Robot AI tạo điểm nhấn tại Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026

Sáng 27/10/2026, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”. Chương trình được Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số và Tạp chí Công Thương tổ chức thực hiện.

Bên cạnh các nội dung chính của Lễ phát động, hoạt động giao lưu với robot AI và Sảnh thông tin tuyên truyền về hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của Bộ Công Thương được bố trí nhằm giới thiệu các ứng dụng công nghệ và cung cấp thông tin về những hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong toàn Ngành.

Giao lưu với robot AI: Trải nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Tại khu vực đón tiếp, robot AI dẫn đường do Công ty ADT Global cung cấp được bố trí để chào đón đại biểu, giới thiệu chương trình và hướng dẫn khách tham quan Sảnh thông tin đổi mới sáng tạo.

Robot AI được phát triển trên nền tảng giải pháp lễ tân thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới hỗ trợ hoạt động tiếp đón, cung cấp thông tin và hướng dẫn tại các sự kiện, triển lãm.

Theo giới thiệu của ADT Global, dòng robot này có thể tích hợp công nghệ Multi-Agent AI để phối hợp thực hiện các tác vụ, thuyết minh bằng giọng nói kết hợp hiển thị thông tin trên màn hình. Các tính năng như tương tác đa ngôn ngữ, nhận diện không gian và dẫn đường có thể được triển khai tùy theo cấu hình sử dụng.

Tại Lễ phát động, robot AI giới thiệu hai hoạt động trọng tâm của chương trình gồm Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” và Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”. Đại biểu cũng được hướng dẫn tìm hiểu thông tin, cách thức tham gia thông qua Cổng điện tử tiếp nhận hồ sơ sáng kiến, giải pháp.

Robot dẫn đường của ADT Global được bố trí tại khu vực sảnh thông tin tuyên truyền Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”.

Bên cạnh robot AI dẫn đường, Humanoid Robot với hình dáng mô phỏng con người cũng thu hút sự chú ý tại khu vực sảnh. Robot thực hiện các chuyển động tương tác, giao lưu và chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu trước khi chương trình chính thức bắt đầu.

Đặc biệt, trên sân khấu Lễ phát động, Humanoid Robot tham gia tiết mục flashmob “Sẽ chiến thắng” cùng Vũ đoàn Sen Việt. Những chuyển động theo nhịp điệu âm nhạc của robot tạo nên màn kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật, mang đến trải nghiệm khác biệt cho người tham dự.

Nếu robot dẫn đường thể hiện khả năng ứng dụng AI trong hoạt động đón tiếp và cung cấp thông tin, Humanoid Robot giúp đại biểu trực tiếp quan sát khả năng vận động, tương tác của các hệ thống robot hiện đại.

Humanoid Robot đến từ Công ty Công nghệ ADT Global tham gia nhảy flashmob “Sẽ chiến thắng” cùng Vũ đoàn Sen Việt tại Lễ phát động.

Robot hình người Humanoid chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Lễ phát động, tạo điểm nhấn cho hoạt động trải nghiệm công nghệ.

Sự xuất hiện của hai dòng robot mang đến những hình thức trải nghiệm công nghệ khác nhau, từ hỗ trợ đón tiếp, cung cấp thông tin đến trình diễn tương tác, góp phần tạo điểm nhấn cho hoạt động truyền thông về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Công Thương.

Không gian tuyên truyền và trải nghiệm công nghệ

Cùng với hoạt động của hai robot, Sảnh thông tin tuyên truyền giới thiệu những nội dung về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành Công Thương, gắn với việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại đây, đại biểu có thể tìm hiểu thông tin về các định hướng, hoạt động đổi mới sáng tạo của ngành, đồng thời trải nghiệm khu vực photobooth và ghi lại những hình ảnh lưu niệm tại sự kiện.

Không gian tuyên truyền đã giới thiệu những kết quả, định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành Công Thương, gắn với việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các đại biểu tìm hiểu Sảnh thông tin tuyên truyền giới thiệu hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ Công Thương thông qua hướng dẫn và cung cấp thông tin của robot dẫn đường.

Thông qua các nội dung trưng bày, đại biểu có cơ hội tìm hiểu những hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực Công Thương. Khu vực photobooth cũng được bố trí để đại biểu giao lưu, chụp ảnh lưu niệm, tạo thêm điểm nhấn trải nghiệm tại chương trình.

Không gian photobooth thu hút đại biểu tham quan, chụp ảnh lưu niệm trong khuôn khổ Lễ phát động.

Hoạt động giao lưu với robot AI, tham quan Sảnh thông tin tuyên truyền và trải nghiệm photobooth góp phần đa dạng hóa hình thức truyền thông, giúp đại biểu tiếp cận trực quan các ứng dụng công nghệ, đồng thời tìm hiểu những kết quả và định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành Công Thương.

Lan tỏa phong trào “Sáng kiến mỗi ngày”, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 được phát động nhằm khuyến khích các cá nhân, tập thể đề xuất và ứng dụng sáng kiến, cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất, kinh doanh. Phong trào tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2026, dự kiến biểu dương 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu và 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tháng 12/2026.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cùng các đại biểu tham dự Lễ phát động phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”.

Cùng với đó, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” hướng tới tìm kiếm các giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh, công nghệ xanh và đổi mới quản lý.

Cuộc thi dành cho các đội từ 3 thành viên trở lên, tiếp nhận hồ sơ đến ngày 20/11/2026. Ban Tổ chức dự kiến lựa chọn 10–15 đội tham gia tập huấn, hoàn thiện giải pháp trước khi chọn 5 đội vào Vòng Chung kết. Tổng giá trị giải thưởng là 85 triệu đồng, trong đó giải Nhất trị giá 30 triệu đồng.

Tại Lễ phát động, Ban Tổ chức đã kích hoạt hai cổng điện tử tiếp nhận hồ sơ tại www.khoahoccongthuong.vn và www.doimoisangtao.tapchicongthuong.vn, tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể và nhóm tác giả đăng ký tham gia.

Một số hình ảnh hoạt động giao lưu cùng robot AI tại Lễ phát động: