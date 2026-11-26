Mới đây vào ngày 20/11, Robot Entertainment Kombat (REK) đã tổ chức sự kiện REK 2.1 tại San Francisco (Mỹ) với 3 trận đấu giữa bốn robot hình người. Điều đáng chú ý của những trận đấu này là những màn đấm, đá và đòn chém bằng lưỡi dao.

Những màn so găng đầy mãnh lực của các robot hình người tại giải REK 2.1.

Đầu tiên là trận đấu diễn ra khoảng trong khoảng 90 giây, giữa mẫu robot "T-Rek" cao khoảng 1,8 mét có mặt đầu lâu bạc, mắt đỏ, đối đầu với "Radar-72" đội mũ bảo hiểm, thân phủ họa tiết rằn ri. Sau loạt pha đấm, đá và tự đứng dậy khi ngã, "T-Rek" tung cú đá khiến "Radar-72" không thể gượng dậy và phải rời võ đài bằng cáng.

Hai đấu sĩ khác là "Bad Boy" đội mũ bảo hiểm tím gắn sừng phát đèn xanh lục và Lectile thân đen có phần đầu giống tóc tết bện. Ở trận cuối, các robot gắn ba lưỡi dao trên mỗi bàn tay, đấu kiếm tạo tiếng kim loại va chạm lớn. Chúng còn thực hiện cú đá bay, tấn công đối thủ nằm sàn và va đập vào vách bảo vệ trong suốt gây trầy xước, bong sơn cùng mảnh vỡ nhỏ.

Dù ứng dụng AI, các robot không tự quyết định cách tấn công hay phòng thủ. Người điều khiển đứng cạnh đấu trường dùng tay cầm giống máy chơi game để chỉ huy hướng di chuyển, phòng ngự và thời điểm tung đòn. Hệ thống hỗ trợ bằng AI chỉ giúp robot giữ thăng bằng và kiểm soát tư thế khi thực thi lệnh, chưa chứng minh được khả năng tự lập chuỗi chiến đấu.

Những màn đấu võ nổi bật ở REK 2.1.

Theo các chuyên gia, robot gắn lưỡi dao hoặc có lực đá mạnh dễ gây nguy hiểm nếu chuyển động khó lường hoặc hệ thống điều khiển gặp sự cố. Sự kiện làm dấy lên câu hỏi về độ bền rào chắn, vũ khí được phép dùng, lực tấn công và quy trình ngắt khẩn cấp. Trước đó vào tháng 9, mẫu robot EngineAI T800 phát triển tại Trung Quốc cũng từng thượng đài tại sự kiện đấu giữa người và robot đầu tiên của REK ở San Francisco.

Cũng tại San Francisco vào ngày 18/9, REK từng tổ chức trận đấu giữa nhà sáng tạo nội dung Frankie Lapenna và robot hình người. Đến ngày 23/9, Ủy ban Thể thao Bang California đã ra thông báo yêu cầu ban tổ chức ngừng các sự kiện đấu đối kháng giữa người và robot chưa được cấp phép.