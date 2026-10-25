Robot AI Mobo có thể nhận diện người thân, ghi nhớ sở thích

Sự kiện ra mắt toàn cầu của AiMOGA Robotics

AiMOGA Robotics giới thiệu Mobo – mẫu robot đồng hành gia đình được phát triển với khả năng nhận diện thành viên, ghi nhớ sở thích và cá nhân hóa tương tác, mở ra hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc đời sống.

Sản phẩm ra mắt trong khuôn khổ Hội nghị khách hàng quốc tế OMODA & JAECOO 2026 ở thành phố Vu Hồ (Trung Quốc), đồng thời mở chương trình đặt hàng trước trên toàn cầu.

Khác với các thiết bị chỉ thực hiện câu lệnh cố định, Mobo được phát triển trên nền tảng trí tuệ nhân tạo hiện thân (Embodied AI), kết hợp khả năng nhận biết môi trường, xử lý thông tin và điều khiển chuyển động trong không gian thực.

Robot tích hợp nền tảng AI MoAgent cùng các công nghệ nhận diện không gian, tương tác tự nhiên, ghi nhớ dài hạn và điều khiển chuyển động toàn thân. Với 22 bậc tự do chuyển động, Mobo được thiết kế để thực hiện các cử động linh hoạt, phân tích yêu cầu thành nhiệm vụ cụ thể và thích ứng với môi trường sinh hoạt.

Mobo – mẫu robot AI có khả năng nhận diện thành viên, gia đình, ghi nhớ sở thích và tương tác tự nhiên

Đáng chú ý, robot có thể nhận diện các thành viên, ghi nhớ sở thích và điều chỉnh cách tương tác phù hợp với từng người. Theo nhà phát triển, sản phẩm cũng tích hợp các giải pháp bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư.

AiMOGA Robotics định hướng Mobo phục vụ ba nhóm nhu cầu chính: đồng hành với người cao tuổi, tương tác với trẻ nhỏ và hỗ trợ sinh hoạt gia đình. Khả năng trò chuyện và cá nhân hóa tương tác được kỳ vọng giúp robot trở thành phương tiện hỗ trợ bổ sung trong đời sống hằng ngày.

Đối với người cao tuổi, robot có thể tạo thêm cơ hội giao tiếp, đồng hành, nhất là trong những gia đình mà con cháu thường xuyên bận rộn. Với trẻ nhỏ, khả năng ghi nhớ sở thích và điều chỉnh tương tác có thể mang lại trải nghiệm phù hợp hơn với từng người dùng.

35 đại sứ trải nghiệm người dùng Thiên thần Toàn cầu của Mobo

Tuy nhiên, những chức năng này không đồng nghĩa robot có thể thay thế người chăm sóc. Hiệu quả thực tế, mức độ an toàn và khả năng đáp ứng các nhu cầu chuyên sâu vẫn cần được đánh giá trong quá trình triển khai.

Theo doanh nghiệp, kể từ khi xuất hiện tại Hội nghị Robot Thế giới vào tháng 8/2026, Mobo đã thu hút hơn 10.000 khách hàng tiềm năng trên toàn cầu. Tại sự kiện ra mắt, 35 người dùng tiên phong được lựa chọn làm đại sứ trải nghiệm sản phẩm. AiMOGA Robotics dự kiến tiếp tục hoàn thiện robot dựa trên phản hồi của người dùng và thói quen sinh hoạt tại các thị trường.

Ngoài Mobo, doanh nghiệp còn giới thiệu các sản phẩm phục vụ nhiều lĩnh vực, gồm robot hình người Mornine hỗ trợ đón tiếp khách hàng, robot R001 phục vụ tuần tra an ninh, RN001 hướng dẫn bệnh nhân tại cơ sở y tế và robot bốn chân Argos dành cho hoạt động kiểm tra chuyên biệt, ngoài trời.

Mobo được phát triển trên nền tảng AI hiện thân (Embodied AI), cho phép trí tuệ nhân tạo nhận biết môi trường xung quanh, tương tác và thực hiện các hoạt động trong không gian thực

Theo công bố của doanh nghiệp, AiMOGA Robotics đã bàn giao thương mại hơn 3.000 robot tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời dự kiến phát triển 300 trung tâm trải nghiệm toàn cầu.

Sự xuất hiện của Mobo cho thấy xu hướng đưa trí tuệ nhân tạo từ môi trường số vào không gian vật lý. Công nghệ không chỉ xử lý thông tin mà còn được phát triển để nhận biết môi trường, điều khiển chuyển động và tương tác trực tiếp với con người.

Với OMODA & JAECOO, hợp tác cùng AiMOGA Robotics nằm trong định hướng mở rộng hệ sinh thái công nghệ thông minh từ phương tiện di chuyển sang các ứng dụng đời sống. Tuy nhiên, khả năng phổ biến của robot gia đình sẽ phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng, chi phí, độ an toàn và mức độ đáp ứng nhu cầu thực tế.