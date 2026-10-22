Robot hình người của Elon Musk chốt ngày xuất xưởng

Robot Optimus có thể được giao vào cuối năm 2027. Ảnh: Bloomberg.

Theo Insider, việc sản xuất robot Optimus là bước tiến mới trong kế hoạch thương mại hóa robot của Elon Musk, dù công ty vẫn cần cải thiện thiết kế và mở rộng dây chuyền trước khi đưa sản phẩm đến tay khách hàng.

Tesla công bố thông tin trên trong báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2026. Công ty cho biết những robot đầu tiên rời dây chuyền Fremont đã đạt tiêu chuẩn chất lượng cần thiết để hướng tới sản phẩm thương mại. Quy trình sản xuất hiện tại cũng được Tesla đánh giá là phù hợp với mục tiêu này.

Tuy nhiên, công ty chưa công bố số lượng Optimus đã hoàn thiện. Việc bắt đầu sản xuất không đồng nghĩa Tesla đã có thể xuất xưởng robot hàng loạt hoặc bán rộng rãi cho khách hàng.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, CEO Elon Musk thừa nhận Tesla vẫn phải điều chỉnh nhiều chi tiết cho Optimus. Ông nhấn mạnh độ an toàn, khả năng vận hành ổn định và tuổi thọ là những yêu cầu quan trọng trước khi sản phẩm chính thức ra thị trường.

"Chúng tôi vẫn cần điều chỉnh một số chi tiết thiết kế, bởi robot phải an toàn, đáng tin cậy và có tuổi thọ cao. Nó không thể hỏng chỉ sau một tháng", Musk cho biết.

Theo kế hoạch, Tesla cần ít nhất một năm để nâng công suất tại Fremont lên khoảng 20.000 robot mỗi tuần. Musk dự kiến công ty có thể bắt đầu giao Optimus cho khách hàng bên ngoài vào cuối năm 2027.

Dù vậy, ông cảnh báo quá trình mở rộng sản xuất sẽ không dễ dàng. Khác với ôtô điện, robot hình người đòi hỏi nhiều linh kiện và cơ cấu chuyển động phức tạp. Tỷ phú gốc Nam Phi cho rằng hàng nghìn yếu tố phải hoạt động chính xác để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh.

Một trong những thách thức lớn nhất là phát triển bàn tay robot. Bộ phận này phải thực hiện nhiều thao tác tinh vi, đồng thời duy trì độ bền trong thời gian dài. Đây là yếu tố quan trọng nếu Optimus muốn đảm nhiệm những công việc vốn do con người thực hiện.

Tesla cũng đang xây dựng chương trình huấn luyện mang tên Optimus Academy. Tại đây, các robot sẽ luyện tập nhiều nhiệm vụ và thu thập dữ liệu thực tế. Công ty dự định sử dụng dữ liệu này để cải thiện những mô hình AI điều khiển chuyển động và hành vi của Optimus.

Bên cạnh phần mềm, Tesla tiếp tục nâng cấp năng lực xử lý của robot. Musk cho biết công ty dự kiến trang bị chip AI5 thế hệ mới cho Optimus vào tháng 4/2027. Theo ông, bộ xử lý này sẽ tạo ra bước cải thiện đáng kể về khả năng tính toán và trí thông minh của thiết bị.

Hiện Tesla vẫn chưa chính thức giới thiệu phiên bản Optimus mới nhất. Musk dự kiến công bố video trình diễn trong một hoặc hai tháng tới. Trước đó, ông cho biết công ty hạn chế tiết lộ thiết kế nhằm tránh nguy cơ đối thủ sao chép công nghệ.