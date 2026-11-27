Một robot tour guide ở Tokyo. Ảnh: Japan Times

Ban đầu, những chiếc robot được bán cho các gia đình và trường học, giúp trẻ em phải ở nhà hoặc nằm viện có thể tham gia lớp học và hòa nhập xã hội. Sau đó, nhà sáng lập OryLab, ông Yoshifuji nhận thấy cách tốt nhất để chứng minh khả năng của những chiếc robot là tạo ra một môi trường thực tế.

Công ty đã khai trương quán cà phê thử nghiệm Avatar Robot Café DAWN. Thực đơn do robot phục vụ gồm bánh mì sandwich, cà ri, cà phê và trà. Ông Yoshifuji cho biết muốn đặt sự kết nối con người và lòng hiếu khách vào trung tâm của công nghệ.

XU HƯỚNG ỨNG DỤNG ROBOT HÌNH NGƯỜI TẠI CHÂU Á

Trước đó, chương trình thử nghiệm mới của Japan Airlines tại sân bay Haneda ở Tokyo được xem là một phần trong chiến lược đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động trong bối cảnh lượng du khách quốc tế tăng mạnh. Các robot được đưa vào thử nghiệm được cho là mẫu G1 do công ty công nghệ Unitree phát triển. Mẫu robot này có chiều cao khoảng 1,3 m, nặng gần 35 kg và có thời lượng hoạt động khoảng 2 giờ sau mỗi lần sạc đầy.

Dù có kích thước khá nhỏ gọn, các robot này được thiết kế để đảm nhiệm nhiều công việc vốn thuộc về đội ngũ nhân viên hỗ trợ mặt đất, bao gồm vận hành xe kéo hàng hóa, bốc xếp hành lý và vệ sinh cabin. Japan Airlines cho biết chương trình thử nghiệm sẽ kéo dài đến năm 2028 trước khi quyết định mở rộng quy mô, theo Newatlas.

Robot OriHime-D và robot G1 Unitree làm việc tại quán cà phê và sân bay Nhật Bản. Ảnh: Avatar Robot Café DAWN, Newatlas

Tại Trung Quốc, một khách sạn được vận hành hoàn toàn bằng robot dự kiến khai trương vào năm 2027 ở thành phố Thâm Quyến. Theo Tân Hoa Xã, đây là khách sạn đầu tiên trên thế giới phục vụ hoàn toàn bằng robot. Hệ thống robot làm việc trong khách sạn được phát triển bởi Pudu Robotics, công ty có trụ sở tại Thâm Quyến, sẽ đảm nhiệm toàn bộ quy trình phục vụ, từ lễ tân, hướng dẫn hành lý, phục vụ phòng, giao đồ ăn, dọn dẹp, tuần tra an ninh đến tương tác với khách lưu trú.

Khách sạn dự kiến có 44 phòng nghỉ cao cấp, cùng nhà hàng, phòng gym và nhiều khu chức năng khác. Ông Xiao Han, phụ trách mảng du lịch thông minh của Shenzhen Cultural Tourism Industry Development Co., cho biết dự án sẽ tiếp tục mở rộng các trải nghiệm công nghệ mang tính cá nhân hóa và nhập vai. Hệ thống thông minh cũng sẽ được kết nối với hệ sinh thái du lịch, hình thành chuỗi dịch vụ số hoàn chỉnh, bao gồm đón khách, tham quan, lưu trú và tiêu dùng.

Một khách sạn được vận hành hoàn toàn bằng robot dự kiến khai trương vào năm 2027 ở thành phố Thâm Quyến. Ảnh: Pudu Robotics

Trong khi đó, công viên Chimelong Spaceship tọa lạc trên đảo Hoành Cầm, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã đưa hơn 300 robot vào hoạt động thường xuyên từ ngày 24/9 vừa qua. Công viên rộng 397.000m2 có hơn 100 khu vực tương tác với robot. AgiBot - doanh nghiệp có trụ sở tại Thượng Hải là đơn vị sản xuất chính.

Theo China Daily, trong hoạt động tham quan, robot đóng vai trò “hướng dẫn viên” và “người bạn đồng hành” của du khách. Robot có thể hỗ trợ tra cứu điểm đến, lập kế hoạch lộ trình, hướng dẫn tìm đường và cung cấp nội dung thuyết minh dựa trên bản đồ từng khu vực cũng như nhu cầu của khách tham quan.

