Robot hình người của Trung Quốc tìm việc làm tại Hàn Quốc

Trong năm 2026, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc như UBTech Robotics, Anyverse Dynamics, AgiBot và Unitree Robotics đã giới thiệu sản phẩm hoặc công bố dự án tại Hàn Quốc. Thay vì chỉ trình diễn công nghệ, các công ty đang đẩy mạnh thử nghiệm để đưa robot vào hoạt động thương mại.

Theo ông Ethan Qi, Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực robot tại Counterpoint Research, Hàn Quốc là một trong những thị trường quan trọng của các doanh nghiệp robot Trung Quốc tại châu Á - Thái Bình Dương. Nguồn cung robot hình người sản xuất trong nước còn hạn chế tạo cơ hội cho các nhà cung cấp Trung Quốc.

Robot hình người K15 của Anyverse Dynamics biểu diễn pha chế và phục vụ cà phê tại gian hàng truyền thông ở Hội nghị Robot Thế giới 2026, Bắc Kinh. Ảnh: Anyverse Dynamics

UBTech Robotics đã bán robot hình người U1 cho Galaxy Robot Park, một công viên giải trí theo chủ đề robot tại Seoul. Mẫu robot có thiết kế mang hình dáng nữ giới, cao 1,68 m, giá khoảng 170.000 nhân dân tệ, tương đương 658 triệu đồng, và được giao đến công viên vào tháng trước.

Robot Galaxy Park đã đồng ý mua các robot mẫu U1 giống người thật của UBTech. Ảnh: UBTech

Tháng 7, UBTech cũng công bố kế hoạch phối hợp với đối tác Duksan JM Robotics và nhà sản xuất phụ tùng ô tô Ajin Industrial để thử nghiệm robot hình người trên dây chuyền sản xuất tại Hàn Quốc. Theo đại diện công ty, một số robot đã được thử nghiệm trực tiếp tại thị trường này.

Trong lĩnh vực dịch vụ, Anyverse Dynamics hợp tác với chuỗi cà phê Hàn Quốc Hollys để thử nghiệm robot phục vụ đồ uống, dọn bàn và sắp xếp chỗ ngồi. Công ty dự kiến tiến hành thử nghiệm tại các quán cà phê và cơ sở thương mại ở Hàn Quốc trong quý IV, trước khi xem xét mở rộng sản xuất hàng loạt.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu robot thông minh lớn thứ ba của Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2026, sau Mỹ và Nhật Bản. Kim ngạch xuất khẩu đạt 19,99 triệu USD, chiếm 9,7% tổng giá trị xuất khẩu toàn cầu của Trung Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo vật lý trong bối cảnh dân số trong độ tuổi lao động giảm. Hàn Quốc đề xuất dành 3.100 tỷ won, tương đương khoảng 60,5 nghìn tỷ đồng, cho lĩnh vực này trong năm 2027, cao hơn ba lần mức ngân sách năm nay.

Hàn Quốc đặt mục tiêu xây dựng 500 nhà máy ứng dụng AI vào năm 2030. Các tập đoàn lớn cũng đẩy mạnh đầu tư. Hyundai Motor đang huấn luyện robot hình người Atlas của Boston Dynamics tại nhà máy ở bang Georgia, Mỹ, để chuẩn bị đưa vào sản xuất từ năm 2028. Samsung Electronics và LG Electronics cũng phát triển, thử nghiệm robot cho các ứng dụng công nghiệp và dân dụng.