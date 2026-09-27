Roberto Carlos gần mất trắng khối tài sản 133 triệu bảng

Carlos chịu cú sốc tài chính. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ tại Hội nghị bóng đá Bồ Đào Nha, Carlos cho biết những vấn đề cá nhân khiến tình hình tài chính của ông thay đổi nghiêm trọng. Theo Globo, cựu danh thủ 53 tuổi thừa nhận từng mắc những sai lầm lớn trong quá trình quản lý tài sản.

“Tôi gặp vấn đề với những người khiến tôi gần như không còn tiền. Vì người đại diện và các vấn đề gia đình, tôi mất 99% mọi thứ kiếm được từ bóng đá”, Roberto Carlos chia sẻ.

Cựu tuyển thủ Brazil cũng nhắn nhủ thế hệ cầu thủ trẻ nên rút kinh nghiệm từ trường hợp của ông. “Tôi đã mắc sai lầm và đó là lý do tôi muốn các cầu thủ trẻ không lặp lại những sai lầm tương tự”, ông nói.

Trong sự nghiệp kéo dài nhiều năm, Carlos từng sở hữu khối tài sản được ước tính khoảng 133 triệu bảng. Ông là một trong những hậu vệ trái nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá, từng cùng Brazil vô địch World Cup 2002 và giành nhiều danh hiệu trong màu áo Real Madrid.

Năm 2011, Carlos chuyển sang Anzhi Makhachkala của Nga và được cho là nhận mức lương khoảng 85.000 bảng mỗi tuần. Trước đó, ông từng đứng trước cơ hội gia nhập Chelsea vào năm 2007, nhưng thương vụ cuối cùng không thể hoàn tất.

Carlos từng là một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Theo lời kể của Carlos, cú sốc tài chính đến một cách đột ngột. Ông cho biết: “Vào một ngày thứ Năm, tôi đi ngủ lúc nửa đêm. Đến thứ Sáu, tôi nhận được rất nhiều giấy tờ mà bản thân thậm chí không biết chúng tồn tại. Đó là lúc tôi mất tất cả những gì mình đã gây dựng”.

Những vấn đề tài chính của Carlos xuất hiện trong bối cảnh cuộc sống cá nhân của ông trải qua nhiều biến động. Cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm của cựu hậu vệ này kết thúc vào năm 2025, kéo theo tranh chấp liên quan đến khối tài sản lớn.

Sau đó, có thông tin cho rằng Carlos phải ngủ tại sân tập của Real Madrid. Tuy nhiên, đã quyết liệt phủ nhận thông tin này.

Huyền thoại bóng đá Brazil cũng được cho là có 11 người con với 7 phụ nữ khác nhau và kết hôn với người vợ thứ ba, Soheila Tahiri, hồi đầu năm 2026.

Những chia sẻ mới nhất về tài chính được Carlos đưa ra chỉ khoảng 9 tháng sau khi ông phải nhập viện vì vấn đề về tim. Dù vậy, cựu hậu vệ khẳng định bản thân không bị đau tim và đang trong quá trình hồi phục.

Khoảnh khắc hy hữu tại giải trẻ Brazil Sáng 26/7, đàn ong tràn vào sân khiến trận chung kết giải U20 Brazil giữa Bahia và Fluminense phải tạm dừng.