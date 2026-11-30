Với trọng lượng nhẹ hơn cả một chiếc kẹp giấy, những chú côn trùng robot này có thể bay nhanh và thực hiện được những động tác nhào lộn, thậm chí còn có thể di chuyển chính xác theo quỹ đạo tạo thành các chữ cái M I T như trong ảnh. Ảnh: MIT

Robot siêu nhỏ có thể tự điều khiển đường bay

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ, vừa phát triển robot bay siêu nhỏ có khả năng tự cảm nhận môi trường, tính toán vị trí và điều khiển đường bay, thay vì phụ thuộc vào hệ thống camera bên ngoài như những thế hệ trước.

Nghiên cứu được công bố ngày 18/11 trên tạp chí Science Robotics, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực chế tạo robot có kích thước tương đương côn trùng nhưng vẫn đủ khả năng mang theo hệ thống điện tử phục vụ điều khiển.

Robot nặng khoảng 1,29 gram, sử dụng bốn cánh vỗ mô phỏng chuyển động của côn trùng. Điểm đột phá nằm ở việc nhóm nghiên cứu tích hợp cảm biến và bộ xử lý trực tiếp lên thân thiết bị, giúp robot tự xác định tư thế, tốc độ di chuyển và độ cao.

Gói điện tử tích hợp chỉ nặng 244 miligam, gồm bộ vi điều khiển và các cảm biến hỗ trợ định hướng, đo chuyển động, xác định vị trí tương đối và độ cao. Việc đưa các linh kiện này lên một robot có trọng lượng rất nhỏ là thách thức lớn, bởi thiết bị càng nặng càng cần lực nâng cao, trong khi kích thước cơ cấu tạo lực cũng ảnh hưởng đến hiệu suất bay.

Để giải quyết vấn đề, nhóm nghiên cứu điều chỉnh cấu trúc các cơ nhân tạo điều khiển cánh. Kích thước bộ truyền động được tăng khoảng 50%, đồng thời lực nâng ròng của robot tăng 46%, giúp thiết bị đủ sức mang theo hệ thống điện tử.

Trong các thử nghiệm, robot có thể bay lơ lửng, di chuyển theo quỹ đạo được thiết lập và thực hiện những thao tác điều hướng với sai số vị trí chỉ vài centimet. Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu đã điều khiển robot bay qua một số cây trồng rồi hạ cánh chính xác trên một bông hoa hướng dương, bên ngoài môi trường có hệ thống camera định vị chuyển động.

Khả năng tự cảm nhận và tính toán giúp thiết bị tiến gần hơn tới việc hoạt động trong vườn cây, nhà kính hoặc những khu vực mà máy bay không người lái cỡ lớn khó tiếp cận.

Theo nhóm nghiên cứu, robot bay siêu nhỏ có tiềm năng trong những nhiệm vụ như thụ phấn hoặc giám sát công nghiệp, vốn đòi hỏi thiết bị nhỏ gọn và khả năng di chuyển linh hoạt.

Tuy nhiên, công nghệ vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu. Robot hiện chưa có pin tích hợp, vẫn phải kết nối với nguồn điện bên ngoài và chưa được trang bị camera để tự nhận diện hoa hay vật cản. Trong thử nghiệm, robot được con người điều khiển vị trí, chứ chưa tự tìm hoa và thực hiện quá trình thụ phấn hoàn chỉnh.

Nhóm nghiên cứu đang hướng tới tích hợp camera để robot tự nhận diện vật thể, tránh chướng ngại vật và phát triển hệ thống cấp nguồn để thiết bị có thể bay độc lập ngoài trời.

Mở hướng ứng dụng trong nông nghiệp chính xác

Một trong những ứng dụng được MIT hướng tới là hỗ trợ thụ phấn cho cây trồng. Trong tự nhiên, ong và nhiều loài côn trùng đóng vai trò quan trọng trong quá trình thụ phấn, góp phần duy trì năng suất và sự đa dạng sinh học. Tuy nhiên, suy giảm môi trường sống, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và biến đổi khí hậu đang gây sức ép lên các quần thể thụ phấn tự nhiên.

