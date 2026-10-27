Robot hình người Trung Quốc 'tìm việc' tại Hàn Quốc

Các nhà sản xuất robot hình người Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động tại Hàn Quốc, chuyển từ những màn trình diễn công nghệ sang thử nghiệm trong môi trường sản xuất và thương mại thực tế.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Seoul tăng cường đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) vật lý, Korea Times đưa tin.

Trong năm nay, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, bao gồm UBTech Robotics, Anyverse Dynamics, AgiBot và Unitree Robotics, đã giới thiệu công nghệ hoặc công bố kế hoạch kinh doanh tại thị trường Hàn Quốc.

Ethan Qi, Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực robot tại Counterpoint Research, nhận định việc các doanh nghiệp Trung Quốc tìm kiếm khách hàng nước ngoài là bước đi tự nhiên khi họ mở rộng hoạt động toàn cầu. Theo ông, Hàn Quốc là một trong những thị trường quan trọng của ngành robot tại châu Á - Thái Bình Dương.

Mở rộng lĩnh vực

Sean Qin, phụ trách hoạt động kinh doanh robot thương mại của UBTech, cho biết Galaxy Robot Park tại Seoul đã đồng ý mua mẫu robot U1 có ngoại hình giống người của công ty sau khi chứng kiến màn ra mắt sản phẩm tại Thâm Quyến hồi tháng 6.

Robot này có ngoại hình nữ giới, cao 1,68 m, giá khoảng 170.000 nhân dân tệ (tương đương 25.000 USD) và được giao đến khu giải trí vào tháng trước.

Mẫu robot U1 có ngoại hình giống người của công ty Ubtech Trung Quốc được trưng bày tại Galaxy Robot Park ở Seoul vào tháng 9. Ảnh: Ubtech.

UBTech đã gia nhập thị trường Hàn Quốc từ năm 2019 và kể từ đó bán hơn 10.000 robot cho hàng chục khách hàng doanh nghiệp và cơ quan chính phủ, ông nói thêm.

Tháng 7, UBTech, có trụ sở tại Thâm Quyến, cũng công bố kế hoạch thử nghiệm robot hình người trên dây chuyền sản xuất linh kiện ôtô tại Hàn Quốc, phối hợp với đối tác địa phương Duksan JM Robotics và nhà sản xuất linh kiện Ajin Industrial.

Theo Qin, một số mẫu robot của UBTech đang trải qua đợt thử nghiệm vận hành trực tiếp tại Hàn Quốc, song ông không cung cấp thêm chi tiết.

“Là cường quốc sản xuất, Hàn Quốc đã sử dụng rộng rãi cánh tay robot, robot di động tự hành và các hệ thống robot truyền thống khác”, ông nói.

“Bước tiếp theo là giúp người lao động nâng cao năng suất trong những công việc đòi hỏi khả năng thích ứng linh hoạt hơn. Điều đó khiến Hàn Quốc trở thành thị trường trọng điểm của UBTech cũng như lĩnh vực robot hình người nói chung”.

Zhang Yufeng, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Anyverse Dynamics, người từng làm việc tại SK Telecom và Hyundai Motor, cho hay Hàn Quốc là “một trong những thị trường nước ngoài quan trọng nhất của chúng tôi”.

Công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Bắc Kinh này đã hợp tác với chuỗi cà phê Hàn Quốc Hollys tại Hội nghị Robot Thế giới tổ chức ở Bắc Kinh hồi tháng 8 để thử nghiệm robot phục vụ đồ uống, dọn bàn và sắp xếp lại chỗ ngồi.

Zhang cho hay các robot đang được vận hành thử tại một quán cà phê ở Bắc Kinh.

Theo danh mục phân loại hải quan mới được áp dụng trong năm nay, Trung Quốc đã xuất khẩu 16.559 robot sang 108 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm robot hình người và chó robot.

Theo báo cáo của Labsdeep được Electronic Times dẫn lại, 8/10 nhà sản xuất robot hình người bán chạy nhất Trung Quốc đã bắt đầu thăm dò thị trường Hàn Quốc, từ xin chứng nhận, đăng ký nhãn hiệu đến phát triển kênh bán hàng.

Zhang thông tin công ty dự kiến thử nghiệm robot tại các quán cà phê và cơ sở dịch vụ ở Hàn Quốc trong quý IV, trước khi mở rộng sang lĩnh vực sản xuất. Trong khi đó, UBTech phải điều chỉnh mô-đun truyền thông và thông số tần số vô tuyến để đáp ứng yêu cầu chứng nhận của nước này.

Nhà máy trở thành nơi thử nghiệm chính

Hàn Quốc đang thúc đẩy ứng dụng AI vật lý nhằm củng cố năng lực sản xuất trong bối cảnh dân số ở độ tuổi lao động giảm và tiềm năng tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Anyverse Dynamics đã hợp tác với chuỗi cà phê Hàn Quốc Hollys tại Hội nghị Robot Thế giới 2026 vào tháng 8 tại Bắc Kinh. Ảnh: Anyverse Dynamics.

Chính phủ Hàn Quốc đề xuất dành 3.100 tỷ won (khoảng 2,3 tỷ USD) cho AI vật lý trong năm 2027, cao hơn 3 lần mức ngân sách của năm nay.

Chương trình Chuyển đổi AI trong sản xuất (M.AX) đặt mục tiêu xây dựng 500 nhà máy ứng dụng AI vào năm 2030, với ngân sách 1.100 tỷ won trong năm nay.

Các tập đoàn công nghiệp lớn cũng tăng tốc đầu tư. LG Electronics đang phát triển cơ sở huấn luyện robot cho ứng dụng công nghiệp và gia đình, đồng thời thử nghiệm robot trên dây chuyền sản xuất.

Theo Reuters, Samsung Electronics đã thành lập bộ phận Robotics eXperience, trước mắt tập trung vào lĩnh vực sản xuất. Trong khi đó, Hyundai Motor đang huấn luyện robot hình người Atlas của Boston Dynamics tại nhà máy ở bang Georgia, Mỹ, trước kế hoạch đưa chúng vào sản xuất từ năm 2028.

Theo nền tảng dữ liệu The VC, AI và robot chiếm 45% tổng vốn đầu tư được ghi nhận tại các công ty khởi nghiệp Hàn Quốc trong quý III.

Theo Ethan Qi của Counterpoint Research, Hàn Quốc có tiềm năng ứng dụng robot trong các ngành ôtô, đóng tàu và bán dẫn. Tuy nhiên, các nhà cung cấp Trung Quốc vẫn cần tìm đối tác địa phương sẵn sàng thử nghiệm để chứng minh hiệu quả công nghệ trước khi tiếp cận những lĩnh vực này.