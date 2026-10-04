Robot hút bụi khác gì 3 năm trước?

Khoảng 3 năm trước, thị trường robot hút bụi Việt Nam bước vào giai đoạn mở rộng mạnh của các thương hiệu Trung Quốc. Dreame phát triển phân phối chính hãng, trong khi Roborock và Ecovacs tăng hiện diện. Tính năng trạm tự đổ rác, giặt và sấy giẻ, giúp thiết bị tiến gần hơn đến lời hứa robot tự dọn nhà sạch.

Theo GfK, doanh thu robot hút bụi tại Việt Nam đạt 2.400 tỷ đồng từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, tăng 137,6% so với cùng kỳ. Phân khúc trên 15 triệu đồng tăng nhanh nhất. Khi những tiện ích từng dành cho máy đầu bảng xuất hiện ở nhiều mức giá, sản phẩm cao cấp phải giải quyết thêm những vấn đề để thuyết phục người mua.

So sánh với flagship năm 2023, robot hút bụi cao cấp như Dreame X60 Ultra Extreme đắt hơn khoảng 30%. Đổi lại, tính năng cơ học vận hành, cảm biến và thuật toán đều đã tiến rất xa. Dữ liệu phản hồi thực tế từ người dùng, cùng sự cải tiến từ giải pháp động cơ và vật liệu khiến việc chủ nhà phải động vào chiếc máy ít hơn đáng kể. Đó là giá trị lớn nhất khi mua một chiếc robot hút bụi giá bằng mẫu xe ga.

Robot dọn nhà, nhưng cần được giúp

Robot cao cấp năm 2023 đã có thể vẽ bản đồ, chia phòng, tránh vật cản và trở về trạm giặt giẻ. Mẫu Dreame L10s Ultra, ra mắt cuối năm 2022 đại diện cho thế hệ này. Chức năng cao cấp này đã trở thành tiêu chuẩn chung của robot hút bụi, phải có để thực sự làm sạch, giúp tiết kiệm sức lao động.

Hạn chế thường lộ ra khi robot gặp một căn nhà phức tạp hơn. Tháp cảm biến khiến máy không lọt gầm sofa. Thân tròn khó tiếp cận khoảng hõm dưới chân tủ. Ray cửa hoặc sàn chênh cao chia nhỏ khu vực làm sạch. Máy có thể biết phòng bên cạnh nằm ở đâu nhưng vẫn cần người giúp đỡ.

Cơ cấu đặc thù để robot cao cấp leo gờ cao, quét hộc sâu, chui được gầm giường, ghế.

Khi dùng sản phẩm như vậy, tôi thường phải tự thích nghi. Kê cao bàn, giường, làm dốc qua gờ hoặc chấp nhận lau tay những vùng robot bỏ sót. Lịch dọn tự động cũng thường xuyên gián đoạn bởi chúng vấp dây điện, giẻ.

Thế hệ sản phẩm 2026 tập trung vào khả năng tiếp cận. Cảm biến thu gọn giúp thân máy thấp xuống, cơ cấu nâng thân hỗ trợ vượt gờ, chổi và giẻ vươn ra ngoài để làm sạch mép. Trên Dreame X60 Ultra Extreme, 3 giải pháp nhắm đến những khu vực robot trước đây khó xử lý.

Sau mỗi phiên làm việc, công cụ tự làm sạch cũng phải thay đổi. Chổi chống rối giảm nhu cầu gỡ tóc, trạm giặt giẻ bằng nước nóng, sấy và làm sạch khay hỗ trợ hạn chế công vệ sinh trạm. Bình nước lớn hơn hoặc lắp bộ cấp, thoát nước cố định kéo dài khoảng thời gian giữa các lần chăm máy.

Con người có cần "động tay"

X60 Ultra Extreme có chiều cao khoảng 7,95 cm khi hạ cụm cảm biến. Dreame công bố máy vượt được bậc đơn tối đa 5,2 cm hoặc cấu hình bậc kép tổng độ cao 10 cm trong điều kiện phù hợp. Chổi cạnh và giẻ lau có tầm vươn công bố lần lượt 12 cm, 18 cm. Đây là nhóm trang bị đáng chú ý nhất của máy vì mở rộng vùng làm sạch ngoài giới hạn thân tròn.

Về hút bụi, mức tối đa 42.000 Pa cao gần tám lần con số 5.300 Pa của mẫu L10 cao cấp 3 năm trước. Tuy nhiên, con số không tỉ lệ với khả năng hút sạch. Công suất cao giúp xử lý rác to hoặc thảm dày, vốn tích lũy bụi khó vệ sinh. Chổi kép chống rối vì thế có giá trị thực dụng với nhà có tóc dài hoặc nuôi thú cưng, giảm công gỡ tóc giúp duy trì hiệu quả sử dụng.

Sản phẩm cao cấp có khả năng làm việc hiệu quả, ít cần đến con người.

Nhà sản xuất trang bị điều hướng dựa trên camera AI kép cùng cảm biến 3D, nhận diện hơn 300 loại vật thể được lập trình. Sử dụng thực tế máy chạy nhanh hơn, phán đoán được khu vực cấm hay có vật cản. Tốc độ ứng phó và tiếp cận khác với robot đời cũ, thường cần lại gần mới xác định được cần tránh né hay không. Tuy nhiên, nó vẫn gặp khó khăn với vật thể nhỏ, màu trùng với sàn.

Điểm đánh đổi lớn nhất là giá 33 triệu đồng, thấp hơn con số niêm yết đến 46 triệu, nhưng vẫn cao khi nhiều robot 10-20 triệu đồng đã có trạm tự giặt và hút rác.

So với X60 Ultra thường, bản Extreme tăng lực hút công bố từ 36.000 lên 42.000 Pa và nâng cấp làm sạch mép, chênh khoảng 3 triệu đồng. Đối thủ trực tiếp Roborock Saros 20 Sonic giá hiện khoảng 36 triệu đồng, cũng có thân thấp, khả năng vượt gờ nhưng dùng lau rung. Ecovacs X12 OmniCyclone tạo sức ép bằng con lăn được làm sạch liên tục khi lau và mức giá thấp hơn khoảng 8 triệu đồng. Nhưng công suất và giải pháp công nghệ thấp hơn một bậc