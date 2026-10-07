Robot AI bị tiêu huỷ như 'Terminator', khoảnh khắc cuối gây ám ảnh

Figure AI, startup chuyên phát triển robot AI hình người, đã gây chú ý khi quyết định cho những robot F.02 đã qua sử dụng vào một lò nung công nghiệp nặng 75 tấn.

Câu chuyện càng thu hút sự chú ý sau khi bài đăng cũ trên X của CEO Brett Adcock được đào lại, hé lộ rằng lời đề nghị “nung chảy chúng” của Schwarzenegger thực sự đã trở thành hiện thực.

Figure đã huấn luyện các robot hình người cho bước nhảy cuối cùng của chúng. Ảnh nguồn: Figure

Từ lời nói đùa của Schwarzenegger đến màn chia tay có một không hai

Câu chuyện bắt đầu ngày 19/8, khi Brett Adcock đăng trên X rằng Figure rất “yêu quý” những robot F.02, nhưng trụ sở công ty đã bắt đầu cạn kiệt không gian để chứa chúng.

CEO Figure AI khi đó hỏi cộng đồng mạng về ý tưởng cho một màn “chia tay đúng nghĩa” dành cho những robot sắp nghỉ hưu.

Schwarzenegger, người nổi tiếng toàn cầu với vai diễn T-800 trong loạt phim “Terminator”, nhanh chóng đưa ra một lời gợi ý vừa ngắn gọn vừa phù hợp với nhân vật của mình: “You should melt them” (Các anh nên nung chảy chúng).

Figure AI cuối cùng đã thực sự làm điều đó.

Quyết định này không đơn thuần nhằm tạo ra một màn trình diễn mang tính giải trí. Figure có những lý do rất thực tế để loại biên đội F.02.

Những robot F.03 thế hệ mới đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn, trong khi việc tiếp tục lưu giữ các mẫu F.02 tại trụ sở chiếm một lượng không gian đáng kể.

Việc tháo dỡ những robot cũ cũng không phải phương án đơn giản. F.02 chứa nhiều công nghệ độc quyền của Figure, khiến công ty không muốn bàn giao chúng cho một doanh nghiệp khác.

Trong khi đó, nếu thành lập một đội ngũ kỹ sư nội bộ chỉ để tháo từng robot, Figure sẽ phải điều chuyển nguồn nhân lực khỏi những dự án quan trọng khác, trong đó có thế hệ robot F.04.

Vì vậy, công ty quyết định biến quá trình “nghỉ hưu” của F.02 thành một nhiệm vụ cuối cùng đặc biệt.

Robot hình người nhảy khỏi tầng hai trước khi bị nung chảy

Trước khi thực hiện bước cuối cùng, Figure thậm chí còn huấn luyện các robot F.02 thực hiện một cú nhảy từ tầng hai của trụ sở xuống một chiếc đệm khí.

(Video robot AI hình người F.02 đã qua sử dụng được đưa vào một lò nung công nghiệp. Nguồn: Figure/ X)

Đây là một màn trình diễn khá khác thường đối với một robot chuẩn bị bị loại bỏ. Tuy nhiên, Figure muốn biến những giây phút cuối cùng của F.02 thành một “nhiệm vụ” đúng nghĩa, thay vì đơn giản tháo bỏ rồi vứt chúng đi.

Sau đó, công ty hợp tác với một xưởng đúc tại Phần Lan. Cơ sở này đồng ý tiếp nhận những robot hình người dù quá trình xử lý chúng phức tạp hơn thông thường, đặc biệt bởi F.02 sử dụng pin lithium.

Xưởng đúc chỉ dành cho Figure 24 giờ và 6 lần nung để hoàn tất toàn bộ quá trình.

Điều đáng chú ý là những robot F.02 được cho là vẫn hoạt động cho tới những khoảnh khắc cuối cùng.

Chúng phải chịu nhiệt độ cực cao từ kim loại nóng chảy, đồng thời tiếp xúc với các trường điện từ được tạo ra bởi hệ thống điện áp cao vận hành lò nung.

Và rồi một khoảnh khắc khiến toàn bộ sự việc trông chẳng khác gì một cảnh trong phim “Terminator” đã xuất hiện.

Khi một robot F.02 từ từ biến mất vào khối kim loại nóng chảy, nó dường như còn giơ một cánh tay lên và tạo thành động tác “Like”.

F.02 dường như còn giơ một cánh tay lên và tạo thành động tác “Like” khi bị đưa vào lò nung. Ảnh: Figure

Hình ảnh này lập tức khiến màn chia tay vốn đã kỳ lạ trở nên đặc biệt hơn. Một robot hình người, trong những giây cuối cùng trước khi bị nung chảy, dường như vẫn đang gửi đi tín hiệu “mọi chuyện ổn”, đúng chất một cảnh phim khoa học viễn tưởng.

Robot bị nung chảy nhưng không trở thành rác thải

Tuy nhiên, Figure không đơn giản đưa những robot hàng chục kilogram vào lò rồi biến chúng thành chất thải. Kim loại thu được sau quá trình nung chảy được đúc thành các thanh kim loại và vận chuyển trở lại Mỹ.

Một phần trong số kim loại này sau đó được sử dụng để tạo ra các vật phẩm phiên bản giới hạn nhằm kỷ niệm thế hệ robot F.02.

Như vậy, quá trình “tiêu hủy” F.02 thực chất cũng là một hình thức tái chế. Thay vì để những robot cũ tiếp tục chiếm không gian hoặc phải mất thêm nguồn lực để tháo dỡ, Figure đã tìm cách thu hồi vật liệu từ chúng để sử dụng cho mục đích khác.

Phần lớn đội robot F.02 của Figure hiện đã được nung chảy và tái chế. Chỉ còn lại một số ít robot được giữ tại trụ sở công ty, trở thành dấu mốc cho một thế hệ robot hình người đã hoàn thành nhiệm vụ.

Cách Figure xử lý F.02 cho thấy vòng đời của robot hình người trong ngành công nghiệp AI có thể sẽ ngày càng giống với các sản phẩm công nghệ khác: khi thế hệ mới xuất hiện, những cỗ máy cũ không nhất thiết phải được lưu giữ mãi mãi.

(Theo Tom's Hardware, NDTV)