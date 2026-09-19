Robot AI trở thành 'trợ lý' tại trung tâm hành chính ở Lâm Đồng

Ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phan Thiết, người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính được hướng dẫn, hỗ trợ ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ. Bên cạnh đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải đáp, địa phương còn bố trí robot tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin về thủ tục hành chính.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Phạm Thị Kha Uyên, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phan Thiết, cho biết, sau khi robot được đưa vào vận hành, đến nay, ở phường đã có 211 người sử dụng với 339 lượt câu hỏi được gửi đến hệ thống.

Người dân làm thủ tục hành chính ở phường Phan Thiết.

Theo bà Uyên, đây là một trong những giải pháp địa phương triển khai nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Robot AI hỗ trợ người dân 24/7

Robot AI được đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phan Thiết và hoạt động liên tục 24/7. Thông qua máy tính hoặc điện thoại thông minh, người dân, doanh nghiệp có thể chủ động đặt câu hỏi và nhận câu trả lời bằng tiếng Việt.

Hệ thống hỗ trợ người dân nhanh chóng tìm hiểu quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết cũng như phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, robot còn cung cấp thông tin về văn bản pháp luật, chính sách ưu đãi và những quy định mới được áp dụng trên địa bàn.

Robot AI hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Dữ liệu của trợ lý AI được Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phan Thiết theo dõi, cập nhật thường xuyên nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân và doanh nghiệp.

Bà Uyên cho biết, việc đưa AI và robot vào hoạt động không chỉ hướng đến rút ngắn thời gian tiếp cận thông tin mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính.

Không chỉ tại khu vực đô thị, chuyển đổi số cũng đang được triển khai xuống cơ sở. Tại xã Tân Thành, người dân đến thực hiện thủ tục hành chính được cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn các bước thực hiện, trong đó chú trọng hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đối với những người chưa quen với thao tác trên môi trường số, cán bộ trực tiếp hướng dẫn cách kê khai, nộp hồ sơ, tra cứu kết quả và sử dụng các nền tảng số phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Robot AI vào sử dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thành.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, nhấn mạnh ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hoạt động hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai và thuận tiện hơn cho người dân.

Theo ông Thanh, việc đưa Robot AI vào sử dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được kỳ vọng hỗ trợ cán bộ trong quá trình hướng dẫn, cung cấp thông tin, đồng thời tạo thêm phương thức tương tác hiện đại, thân thiện đối với người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Thu hẹp khoảng cách số từ từng thôn, tổ dân phố

Ở phạm vi toàn tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030. Chương trình xác định nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan theo tinh thần "rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ sản phẩm - rõ thẩm quyền".

Việc phát triển kinh tế số, xã hội số được tỉnh gắn với các chương trình về chuyển đổi số, cải cách hành chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội.

Dữ liệu của trợ lý AI được Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường theo dõi, cập nhật thường xuyên nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân và doanh nghiệp.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP Lâm Đồng đạt khoảng 30%. Tỉnh phấn đấu có trên 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng công nghệ số; đồng thời giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt gấp 30 lần GRDP.

Để đưa chuyển đổi số đến gần người dân, Lâm Đồng xác định các Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, bản, tổ dân phố là lực lượng hỗ trợ trực tiếp. Các tổ này sẽ hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng "Công dân số Lâm Đồng", VNeID, chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân, cũng như tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, thương mại điện tử và các nền tảng y tế, giáo dục.

Đặc biệt, chương trình yêu cầu chú trọng hỗ trợ người dân tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và những nhóm còn hạn chế về kỹ năng số.