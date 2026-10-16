Robot hình người nhảy múa, robot chó gây chú ý tại Trung Quốc

Tại Hội nghị Robot thông minh năm 2026, các robot hình người biểu diễn những động tác nhảy theo nhạc, trong khi khách tham quan được trải nghiệm điều khiển chó robot và khám phá nhiều công nghệ mới.

Một trong những hoạt động thu hút sự chú ý là chơi cờ với robot. Một khách tham quan tên Wang cho biết đã thử sức qua nhiều ván nhưng không thể đánh bại đối thủ máy móc. Nhiều người cũng xếp hàng theo dõi màn trình diễn vũ đạo đồng bộ của các robot hình người.

Ngoài ra, triển lãm còn có trò chơi đua xe điều khiển bằng tín hiệu sóng não, công nghệ nhận diện cử chỉ bàn tay bằng AI, hệ thống sàng lọc sức khỏe qua khuôn mặt và hoạt động vẽ tranh bằng đường làm từ kẹo đường nóng chảy.

Triển lãm diễn ra trên hai tầng tại Trung tâm Wuxiang Auto Life Plaza, trưng bày hơn 50 loại thiết bị robot, từ robot biểu diễn đến các thiết bị tương tác phục vụ trải nghiệm công nghệ.

Thông qua các màn trình diễn và hoạt động trải nghiệm trực tiếp, sự kiện giúp công chúng tìm hiểu thêm về những ứng dụng của robot và AI trong đời sống./.