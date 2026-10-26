Robot hình người gây chú ý tại GRECO 2026

Thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, GRECO 2026 góp phần đưa những thành tựu công nghệ đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời gợi mở cách thức robot có thể hỗ trợ con người trong công việc, sản xuất và dịch vụ trong tương lai.

Khách tham quan trải nghiệm sản phẩm công nghệ. Ảnh: N.T

Một trong những khu vực thu hút sự chú ý tại GRECO 2026 là Không gian Trình diễn Công nghệ Robot. Không gian này quy tụ đại diện hơn 30 doanh nghiệp và viện nghiên cứu hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại đây, hàng loạt công nghệ robot tiên tiến được giới thiệu đến công chúng, nổi bật là robot hình người của Unitree và AgiBot, robot Tiểu Pi, robot K1 có khả năng sút bóng, robot bốn chân cùng các dòng robot phục vụ giao nhận, vệ sinh.

Không chỉ quan sát các thiết bị công nghệ, khách tham quan còn có thể trực tiếp tương tác bằng giọng nói, thử sức đánh cờ với robot hoặc thưởng thức những ly cà phê do robot pha chế. Đặc biệt, màn trình diễn vũ đạo của các robot hình người theo giai điệu âm nhạc Việt Nam tại lễ khai mạc mang đến trải nghiệm mới lạ, cho thấy khả năng ứng dụng ngày càng đa dạng của công nghệ robot trong đời sống.

Người dân và du khách thích thú ghi hình robot trình diễn tại Không gian triển lãm công nghệ cao – Trình diễn robot, thuộc GRECO 2026. Ảnh: N.T

Bên cạnh khu vực trình diễn robot, sự kiện còn quy tụ nhiều đơn vị nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp lớn trong nước như Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Công nghiệp TPHCM, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu Công nghệ cao (SHTP Labs), PV GAS, Viettel…

Các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tham gia gồm Toyota Việt Nam, Xiaomi Việt Nam, Gree Việt Nam, BBMG Corporation, Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ thông tin Quốc gia Hàn Quốc (NIPA), Văn phòng đại diện KICC, AIZEN Global, EMCT Inc., OMODA…

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc GRECO 2026. Ảnh: N.T

Thông qua việc giới thiệu các công nghệ lõi, giải pháp tiên tiến và mô hình phát triển bền vững, GRECO 2026 tạo cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, viện nghiên cứu và trường đại học. Từ đó, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nâng cao năng suất, tối ưu hóa tài nguyên và chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Sự kiện cũng hướng đến lan tỏa văn hóa tiêu dùng bền vững, đưa công nghệ và các giải pháp đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đô thị và người dân.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026), GRECO 2026 mở cửa tự do phục vụ người dân và du khách từ 10 giờ đến 22 giờ hàng ngày, từ ngày 26 đến 29/10.