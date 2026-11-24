Hình ảnh Robert Pattinson trong vai James Bond với cổ tay để trống làm dấy lên đồn đoán về thương hiệu đồng hồ đồng hành cùng điệp viên 007. Sau hơn 3 thập kỷ gắn bó với Omega, nhân vật này có thể trở thành tâm điểm cạnh tranh mới giữa các nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ, đặc biệt khi Pattinson vừa được Jaeger-LeCoultre bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu.

Trong hình ảnh được Amazon MGM Studios công bố hôm 16/11 khi xác nhận Robert Pattinson đảm nhận vai James Bond mới, nam diễn viên mặc tuxedo, cầm súng nhưng không đeo đồng hồ. Chi tiết này thu hút sự chú ý của giới sưu tầm, bởi đồng hồ từ lâu là một trong những phụ kiện gắn liền với hình tượng điệp viên Anh.

Theo The Wall Street Journal (WSJ), hình ảnh cổ tay để trống làm dấy lên đồn đoán về đối tác đồng hồ của loạt phim trong thời kỳ mới. Omega đã gắn bó với nhân vật Bond từ năm 1995, khi nam diễn viên Pierce Brosnan đeo mẫu Seamaster trong GoldenEye.

Tuy nhiên, Pattinson lại vừa trở thành đại sứ toàn cầu của Jaeger-LeCoultre vào tháng 9, tạo ra thế cạnh tranh đáng chú ý giữa hợp đồng đại sứ cá nhân của Pattinson và mối quan hệ hợp tác lâu năm giữa Omega với James Bond.

Cuộc đua giành vị trí trên cổ tay 007

Hai thương hiệu thuộc hai tập đoàn xa xỉ Thụy Sĩ khác nhau. Omega nằm trong Swatch Group, còn Jaeger-LeCoultre thuộc Richemont.

Nếu Omega tiếp tục đồng hành với Bond trên màn ảnh, Jaeger-LeCoultre vẫn có thể khai thác hình ảnh Pattinson trong các chiến dịch quảng cáo cá nhân. Ngược lại, nếu Jaeger-LeCoultre giành được vị trí đối tác đồng hồ trong phim, Omega có nguy cơ mất một trong những nền tảng quảng bá nổi bật nhất của mình.

Hiện nay, nhà sản xuất chưa công bố thương hiệu đồng hồ sẽ xuất hiện trong bộ phim Bond tiếp theo. Omega từ chối bình luận, trong khi Jaeger-LeCoultre chưa phản hồi yêu cầu xác nhận của WSJ. Amazon MGM Studios cho biết còn quá sớm để thảo luận về các thỏa thuận hợp tác thương hiệu.

Trên thực tế, mối quan hệ giữa James Bond và đồng hồ có lịch sử lâu hơn hợp tác với Omega. Trong tiểu thuyết của Ian Fleming, điệp viên 007 từng gắn với đồng hồ Rolex. Trên màn ảnh, nhân vật cũng xuất hiện với nhiều mẫu đồng hồ khác nhau trước khi Omega trở thành đối tác từ phần phim GoldenEye (1995).

Từ đó, các phiên bản Bond do Pierce Brosnan và Daniel Craig thủ vai đều gắn với đồng hồ Omega, đặc biệt là dòng Seamaster. Thương hiệu không chỉ đưa sản phẩm vào các bộ phim mà còn phát triển những phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ điệp viên 007, biến mối quan hệ này thành một phần trong chiến lược tiếp thị dài hạn.

Robert Pattinson có hợp đồng thương mại với Jaeger-LeCoultre, khiến ngành đồng hồ chú ý. Ảnh: Yves Herman/Reuters.

Giá trị thương mại của hợp tác từng được Jean-Claude Biver, cựu lãnh đạo Omega, tiết lộ. Theo Swissinfo, ông từng đề nghị chi khoảng 2 triệu USD để giành quyền đồng hành với Bond, cao hơn đáng kể so với mức giá ban đầu được đề xuất. Thỏa thuận không chỉ bao gồm việc đồng hồ xuất hiện trong phim mà còn đi kèm quyền sử dụng hình ảnh và triển khai quảng cáo.

Hiệu quả của chiến lược này từng thể hiện qua doanh số. WSJ cho biết doanh số dòng Seamaster Diver 300M tăng khoảng 5 lần sau khi xuất hiện trong GoldenEye. CEO Omega Raynald Aeschlimann cũng từng xác nhận doanh số thương hiệu tăng đáng kể mỗi khi phim Bond mới ra mắt, dù không công bố con số cụ thể.

