Robot 'Huyền thoại võ thuật' lộ diện: 8 giờ làm vệ sĩ, nhảy từ độ cao 4 mét

Ngày 21/10, công ty công nghệ Trung Quốc Unitree Robotics giới thiệu H2-X Kungfu Legend Guardian - mẫu robot hình người được định hướng cho các nhiệm vụ bảo vệ và an ninh cá nhân.

Robot vệ sĩ "Huyền thoại võ thuật" H2-X thực hiện nhiều động tác khó như đá xoay liên tục, nhảy từ độ cao 4m, nhấc đầu ô tô, bay người song song mặt đất... Video: Unitree Robotics.

Trong đoạn video dài khoảng một phút, H2-X thể hiện một loạt động tác võ thuật mạnh và nhanh. Robot liên tiếp tung cú đấm, đá và lên gối vào những chiếc ô tô trong một bãi phế liệu, gợi nhớ tới màn chơi thưởng trong các trò chơi đối kháng kinh điển kiểu “Street Fighter”.

Nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở những cảnh tiếp theo.

H2-X được mô phỏng như một vệ sĩ robot có khả năng lập tức đứng chắn trước chủ nhân khi xảy ra vụ tấn công. Trong một tình huống khác, robot nâng một chiếc ô tô để giải cứu người bị mắc kẹt bên dưới.

Nếu những khả năng này có thể được chuyển từ sân khấu trình diễn sang môi trường thực tế, robot hình người sẽ không còn đơn thuần là thiết bị phục vụ trong nhà máy hay công cụ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI).

Chúng có thể trở thành một dạng “lao động cơ học đa năng”, có khả năng trực tiếp can thiệp vào các tình huống nguy hiểm mà con người không muốn hoặc không thể tham gia.

8 giờ hoạt động và cú nhảy từ độ cao 4 mét

Unitree chưa công bố đầy đủ thông số của H2-X. Hai thông tin đáng chú ý được tiết lộ là robot có thể nhảy từ các bục cao khoảng 4 mét và duy trì hoạt động khoảng 8 giờ liên tục rồi mới phải sạc pin lại.

Mức độ cơ động này đặc biệt đáng chú ý đối với robot hình người. Một robot có thể di chuyển bằng hai chân, giữ thăng bằng, nhảy và thực hiện các động tác mạnh phải đồng thời xử lý hàng loạt bài toán về cảm biến, điều khiển chuyển động, cơ cấu truyền động và AI.

H2-X cũng cho thấy một xu hướng quan trọng: AI đang được đưa từ màn hình ra thế giới vật lý.

Trước đây, một hệ thống AI có thể nhận dạng khuôn mặt, hiểu câu nói hoặc phân tích hình ảnh. Nhưng với robot hình người, AI phải biến nhận thức thành hành động: nhìn thấy vật thể, xác định vị trí, dự đoán chuyển động, giữ thăng bằng rồi thực hiện một chuỗi động tác trong thời gian rất ngắn.

Đó chính là nền tảng của “trí tuệ thể hiện” - lĩnh vực đang trở thành một trong những mặt trận mới của cuộc đua công nghệ Mỹ - Trung.

Từ vệ sĩ đến robot an ninh, quân sự?

H2-X chưa phải robot chiến đấu và Unitree cũng chưa tuyên bố đây là một hệ thống quân sự.

Tuy nhiên, những khả năng mà Unitree trình diễn có thể có ý nghĩa rộng hơn lĩnh vực dân sự.

Một robot hình người có khả năng di chuyển linh hoạt, mang tải, hoạt động trong môi trường do con người thiết kế và thực hiện những động tác phức tạp có thể được phát triển cho nhiều nhiệm vụ nguy hiểm: tuần tra, cứu hộ, xử lý thảm họa, kiểm tra cơ sở hạ tầng hoặc tiếp cận những khu vực mà con người khó hoạt động.

Về lâu dài, cùng một nền tảng phần cứng có thể được tích hợp với các hệ thống cảm biến, liên lạc và AI khác nhau để đảm nhiệm những nhiệm vụ an ninh chuyên biệt.

Điều này khiến robot hình người trở thành một lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa “robot có thể tung cú đấm” và “robot có thể hoạt động độc lập trong môi trường an ninh hoặc chiến trường” vẫn rất xa.

Một hệ thống thực sự hữu dụng phải giải quyết được những bài toán khó hơn nhiều: nhận diện chính xác con người và vật thể, phân biệt mối đe dọa với người vô tội, hoạt động trong điều kiện thời tiết và địa hình phức tạp, chịu được va chạm, duy trì liên lạc và quan trọng nhất là bảo đảm con người vẫn kiểm soát được quyết định của máy.

Vì vậy, H2-X hiện được nhìn nhận trước hết như một màn trình diễn về khả năng cơ động và điều khiển robot hình người, thay vì một “Robocop” (robot cảnh sát) đã sẵn sàng làm nhiệm vụ ngoài đời.

Trung Quốc muốn đưa robot hình người vào thế giới thực

Unitree đang là một trong những cái tên nổi bật trong tham vọng đưa robot hình người từ phòng thí nghiệm ra thị trường.

Mẫu H2 trước đó của hãng cao khoảng 1,8 mét, có tùy chọn chip Nvidia Jetson AGX Thor và mức giá được công bố khoảng 29.900 USD. H2-X chưa có giá bán hoặc lịch thương mại hóa.

Tại màn trình diễn thương mại công nghệ toàn cầu Computex 2026 (diễn ra hồi tháng 6 ở Đài Loan, Trung Quốc), Unitree, Nvidia và Sharpa cũng công bố hợp tác phát triển nền tảng H2+, trong đó Nvidia cung cấp công nghệ xử lý và dữ liệu phục vụ huấn luyện robot.

Điều này cho thấy cuộc đua robot hình người không còn đơn thuần là cuộc cạnh tranh về cơ khí.

Bên thắng cuộc có thể là bên sở hữu cả ba thứ: robot tốt, AI đủ thông minh và lượng dữ liệu khổng lồ để huấn luyện chúng.

Nếu điện thoại thông minh từng đưa máy tính vào túi mỗi người, robot hình người có thể là bước tiếp theo: đưa AI ra khỏi màn hình và biến nó thành một “cơ thể” có thể nhìn, đi, nhấc, chạy, bảo vệ và làm việc trong thế giới thực.

Và màn trình diễn Kungfu của H2-X cho thấy cuộc chuyển đổi đó có thể đang diễn ra nhanh hơn nhiều người tưởng.

Robot hình người H2-X Kungfu Legend Guardian có thể làm vệ sĩ. Ảnh: Unitree.