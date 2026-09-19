'Robot cứu hỏa' gây ấn tượng mạnh ngay lần đầu xuất hiện

Một robot bốn chân được thiết kế để tiến vào những hiện trường hỏa hoạn có nhiệt độ cao mà con người khó tiếp cận đã được ra mắt.

Robot chữa cháy "Tianlang", dựa trên robot bốn chân "Tianlang Q25" do công ty robot Wubazhen của Trung Quốc phát triển, gần đây đã tiến hành cuộc diễn tập chữa cháy thực tế đầu tiên.

Cuộc diễn tập mô phỏng kịch bản hỏa hoạn trong đường hầm. Robot có khả năng hoạt động trong tối đa hai phút trong môi trường nhiệt độ cao 500°C khi mặc bộ đồ chịu nhiệt chuyên dụng. Nó thực hiện nhiệm vụ tiến thẳng vào hiện trường hỏa hoạn để xác định nguồn lửa, phát hiện khí độc và tìm kiếm những người bị mắc kẹt.

Đặc biệt, robot này được triển khai đầu tiên đến các khu vực nguy hiểm mà lính cứu hỏa khó tiếp cận, truyền tải thông tin tại chỗ theo thời gian thực và hỗ trợ các hoạt động cứu hộ sau đó. Vai trò chính của robot không phải là trực tiếp dập tắt đám cháy, mà là trinh sát hiện trường để hỗ trợ lính cứu hỏa tiếp cận an toàn.