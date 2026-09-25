Robot AI mở hướng mới trong phục vụ hành chính công

Robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang được thử nghiệm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Đồng Nai, hướng tới tự động hóa khâu đón tiếp, tra cứu và hướng dẫn thủ tục, qua đó hỗ trợ cán bộ và nâng cao trải nghiệm của người dân.

Trường Đại học Lạc Hồng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ vừa thử nghiệm robot nhằm đánh giá độ ổn định của phần cứng, phần mềm, kho tri thức AI và các chức năng tương tác. Quá trình này đồng thời thu thập ý kiến của cán bộ chuyên môn để hoàn thiện dữ liệu, quy trình và kịch bản trước khi đưa robot vào phục vụ thực tế.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng Nguyễn Văn Tân cho biết, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, cán bộ thường xuyên phải giải đáp nhiều câu hỏi về thủ tục hành chính. Khi lượng người dân đến giao dịch tăng cao, áp lực hướng dẫn cũng gia tăng. Robot AI được nghiên cứu nhằm hỗ trợ giải đáp các câu hỏi phổ biến, hướng dẫn quy trình và giúp người dân tra cứu thông tin, qua đó giảm thời gian chờ đợi.

Robot có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt, nghe và trả lời bằng giọng nói, hiển thị thông tin trên màn hình, hướng dẫn đường đi, hỗ trợ tra cứu thủ tục và hồ sơ, khảo sát mức độ hài lòng. Thiết bị cũng có thể hỗ trợ cán bộ vận hành, quản trị và xử lý một số tình huống nghiệp vụ thông thường.

Ông Phan Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Vecopin Việt Nam, đơn vị tham gia thiết kế kỹ thuật, cho biết robot được tích hợp các chức năng nghe, nói, nhận diện hình ảnh, di chuyển và màn hình cảm ứng. Hệ thống bản đồ chỉ đường được thiết kế nhằm hỗ trợ người dân, trong đó có người lớn tuổi, tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.

Khi có nhu cầu, người dân có thể trao đổi trực tiếp với robot bằng giọng nói để tìm hiểu các thủ tục như đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, thủ tục về đất đai và những nội dung hành chính khác. Robot cũng hỗ trợ tra cứu hồ sơ theo từng lĩnh vực và tiếp nhận đánh giá của người dân.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang, cuối năm 2025, Sở phối hợp với Trường Đại học Lạc Hồng triển khai đề tài nghiên cứu, phát triển hệ thống robot AI phục vụ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đề tài hướng tới làm chủ, tích hợp các công nghệ AI để phát triển nguyên mẫu robot có khả năng giao tiếp bằng giọng nói, hướng dẫn tra cứu và theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.

Việc thử nghiệm robot AI được kỳ vọng góp phần giảm tải cho bộ phận tiếp nhận, hướng dẫn; đồng thời nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp và hiện đại trong cung cấp dịch vụ công.

Cùng với robot AI, Sở Khoa học và Công nghệ đang đặt hàng các đơn vị nghiên cứu ứng dụng AI hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Một số hướng được triển khai gồm trợ lý ảo, phần mềm phân tích, tổng hợp dữ liệu và hỗ trợ xây dựng báo cáo nhanh, chính xác, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước.