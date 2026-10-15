Robot có hành động khiếm nhã với cô gái 16 tuổi, bị cảnh sát Đức 'bắt giữ'

Một con robot hình người, cao khoảng 1,2 mét, mặc quần áo như người thật, đeo cả dây chuyền và kính râm, đã xuất hiện trên đường tại thành phố Cologne (Đức). Và vì những hành động khiếm nhã, nó đã bị cảnh sát "bắt".

Con robot bị cảnh sát "bắt". Ảnh: Cảnh sát Cologne, AP.

Robot bị cho là đã quấy rối cô gái 16 tuổi

Vụ việc trên xảy ra vào đêm ngày 10, rạng sáng ngày 11/10, theo AP. Khi đó, một cô gái 16 tuổi đang đứng trước cửa hàng đồ ăn nhanh thì robot được cho là tiến đến từ phía sau, chạm vào vòng ba của cô và thực hiện những động tác khiếm nhã.

Các nhà chức trách Đức đã mở cuộc điều tra về khả năng quấy rối tình dục, nghi phạm ở đây không phải con robot mà là 2 nam thanh niên được cho là đã điều khiển con robot đó.

Con robot trên đường phố. Ảnh: NBC.

Ai đứng sau robot?

Hai thanh niên nói trên cũng được cho là đã quay phim lại vụ việc, phát trực tiếp trên mạng.

Christoph Bermel, người phát ngôn của cảnh sát Cologne, cho biết 2 nam thanh niên này chưa bị buộc tội nhưng bị coi là nghi phạm, và các nhà điều tra đang xem xét liệu các hành động của robot được lập trình sẵn hay được điều khiển trực tiếp.

Ông Bermel cũng nói với hãng tin AP: "Chúng tôi chưa từng biết đến hiện tượng này trước đây, đây là lĩnh vực rất mới với chúng tôi".

Con robot hiện bị cảnh sát tạm giữ làm bằng chứng.