Robot hình người sắp biết tự viết mã, tự cải thiện: Unitree đặt mục tiêu gây chú ý

Wang Xingxing, người sáng lập Unitree Robotics, phát biểu tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Vật lý Thế giới 2026 và Hội nghị Hệ sinh thái Đối tác Unitree hôm 22/10 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Công ty có trụ sở tại Hàng Châu muốn giảm sự phụ thuộc vào lập trình thủ công, biến những tiến bộ của mô hình AI thành năng lực thực tế cho robot.

Unitree Robotics đang phát triển một cơ chế phản hồi “tự tiến hóa”, cho phép robot hình người tự viết mã, chạy mô phỏng và từng bước cải thiện khả năng hoạt động trong thế giới thực. Nhà sáng lập Wang Xingxing (Vương Hưng Hưng) cho biết sáng kiến này phản ánh xu hướng rộng hơn trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới những hệ thống có thể tự cải thiện năng lực của chính mình.

Phát biểu hôm thứ Năm tại một hội nghị về AI vật lý do Unitree tổ chức ở Hàng Châu, ông Wang giới thiệu dự án mang tên “Unitree Rehearsal”, đồng thời gọi đây là sáng kiến quan trọng nhất của công ty trong năm nay.

Theo ông Wang, dự án hướng tới thay đổi cách phát triển robot, từ quy trình lập trình thủ công tốn nhiều nhân lực sang một vòng phản hồi liên tục có khả năng vận hành tự động. Trong hệ thống đang được phát triển, AI sẽ tìm kiếm các bài nghiên cứu, viết mã, kiểm thử trong môi trường mô phỏng rồi tiến hành thử nghiệm trên robot vật lý.

Con người vẫn có thể tham gia đánh giá hiệu suất và đưa ra phản hồi. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng là xây dựng một chu trình tự động hóa hoàn toàn, qua đó đẩy nhanh đáng kể quá trình phát triển các thuật toán robot.

“Trước đây, mỗi kỹ sư robot đều phải tự viết mã và gỡ lỗi thủ công, một quy trình tương đối kém hiệu quả”, ông Wang nói. “Khi các mô hình AI ngày càng tiến bộ, chúng tôi kỳ vọng AI sẽ đảm nhận nhiều hơn các công việc lập kế hoạch và lặp lại quá trình thử nghiệm, qua đó giảm nhu cầu can thiệp của con người”.

Ông Wang cho biết các công ty AI hàng đầu đã bắt đầu sử dụng mô hình để tạo mã và thu thập dữ liệu dưới sự hướng dẫn của con người. Theo ông, các doanh nghiệp robot có thể áp dụng cách tiếp cận tương tự.

Tuy nhiên, robot có một thách thức mà phần mềm thuần túy không gặp phải ở mức độ tương đương: chúng phải hoạt động trong môi trường khó đoán và đối mặt với những lỗi phát sinh từ hệ thống cơ khí.

Những phát biểu trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Wang dự đoán các tiến bộ của mô hình GPT-6 do OpenAI phát triển có thể mở đường cho một bước đột phá lớn trong lĩnh vực robot trong vòng 1–2 năm tới. Lần này, bài phát biểu của ông tập trung vào những bước then chốt để chuyển hóa năng lực ngày càng tăng của các mô hình AI thành ứng dụng thực tế.

Trong một video trình chiếu tại sự kiện, các robot do Unitree phát triển đã sử dụng GPT-6 để lập bản đồ tuyến đường và lên kế hoạch di chuyển mà không cần được huấn luyện riêng cho từng nhiệm vụ. Tuy nhiên, phần trình diễn chưa cho thấy các cỗ máy có thể tái hiện hành vi này ổn định đến đâu khi hoạt động trong những môi trường xa lạ.

Theo ông Wang, dù các mô hình AI quy mô lớn đã có thể đảm nhận những công việc như lập kế hoạch và điều hướng cho robot, thách thức lớn nhất vẫn là “căn chỉnh đầu vào và đầu ra của mô hình AI với đầu vào và đầu ra của một robot thực”.

Nếu giải quyết được vấn đề này, robot hình người có thể bắt đầu thực hiện những công việc như dọn dẹp phòng theo yêu cầu ngay từ năm 2027, ông Wang nhận định. Dù vậy, ông cho rằng năm 2028 là mốc thời gian thực tế hơn.

Lộ trình đầy tham vọng của Unitree có nhiều điểm tương đồng với những nhận định gần đây của tỷ phú Elon Musk. Hôm thứ Tư, trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của Tesla, CEO hãng xe điện Mỹ cho rằng robot hình người cuối cùng có thể trở thành “sản phẩm lớn nhất trên Trái đất” và có số lượng vượt dân số thế giới.

Tuy nhiên, ông Musk cũng thừa nhận Tesla vẫn cần vượt qua khoảng một năm phát triển đầy thách thức đối với robot Optimus trước khi có thể triển khai sản phẩm này.

Dữ liệu thực tế cho thấy việc đưa robot từ phòng thí nghiệm vào phòng khách của các gia đình vẫn là một chặng đường khó khăn. Báo cáo AI Index 2026 của Đại học Stanford cho biết robot chỉ hoàn thành thành công 12% các nhiệm vụ gia đình trong môi trường thực tế khi được đánh giá, dù kết quả trong môi trường mô phỏng tốt hơn đáng kể.

Theo SCMP