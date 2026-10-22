Robot 'huyền thoại kungfu' dùng tay nâng ô tô, pin tận 8 tiếng

Unitree Robotics đã giới thiệu mẫu robot hình người mang tên "H2-X Kung Fu Legend Guardian". Các màn trình diễn chính thức cho thấy, robot này có thể dùng tay không nâng một chiếc ô tô và làm móp cửa xe chỉ bằng một cú đá. Sản phẩm được định hướng cho các mục đích sử dụng, bao gồm cả vai trò "vệ sĩ cá nhân". Theo thông số kỹ thuật chính thức, robot có thời lượng pin tối đa khoảng 8 giờ.

H2-X được xây dựng dựa trên nền tảng H2. H2 là một robot hình người thuộc phân khúc 180cm, với kích thước khi đứng là 1820 × 456 × 218mm. Robot này nặng khoảng 70kg (bao gồm cả pin) và sở hữu 31 bậc tự do. Các khớp chân của nó cung cấp mô men xoắn tối đa 360Nm, trong khi các khớp tay cung cấp mô men xoắn tối đa 120Nm, với khả năng chịu tải đỉnh khoảng 15kg. H2 có thời gian hoạt động khoảng 3 giờ, thời gian vận hành 8 giờ được công bố cho H2-X, gấp khoảng 2,7 lần so với H2.

Tuy nhiên, Unitree vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết, giá bán hay kế hoạch thương mại hóa cụ thể cho mẫu H2-X. Hơn nữa, công ty này cũng chưa làm rõ các điều kiện vận hành, mức tải trọng hay tiêu chuẩn thử nghiệm được áp dụng để đạt được thời lượng pin 8 giờ. Như một báo cáo từ "Mecha Awakening" (Jijia Juexing) đã chỉ ra, việc một robot có khả năng thực hiện các thao tác đòi hỏi lực tác động lớn không đồng nghĩa với việc nó sở hữu các năng lực an ninh hoàn thiện. Các ứng dụng an ninh trong thực tế còn đòi hỏi khả năng nhận thức môi trường, xác định mục tiêu, đánh giá rủi ro, phản ứng theo thời gian thực và kiểm soát an toàn.

Vào tháng Chín, Unitree đã công bố mô hình nền tảng chuyển động đa năng mang tên UnifoLM-X2-1.0. Mô hình này cho phép một robot hình người thực hiện các hoạt động chiến đấu hoàn toàn tự chủ, bao gồm tung đòn đấm, đỡ đòn, né tránh, cũng như chuyển đổi linh hoạt giữa tấn công và phòng thủ mà không cần đến sự điều khiển từ xa hay các kịch bản được lập trình sẵn.