Robot hình người Mỹ làm việc 20 giờ, sạc pin chỉ 9 phút

Agility Robotics vừa giới thiệu Digit 5, mẫu robot hình người được phát triển để đáp ứng nhu cầu tự động hóa trong nhà máy và kho hàng. Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng hoạt động 90 phút sau mỗi lần sạc kéo dài 9 phút, tương đương tỷ lệ thời gian vận hành trên thời gian sạc đạt 10:1. Theo hãng, mục tiêu là giúp robot làm việc hơn 20 giờ trong một ngày, giảm gián đoạn và nâng cao hiệu quả khai thác trong môi trường công nghiệp.

Pin sạc nhanh giúp robot giảm thời gian ngừng hoạt động

So với thế hệ Digit 4 có tỷ lệ vận hành trên sạc khoảng 2:1, Digit 5 được cải thiện đáng kể nhờ công nghệ pin công suất cao do Nyobolt cung cấp. Giải pháp này tập trung vào khả năng nạp năng lượng nhanh, đồng thời tối ưu kích thước và trọng lượng bộ pin. Đây là yếu tố quan trọng đối với robot hình người, vốn cần duy trì sự linh hoạt khi di chuyển, nâng chuyển hàng hóa và thực hiện các nhiệm vụ lặp lại trong nhà xưởng.

Robot hình người Digit 5 được phát triển để phục vụ các hoạt động trong nhà máy và kho vận. (Ảnh Agility Robotics)

Theo Daniel Diez, Giám đốc kinh doanh của Agility Robotics, thời gian vận hành là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế khi triển khai robot. Nếu phải dừng hoạt động quá lâu để sạc pin, doanh nghiệp sẽ khó tận dụng tối đa năng lực của thiết bị. Vì vậy, khả năng rút ngắn thời gian nạp năng lượng được xem là một trong những điều kiện để robot hình người tiến gần hơn đến việc vận hành liên tục qua nhiều ca làm việc.

Sai Shivareddy, Tổng giám đốc Nyobolt, cho biết hai công ty đặt ra các yêu cầu khắt khe đối với bộ pin nhằm đáp ứng điều kiện sử dụng công nghiệp. Ngoài tốc độ sạc, khả năng duy trì hiệu suất và độ bền trong môi trường làm việc cường độ cao cũng là những yếu tố cần được kiểm chứng khi triển khai thực tế.

Digit 5 hướng đến làm việc cùng con người

Không chỉ tập trung vào thời lượng hoạt động, Digit 5 còn được thiết kế để phối hợp an toàn với con người ở khoảng cách gần trên quy mô lớn. Đây là hướng phát triển quan trọng khi robot hình người ngày càng được kỳ vọng đảm nhiệm các công việc trong không gian vốn được thiết kế cho người lao động, thay vì phải xây dựng lại toàn bộ cơ sở hạ tầng.

Khả năng sạc nhanh và phối hợp với con người là hai hướng phát triển được Agility Robotics nhấn mạnh trên Digit 5. (Ảnh Agility Robotics)

Theo kế hoạch được công bố, chương trình tiếp cận sớm dành cho các đối tác sản xuất và phân phối dự kiến bắt đầu trong nửa đầu năm 2027, trước khi mở rộng cung ứng trong những tháng tiếp theo. Tuy nhiên, khả năng làm việc hơn 20 giờ mỗi ngày vẫn là mục tiêu vận hành mà hãng hướng tới, không đồng nghĩa robot có thể hoạt động liên tục trong mọi điều kiện mà không cần bảo trì hoặc thay đổi quy trình.

Agility Robotics đồng thời lên kế hoạch sáp nhập với Churchill Capital Corp XI để niêm yết trên Nasdaq, với mã dự kiến AGLT trong quý IV/2026. Nếu các kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, Digit 5 có thể trở thành một bước tiến đáng chú ý trong việc đưa robot hình người vào hoạt động thương mại tại các cơ sở công nghiệp.

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