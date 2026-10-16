Robot hình người bắt đầu vào nhà máy, làm 'công nhân'

Nhặt một mảnh vải, trải phẳng rồi đưa vào máy may là thao tác quen thuộc với công nhân ngành may mặc. Nhưng với robot hình người, đây lại là thử thách lớn bởi vải mềm, dễ nhăn và liên tục thay đổi hình dạng.

Tại Trung Quốc, các doanh nghiệp đang đưa robot vào nhà máy để học thực hiện những công việc như vậy, đánh dấu bước chuyển trong nỗ lực đưa robot hình người ra khỏi phòng thí nghiệm và tham gia sản xuất thực tế.

Robot hình người học cách làm việc như công nhân

Theo Tân Hoa Xã, robot hình người đang được thử nghiệm trong nhiều ngành công nghiệp ở Trung Quốc từ may mặc, nội thất đến ôtô và hàng không.

Jack Technology, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị may thông minh, đã sớm đầu tư vào robot hình người dựa trên những yêu cầu thực tế của các dây chuyền sản xuất và cho ra mắt thương hiệu Aitu.

Tại các nhà máy may, robot Aitu được thử nghiệm ở những công đoạn lặp đi lặp lại như nạp và dỡ nguyên liệu trên máy cắt khuôn mẫu, đặt vải lên máy may túi hay xử lý các mảnh vải trên máy ghép nối.

Robot phải hoàn thành một chuỗi thao tác tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi độ chính xác cao: Tách từng mảnh vải, kẹp và di chuyển vật liệu mềm, làm phẳng rồi căn chỉnh chính xác trước khi đưa vào máy.

Aitu đã hoàn tất việc xác minh toàn bộ quy trình này và hiện được triển khai tại một số nhà máy may mặc ở Trung Quốc. Nhiều dây chuyền đang đồng thời thử nghiệm thực tế và chạy sản xuất.

Robot Aitu từng bước được đưa vào dây chuyền sản xuất. Ảnh: Jack Technology

"Với điều kiện chỉ sử dụng một loại sản phẩm và một loại vải duy nhất, tỷ lệ thành công của robot hình người Aitu trong việc tách các mảnh vải đã cắt đạt 97%, và tỷ lệ đạt tiêu chuẩn may vượt quá 98%", ông Lâu Linh Thông, Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Chiết Giang Aitu, nói.

Ông cũng cho biết dựa trên hiệu quả này, thời gian hoàn vốn đầu tư của robot hình người vào khoảng 18 tháng.

Không chỉ Aitu, nhiều mẫu robot hình người khác cũng đang được đưa vào dây chuyền sản xuất. Robot thông minh G2 do Công ty TNHH Công nghệ Robot Tương lai Puzhi, một công ty con của Pia Group, phát triển đã được ứng dụng trong lắp ráp thiết bị điện tử 3C, bốc dỡ hàng hóa, phân loại, vận chuyển và kiểm tra linh kiện.

Trong một thử nghiệm tại một doanh nghiệp điện tử 3C lớn ở Trung Quốc, G2 hoạt động liên tục 8 giờ, hoàn thành 2.283 nhiệm vụ mà không xảy ra lỗi.

Trên dây chuyền sản xuất linh kiện an toàn ôtô, G2 cũng được đưa vào một công đoạn trước đây cần con người thực hiện. Với công việc gia công ren cho các chi tiết bằng nhôm của dây an toàn, robot rút thời gian chu kỳ từ khoảng 18 giây xuống tối đa 12,9 giây, giúp hiệu suất tăng khoảng một phần ba.

Điểm khác biệt là G2 không chỉ thực hiện một thao tác cố định. Dựa trên mô hình AI, robot có thể dần học cách kẹp và đặt những mẫu linh kiện khác nhau, từ đó thích ứng với nhiều điều kiện làm việc.

Một đại diện Puzhi cho biết: "Việc đưa robot thông minh có hình thể nhân tạo vào nhà máy đang chuyển từ giai đoạn chứng minh tính khả thi sang giai đoạn triển khai thực tế."

Tháng 6, lô robot G2 đầu tiên của chi nhánh Vô Tích được xuất xưởng. Doanh nghiệp dự kiến nâng công suất lên 300-400 robot vào tháng 8, với sản lượng hàng năm khoảng 2.000-2.500 chiếc.

Khả năng của robot hình người lớn đến đâu?

Robot có thể đi lại, nhận diện vật thể và lập kế hoạch đường đi, nhưng để thực sự làm việc trong nhà máy, những khả năng đó vẫn chưa đủ.

Đặc biệt trong ngành may mặc, vật liệu mà robot phải xử lý không phải những chi tiết cứng và có hình dạng cố định. Một mảnh vải có thể nhăn, gấp, trượt, biến dạng hoặc dính vào mảnh khác. Vải mỏng, mềm đòi hỏi cách xử lý hoàn toàn khác với denim dày và cứng.

Aitu vẫn gặp khó khăn khi đứng trong dây chuyền sản xuất. Ảnh: Jack Technology

"Thách thức lớn nhất trong ngành công nghiệp may mặc không phải là các vật thể cứng nhắc, mà là làm thế nào để xử lý các loại vải mềm, trơn và dễ biến dạng", ông Lâu thẳng thắn cho biết.

Ông giải thích rằng nút thắt kỹ thuật phổ biến trong toàn ngành là khả năng khái quát hóa thao tác của robot. Nói cách khác, robot phải biết tự điều chỉnh lực và quỹ đạo khi gặp loại vải hoặc vật liệu mà nó chưa từng được huấn luyện.

"Nó giống như việc cố gắng nắm lấy đậu phụ bằng tay; dùng quá nhiều lực thì nó bị biến dạng, dùng quá ít thì không giữ được – rất khó đoán trước."

Đây cũng là điểm khiến khoảng cách giữa robot trong phòng thí nghiệm và robot ngoài dây chuyền vẫn còn lớn. Các công nghệ như robot đi bộ, điều hướng bằng hình ảnh và lập kế hoạch đường đi đã tương đối hoàn thiện. Nhưng những thao tác như nắm, xoay, phân loại, lắp ráp và xử lý vật liệu mềm mới là bài toán khó.

(Còn tiếp)