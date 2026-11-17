Robert Pattinson được chọn là James Bond tiếp theo

Thông tin này được Amazon MGM Studios công bố vào ngày 16.11 thông qua trang web 007 chính thức.

Robert Pattinson được biết đến qua các vai diễn qua hai bộ phim ra mắt năm nay là The Odyssey và The Drama, chưa kể đến loạt phim Twilight đình đám trước đó.

Nam diễn viên người Anh 40 tuổi chia sẻ James Bond là một trong những nhân vật huyền thoại nhất của điện ảnh, và bản thân tôi rất vinh dự khi được tin tưởng giao cho vai diễn này.

Nam diễn viên Pattinson chính thức gia nhập câu lạc bộ danh giá bao gồm những diễn viên đã đảm nhận vai điệp viên 007. Sean Connery là người đầu tiên hóa thân thành chàng điệp viên lịch lãm này trong bộ phim Dr. No ra mắt năm 1962.

Người gần đây nhất đảm nhận vai James Bond là Daniel Craig. Craig đã xuất hiện trong 5 bộ phim về điệp viên 007 trong suốt 15 năm.

Quá trình sản xuất bộ phim James Bond tiếp theo là phần thứ 26 trong loạt phim và hiện vẫn chưa có tên chính thức. Bộ phim sẽ sớm được khởi động dưới sự chỉ đạo của đạo diễn người Pháp gốc Canada Denis Villeneuve.

James Bond cũng là người đứng sau bộ ba phim Dune, trong đó phần thứ ba có sự góp mặt của nam diễn viên Pattinson và dự kiến ra mắt vào tháng tới.

Robert Pattinson đã có một năm thành công rực rỡ. Bên cạnh The Drama và The Odyssey, nam diễn viên còn đang thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và được dự đoán có cơ hội tranh giải thưởng nhờ màn hóa thân thành Chris Hansen trong bộ phim Primetime, dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay.

Lần cuối Daniel Craig đảm nhận vai James Bond trong bộ phim No Time to Die (2021) đã khép lại với dòng chữ: "James Bond will return”. Kể từ đó, những đồn đoán về danh tính diễn viên được chọn tiếp theo thủ vai điệp viên 007 liên tục xuất hiện.

Hàng loạt ngôi sao trẻ đình đám của điện ảnh bắt đầu được đồn đoán là những ứng viên tiềm năng cho vai diễn này, mặc dù chưa có cái tên nào được chính thức xác nhận.