Tuy nhiên, hiện nay, Omega đang đối mặt những thách thức kinh doanh. Doanh số thương hiệu được ước tính giảm khoảng 8% trong năm 2025. Omega cũng đóng góp gần một nửa lợi nhuận hoạt động của Swatch Group, khiến việc duy trì sức hút và mở rộng tệp khách hàng trở thành vấn đề quan trọng.

Trong khi đó, Jaeger-LeCoultre có cơ hội tận dụng sự chú ý dành cho Pattinson để mở rộng nhận diện thương hiệu. Nam diễn viên từng xuất hiện tại Liên hoan phim Venice 2026 với mẫu Master Hybris Artistica Calibre 184 đính kim cương. Theo Swissinfo, mẫu đồng hồ này có giá trị ước tính gần 1 triệu USD và chỉ có 5 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới.

Với Omega, một thỏa thuận mới có ý nghĩa duy trì mối liên kết với loạt phim và tiếp cận thế hệ người tiêu dùng mới. Với Jaeger-LeCoultre, việc xuất hiện trên cổ tay 007 có thể giúp thương hiệu tiếp cận lượng khán giả đại chúng rộng hơn, vượt ra ngoài nhóm khách hàng vốn quen thuộc với phân khúc đồng hồ chế tác cao cấp.

James Bond là cơ hội quảng bá của ngành xa xỉ

Cuộc cạnh tranh về đồng hồ chỉ là một phần trong chiến lược khai thác giá trị thương mại của hình tượng James Bond. Sau khi Pattinson được công bố là "điệp viên 007" mới, nhiều thương hiệu xa xỉ bắt đầu quan tâm đến khả năng hợp tác trong bộ phim tiếp theo. Danh mục sản phẩm có thể bao gồm đồng hồ, xe hơi, thời trang và đồ uống.

Trong hơn 6 thập kỷ trên màn ảnh, Bond trở thành một trong những nhân vật điện ảnh có sức ảnh hưởng đến văn hóa tiêu dùng. Aston Martin gắn với hình ảnh chiếc xe của điệp viên, Omega trở thành biểu tượng đồng hồ, còn những bộ suit được may đo góp phần định hình phong cách lịch lãm của nhân vật.

Theo Reuters, các chuyên gia tiếp thị nhận định bộ phim Bond mới là cơ hội để các thương hiệu thiết lập lại chiến lược hợp tác thương mại với loạt phim. Pattinson hiện có hợp đồng đại sứ cá nhân với Dior và Jaeger-LeCoultre, trong khi Bond thời Daniel Craig thường mặc trang phục Tom Ford.

Omega xuất hiện trên cổ tay Daniel Craig, gắn liền với hình tượng James Bond trong thời gian dài. Ảnh: Omega.

Tuy nhiên, việc một diễn viên làm đại sứ cho thương hiệu không đồng nghĩa sản phẩm của nhãn hàng đó sẽ xuất hiện trong phim. Quyết định lựa chọn đối tác và sản phẩm cuối cùng thuộc về nhà sản xuất, trên cơ sở định hướng sáng tạo của đạo diễn Denis Villeneuve và các thỏa thuận thương mại liên quan.

Pattinson có lượng người hâm mộ trải rộng qua nhiều thế hệ, từ loạt phim Twilight đến The Batman. Sự hiện diện của anh có thể giúp các thương hiệu tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, bên cạnh tệp người xem vốn gắn bó với loạt phim Bond.

Dù vậy, việc đưa sản phẩm vào phim cũng cần được cân nhắc. Những màn quảng cáo lộ liễu có nguy cơ làm giảm tính chân thực của nhân vật. Các chuyên gia tiếp thị được Reuters dẫn lời cho rằng đạo diễn Villeneuve có thể ưu tiên cách tiếp cận tiết chế, lựa chọn sản phẩm phù hợp với câu chuyện thay vì biến bộ phim thành một hình thức quảng cáo trực tiếp cho các nhãn hàng.

Bộ phim Bond tiếp theo dự kiến ra mắt năm 2028. Từ nay đến thời điểm đó, các thương hiệu vẫn còn thời gian đàm phán và xây dựng chiến lược hợp tác.