Với kích thước nhỏ, robot côn trùng có thể được phát triển để tiếp cận những khu vực giữa các tán cây, luồn qua không gian hẹp hoặc hoạt động trong nhà kính. Nếu được trang bị hệ thống nhận diện và cơ chế mang phấn hoa phù hợp, chúng có thể hỗ trợ đưa phấn tới những bông hoa cần thụ phấn.

Ngoài ra, robot siêu nhỏ còn có tiềm năng phục vụ giám sát cây trồng. Khi tích hợp camera và cảm biến chuyên dụng, thiết bị có thể tiếp cận những vị trí khó quan sát, phát hiện dấu hiệu sâu bệnh hoặc bất thường trên cây. Dữ liệu thu thập được kết hợp với trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ nông dân đưa ra quyết định chăm sóc, tưới tiêu và phòng trừ dịch hại chính xác hơn.

Robot không phải giải pháp thay thế ong và các loài thụ phấn tự nhiên. Thụ phấn nhân tạo bằng công nghệ vẫn cần cải thiện hiệu suất và nên được xem là biện pháp bổ trợ, thay vì thay thế hoàn toàn các hệ sinh thái thụ phấn tự nhiên.

Việt Nam: Tiềm năng ứng dụng robot và AI trong canh tác

Đối với Việt Nam, công nghệ robot côn trùng gợi mở nhiều hướng nghiên cứu và ứng dụng, nhất là trong bối cảnh nông nghiệp chịu tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và sự thay đổi hoạt động của các loài côn trùng có ích.

Một hướng đi đáng chú ý là dự án VietFruitRise, hợp tác giữa Đại học Queensland (Australia), Đại học VinUniversity và doanh nghiệp công nghệ RYNAN Technologies của Việt Nam. Tháng 4/2026, dự án nhận khoản tài trợ 544.240 AUD từ chương trình Aus4Innovation để nghiên cứu giải pháp quản lý thụ phấn thông minh, tập trung vào các vườn sầu riêng và xoài tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp thiết bị theo dõi côn trùng, phân tích hoạt động của các loài thụ phấn, thời điểm ra hoa và điều kiện môi trường. Dữ liệu được xử lý để cung cấp khuyến nghị cho nông dân, giúp điều chỉnh hoạt động chăm sóc, hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật hoặc tận dụng hoạt động kiểm soát sâu bệnh tự nhiên của côn trùng có ích.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu về tự động hóa thụ phấn cũng đã xuất hiện tại Việt Nam. Một công trình của các nhà nghiên cứu Việt Nam đăng trên tạp chí Agriculture năm 2024 đề xuất hệ thống robot thụ phấn cho dưa lưới trong nhà kính, kết hợp nền tảng di động, cánh tay robot và camera để xác định vị trí, hướng của hoa trước khi thực hiện thao tác thụ phấn.

Những nghiên cứu này cho thấy Việt Nam đã có nền tảng bước đầu để tiếp cận nông nghiệp robot hóa, từ giám sát côn trùng, phân tích dữ liệu đến tự động hóa một số công đoạn canh tác.

Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc thúc đẩy nghiên cứu robot, trí tuệ nhân tạo và công nghệ cảm biến gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, vùng sản xuất có thể mở thêm hướng phát triển công nghệ nông nghiệp.

Việt Nam có thể ưu tiên những ứng dụng thiết thực như thiết bị giám sát côn trùng có ích, robot nhận diện hoa, hệ thống hỗ trợ thụ phấn trong nhà kính và máy móc tự động phục vụ cây trồng có giá trị kinh tế cao. Xa hơn, nghiên cứu robot siêu nhỏ có khả năng tự định vị và thực hiện nhiệm vụ chuyên biệt sẽ mở thêm hướng phát triển công nghệ lõi trong nước.

Tuy nhiên, bài toán không chỉ nằm ở việc chế tạo được robot mà còn ở khả năng đưa sản phẩm vào sản xuất với chi phí phù hợp, hoạt động ổn định trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và đáp ứng nhu cầu thực tế của nông dân. Từ những robot bay siêu nhỏ đang được thử nghiệm tại MIT, nông nghiệp tương lai có thể mở rộng ứng dụng tự động hóa đến những công việc tinh vi mà các thiết bị truyền thống khó đảm nhiệm.