang tên YOYO-01, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Trong khi đó, bộ phận ARIDGE của công ty đang thúc đẩy chương trình phát triển máy bay cất hạ cánh thẳng đứng chạy điện có người lái (eVTOL), hướng tới đạt chứng nhận đủ điều kiện bay.

XPENG đặt mục tiêu sử dụng chung một nền tảng công nghệ cho ô tô, robot và phương tiện bay, đồng thời điều chỉnh các hệ thống để phù hợp với đặc điểm phần cứng và nhiệm vụ riêng của từng loại phương tiện.

Theo IE