Đội ngũ nhân viên robot tại công viên Chimelong Spaceship. Ảnh: GadgetMatch

NGÀNH DU LỊCH VIỆT CŨNG GIA NHẬP “CUỘC ĐUA”

Tại Lễ phát động phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 diễn ra vào ngày 27/10/2026 vừa qua, tại khu vực đón tiếp, các đại biểu đã có cơ hội giao lưu với MOIT Innovation. Đây là robot lễ tân AI do ADT Global cung cấp, được giới thiệu là người bạn đồng hành cùng Chương trình đổi mới sáng tạo ngành Công Thương.

MOIT Innovation được xây dựng trên nền tảng giải pháp robot lễ tân tích hợp trí tuệ nhân tạo, hướng tới tự động hóa các hoạt động tiếp đón, hướng dẫn và cung cấp thông tin tại các sự kiện, triển lãm, trung tâm trải nghiệm. Theo giới thiệu của ADT Global, dòng robot này có thể tích hợp công nghệ Multi-Agent AI, cho phép phối hợp các tác vụ thông minh, thuyết minh thông tin bằng giọng nói và hiển thị nội dung trên màn hình, hỗ trợ tương tác đa ngôn ngữ và dẫn đường trong những cấu hình triển khai phù hợp.

Bên cạnh MOIT Innovation, chương trình còn có sự tham gia của một robot humanoid, dòng robot có hình dáng mô phỏng con người. Nếu MOIT Innovation thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ trong hoạt động tiếp đón và cung cấp thông tin, robot humanoid lại mang đến một góc nhìn khác về sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật.

Robot humanoid lại mang đến một góc nhìn khác về sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật. Ảnh: MOIT Innovation

Không chỉ có sản phẩm số hóa do nhà nước đầu tư, mà chuyển đổi số cũng đã được các doanh nghiệp du lịch quan tâm. “Chào mừng anh chị đến với khách sạn”, lời nói ấy được phát ra từ một robot có tên “Welcome drink” tại khách sạn Premier Pearl (phường Vũng Tàu).

Phía trong sảnh lễ tân, một robot màu trắng khác với khoang chứa rộng rãi chở vài chiếc vali tiến về phía thang máy. Theo đại diện khách sạn Premier Pearl, robot có thể chở khoảng 100kg, tương đương 3 - 4 va-li lớn. Sau khi khách check-in, nhân viên chỉ cần đặt hành lý lên robot, chọn số phòng trên màn hình và toàn bộ hành trình còn lại robot sẽ tự xử lý.

Trong khi đó, ở khu vực quầy pha chế, một cánh tay robot màu trắng hoạt động liên tục: lấy nguyên liệu, pha trà sữa, đánh sữa, rót cà-phê, tạo hình trang trí... với những động tác chính xác gần như tuyệt đối. “Khách sạn chúng tôi hiện đang có 9 loại robot và hệ thống AI đang cùng hoạt động mỗi ngày để phục vụ du khách. Nhờ đó, đội ngũ nhân viên sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc khách bằng cảm xúc và sự tận tâm”, chị Nguyễn Thị Thùy Trâm, Quản lý tiền sảnh khách sạn Premier Pearl, cho hay.

Robot phục vụ du khách tại tại khách sạn. Ảnh: Premier Pearl Hotek Vũng Tàu

Tương tự, hướng dẫn viên robot đầu tiên tại Safari Phú Quốc cũng đã lộ diện trong mùa hè vừa qua. Mới gia nhập đội ngũ tour guide tại Safari, anh bạn Robot Dyno này đã có thể đưa ra câu trả lời về tập tính, vòng đời của các loài thú trong công viên.

Hướng dẫn viên này cũng biết xoay người, biết hướng mắt và dùng cử chỉ tay linh hoạt để chỉ cho du khách thấy những "địa điểm hot" của khu bán hoang dã. Đây là một dự án của các kỹ sư Việt Nam tại VinDynamics. Việc đưa Dyno ra "thực chiến" tại môi trường bán hoang dã như Vinpearl Safari Phú Quốc thực sự là một bước tiến "chất" để công nghệ đến gần hơn với trải nghiệm của du khách.

Anh hướng dẫn viên du lịch được yêu thích nhất. Ảnh: Vinpearl Safari Phú Quốc

Theo ông Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển du lịch thông minh là một trong những định hướng chiến lược của ngành du lịch Việt Nam. Dù việc đầu tư ban đầu đòi hỏi nguồn kinh phí không nhỏ, song trước xu hướng chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hiệu quả hoạt động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.